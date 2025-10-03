Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: festival gastronómico con platos a $8000

Llega la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, con todo tipo de opciones para comer, tomar café y degustar postres. Habrá propuestas para toda la familia

Los fines de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre son sinónimo de una vibrante agenda cultural y, fundamentalmente, de grandes opciones para disfrutar de la gastronomía. Y este primer fin de semana de octubre no será la excepción: el sábado 4 y el domingo 5 de octubre llega la cuarta edición del gran festival gastronómico Sabor a Buenos Aires.

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, promete transformar el Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho) en un gran paseo al aire libre. Con entrada libre y gratuita, el festival contará con más de 40 puestos y stands que ofrecerán lo mejor de la cocina porteña, con propuestas que van desde las clásicas parrillas hasta opciones de fusión internacional y un rincón dedicado especialmente a los fanáticos del helado y la pastelería.

Qué hacer en Buenos Aires: festival gastronómico con precios promocionales y descuento exclusivo

Una de las grandes atracciones del festival son los precios especiales que ofrecerán los puestos. Los visitantes podrán acceder a propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Además, habrá ofertas específicas para el café y los postres: se podrán conseguir cafés a $3.500 y helados a $4.000.

Como beneficio adicional, los clientes de Naranja X contarán con una promoción exclusiva: al escanear el código QR desde la app de Naranja X con dinero en cuenta, se accederá a un 30% de descuento con un tope de reintegro de $10.000. El reintegro se aplica automáticamente en el momento de la compra.

Sabor a Buenos Aires: qué opciones hay para comer

El festival Sabor a Buenos Aires estará abierto el sábado de 11 a 21:30 horas y el domingo de 11 a 21. La experiencia se completa con música en vivo, DJ sets al atardecer, pista de autitos chocadores, juegos arcade para toda la familia y un espacio pet friendly para quienes asistan con sus mascotas.