Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: festival gastronómico con platos a $8000
Los fines de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre son sinónimo de una vibrante agenda cultural y, fundamentalmente, de grandes opciones para disfrutar de la gastronomía. Y este primer fin de semana de octubre no será la excepción: el sábado 4 y el domingo 5 de octubre llega la cuarta edición del gran festival gastronómico Sabor a Buenos Aires.
El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, promete transformar el Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho) en un gran paseo al aire libre. Con entrada libre y gratuita, el festival contará con más de 40 puestos y stands que ofrecerán lo mejor de la cocina porteña, con propuestas que van desde las clásicas parrillas hasta opciones de fusión internacional y un rincón dedicado especialmente a los fanáticos del helado y la pastelería.
Qué hacer en Buenos Aires: festival gastronómico con precios promocionales y descuento exclusivo
Una de las grandes atracciones del festival son los precios especiales que ofrecerán los puestos. Los visitantes podrán acceder a propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Además, habrá ofertas específicas para el café y los postres: se podrán conseguir cafés a $3.500 y helados a $4.000.
Como beneficio adicional, los clientes de Naranja X contarán con una promoción exclusiva: al escanear el código QR desde la app de Naranja X con dinero en cuenta, se accederá a un 30% de descuento con un tope de reintegro de $10.000. El reintegro se aplica automáticamente en el momento de la compra.
Sabor a Buenos Aires: qué opciones hay para comer
El festival Sabor a Buenos Aires estará abierto el sábado de 11 a 21:30 horas y el domingo de 11 a 21. La experiencia se completa con música en vivo, DJ sets al atardecer, pista de autitos chocadores, juegos arcade para toda la familia y un espacio pet friendly para quienes asistan con sus mascotas.
- FUSIÓN DE SABORES
- Shami Shawarma
- Koi Dumplings
- Mochica Cocina Peruana
- Koko Bao Bar
- Oggi Pasta
- Café Margot
- San Gennaro
- El Octavo Bar
- La Juanita
- A FUEGOS
- Lo de Gauna
- Mautino
- Chori
- El Gran Paraíso
- Asado Campero
- COMIDA RÁPIDA Y RICA
- El Hornero de San Telmo
- Pizza Paradiso
- Roma del Abasto
- CARNE hamburguesas
- Luigi Di Napoli
- Zapata Burguer
- Andiamo Pizza
- Sarco
- Fina Cantina
- Valenti
- FESTIVAL DE HELADOS
- Heladería Volta
- Podio
- Compañía de Chocolates
- Zero Helados
- Ciro
- Antiche Tentazioni
- Cremolatti
- Occi Helados
- Kainos Helados
- Danüe Chocolatier
- COSITAS RICAS
- Kraft coffee deli
- Palmyra Café de especialidad
- Pastelería Don Blanco
- Lobo café
- Jimena Fuster
- Cura Té Alma