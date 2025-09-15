La hamburguesería argentina que fue incluida entre las mejores de todo el mundo

La hamburguesa es una de las comidas más icónicas y universales del planeta. En los últimos años, Argentina ha experimentado un notable auge en su escena gastronómica, con la aparición de hamburgueserías de alta calidad que buscan diferenciarse de las grandes cadenas de comida rápida. En esta nueva ola de "fast good", algunos locales han logrado trascender las fronteras y captar la atención de la crítica mundial.

En las últimas horas, uno de los tantos rankings que se han ganado un prestigio considerable en el ámbito de la gastronomía mundial, lanzó su listado de las mejores 25 hamburgueserías del planeta e incluyó una de Argentina, ubicada en el puesto número siete y logrando ser parte del listado por tercer año consecutivo.

La Birra, la mejor hamburguesería argentina y entre las mejores del mundo

Es el caso de La Birra, la hamburguesería nacida en el barrio de Boedo, que acaba de ser incluida en el prestigioso ranking de "World’s 25 Best Burgers", un listado elaborado por la reconocida guía "World’s 101 Best Steak Restaurants". La Birra no solo se ubicó en la posición número 7, sino que además logró un hito: es la única hamburguesería argentina que ha sido parte de este ranking en sus tres ediciones consecutivas.

"Con mucha alegría y orgullo les compartimos una gran noticia: Hemos sido elegidos por tercer año consecutivo como una de las mejores hamburgueserías del mundo, siendo la única Argentina de tener el honor de estar en este ranking en cada una de las tres ocasiones. Muchos ya conocerán el prestigioso ranking de @worldbeststeakrestaurants, quienes son mundialmente conocidos por recorrer el mundo desde el 2018 en búsqueda de la mejor carne, y que también desde hace varios años añadieron a sus viajes ir en búsqueda de las mejores hamburguesas del mundo. Hemos quedado en la posición número 7, y como mencionamos anteriormente, con este es el tercer año consecutivo que logramos ubicarnos entre las 10 mejores", expresaron en sus redes sociales.

La Birra integra por tercer año consecutivo un prestigioso ranking de hamburgueserías del mundo

Las mejores 25 hamburgueserías del mundo según World’s 101 Best Steak Restaurants

Hundred Burgers (Valencia y Madrid, España) Bleecker Burger (Londres, Reino Unido) Black Bear Burger (Londres, Reino Unido) POPL Burger (Copenhague, Dinamarca) Funky Chicken Food Truck (Estocolmo, Suecia) Gasoline Grill (Copenhague, Dinamarca) La Birra Bar (Buenos Aires, Argentina) Hawksmoor Restaurants (Londres, Reino Unido) Burger & Beyond (Londres, Reino Unido) Next Door (Sídney, Australia) I Feel Dove (Londres, Reino Unido) The Gidley (Sídney, Australia) Sip and Guzzle (Nueva York, Estados Unidos) Charrd BK (Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos) NOWON (Nueva York, Estados Unidos) All or Nothing Burger (Las Palmas, España) Meet Your Wagyu (Ashiya, Japón) 11 Woodfire (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) The Loyalist (Chicago, Estados Unidos) Salt Shed (Brighton, Reino Unido) Red Hook Tavern (Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos) Reburger Firenze (Florencia, Italia) NYC Prime Rib (Nueva York, Estados Unidos) Amboy Quality Meats (Los Ángeles, Estados Unidos) Heard. Burger (Londres, Reino Unido)

Hamburguesería La Birra y su historia de Boedo al Mundo

Desde sus inicios en 2001, La Birra se obsesionó con la búsqueda de la hamburguesa perfecta. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, la empresa recordó sus orígenes: "Todo esto nunca sería posible sin ustedes, que nos apoyan desde el primer día cuando solo vendíamos un puñado de hamburguesas en nuestro amado barrio de Boedo ¡GRACIAS!".

La clave de su éxito, más allá de la calidad de la carne, fue la dedicación a cada componente. "Cuando nadie pensaba que el pan era importante para una hamburguesa, nosotros dedicamos miles de horas para lograr el mejor pan artesanal de Argentina", remarcaron en su comunicado, destacando también la importancia de sus salsas caseras. La marca demostró que, para hacer un producto de excelencia, "todo es importante siempre y cuando esté hecho con tus propias manos".

Lo que comenzó como un pequeño local en un barrio porteño hoy es un fenómeno global. Actualmente, La Birra cuenta con 11 sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y ha expandido su legado a nivel internacional, con locales en Estados Unidos, España y Chile, llevando la pasión por la hamburguesa argentina a cada rincón del mundo. Su historia, según afirman, "todavía continúa", y van por más.