  • 3/10/2025

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: festival gastronómico con platos a $8000

Llega la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, con todo tipo de opciones para comer, tomar café y degustar postres. Habrá propuestas para toda la familia
iProfesional | Recreo | CABA
Por J.M.
03/10/2025 - 14:09hs
Los fines de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre son sinónimo de una vibrante agenda cultural y, fundamentalmente, de grandes opciones para disfrutar de la gastronomía. Y este primer fin de semana de octubre no será la excepción: el sábado 4 y el domingo 5 de octubre llega la cuarta edición del gran festival gastronómico Sabor a Buenos Aires.

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, promete transformar el Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho) en un gran paseo al aire libre. Con entrada libre y gratuita, el festival contará con más de 40 puestos y stands que ofrecerán lo mejor de la cocina porteña, con propuestas que van desde las clásicas parrillas hasta opciones de fusión internacional y un rincón dedicado especialmente a los fanáticos del helado y la pastelería.

Qué hacer en Buenos Aires: festival gastronómico con precios promocionales y descuento exclusivo

Una de las grandes atracciones del festival son los precios especiales que ofrecerán los puestos. Los visitantes podrán acceder a propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Además, habrá ofertas específicas para el café y los postres: se podrán conseguir cafés a $3.500 y helados a $4.000.

Como beneficio adicional, los clientes de Naranja X contarán con una promoción exclusiva: al escanear el código QR desde la app de Naranja X con dinero en cuenta, se accederá a un 30% de descuento con un tope de reintegro de $10.000. El reintegro se aplica automáticamente en el momento de la compra.

Sabor a Buenos Aires: qué opciones hay para comer

El festival Sabor a Buenos Aires estará abierto el sábado de 11 a 21:30 horas y el domingo de 11 a 21. La experiencia se completa con música en vivo, DJ sets al atardecer, pista de autitos chocadores, juegos arcade para toda la familia y un espacio pet friendly para quienes asistan con sus mascotas.

  • FUSIÓN DE SABORES
    • Shami Shawarma
    • Koi Dumplings
    • Mochica Cocina Peruana
    • Koko Bao Bar
    • Oggi Pasta
    • Café Margot
    • San Gennaro
    • El Octavo Bar
    • La Juanita
  • A FUEGOS
    • Lo de Gauna
    • Mautino
    • Chori
    • El Gran Paraíso 
    • Asado Campero
  • COMIDA RÁPIDA Y RICA
    • El Hornero de San Telmo
    • Pizza Paradiso
    • Roma del Abasto
    • CARNE hamburguesas
    • Luigi Di Napoli
    • Zapata Burguer
    • Andiamo Pizza 
    • Sarco
    • Fina Cantina
    • Valenti
  • FESTIVAL DE HELADOS
    • Heladería Volta
    • Podio
    • Compañía de Chocolates
    • Zero Helados
    • Ciro
    • Antiche Tentazioni
    • Cremolatti
    • Occi Helados
    • Kainos Helados
    • Danüe Chocolatier
  • COSITAS RICAS
    • Kraft coffee deli
    • Palmyra Café de especialidad
    • Pastelería Don Blanco
    • Lobo café
    • Jimena Fuster
    • Cura Té Alma
