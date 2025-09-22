Burguermanía: cómo conseguir combos por solo $12.000 en hamburgueserías de todo el país

La cultura de la hamburguesa ganó un terreno enorme en Argentina en los últimos años, convirtiéndose en un verdadero fenómeno gastronómico. Lo que antes era considerado una comida rápida sin más, hoy se transformó en un plato gourmet muy deseado, con locales especializados que proliferaron en todas las ciudades. Ahora, el país se prepara para celebrar esta pasión con Burguermanía, un evento masivo que durante tres días permitirá a los fanáticos disfrutar de combos a un precio exclusivo de $12.000.

El evento, que se realizará los días 23, 24 y 25 de septiembre, reunirá a las mejores hamburgueserías de todo el país. La consigna es simple pero desafiante: que cada local presente una hamburguesa exclusiva y de calidad, demostrando que no se necesitan muchos ingredientes para lograr un gran producto. La curaduría de la selección está a cargo de Leandro Volpe, un referente digital de la comida rápida artesanal, conocido por su cuenta @club.leno en Instagram y @BurgerFcts en X (Twitter), que se convirtió en una guía de la cultura hamburguesera argentina.

Burguermanía: cómo participar y disfrutar de la promoción

Para acceder al combo especial de hamburguesa, papas y bebida (agua, gaseosa o cerveza) por $12.000, los interesados deben adquirir su menú de manera anticipada. La venta se realiza únicamente a través de la plataforma Passline, y los combos son limitados. Una vez realizada la compra, se obtiene un código QR que debe ser presentado en el local elegido, en el día y horario previamente seleccionado.

Es importante tener en cuenta que el precio promocional solo aplica a quienes adquieran el combo de forma anticipada y presenten el código QR. Quienes acudan a los locales sin el código podrán ingresar y consumir del menú habitual, pero no accederán a la oferta del evento. Para evitar inconvenientes, se recomienda llevar el QR impreso o hacer una captura de pantalla del código en el celular, ya que la señal de internet podría no ser óptima en el lugar.

Cada código QR es válido solo para el local y el día elegido, y no se permiten cambios ni devoluciones. La entrada a los establecimientos es libre, y el evento se realizará sin importar las condiciones climáticas. La hamburguesa de la promoción es una creación exclusiva para Burguermanía y no estará disponible en el menú regular de los locales.

Burguermanía: qué hamburgueserías participan

Ciudad de Buenos Aires

4090 Burger & Fries (Balvanera, Caballito)

Angus Brother (Palermo)

Aroha (Palermo)

Arredondo (Belgrano)

Bao Burger Mercat (Villa Crespo)

Bao Burger Via Viva (Belgrano)

Brothersfood LST (Boedo)

Buller Brewing Co. (Las Cañitas)

Burger Couple La Chupeteria (Palermo)

Burger Couple La Mansión (Caballito)

Burger Couple La Tercera (Belgrano)

Burger Point (Floresta)

Burgertify (Belgrano, Palermo Soho)

Chopis Burger (Recoleta)

CHS Burger (Centro, Palermo, Villa Santa Rita)

El Bravo Burgers (Caballito)

Felix Burgers (Villa Devoto)

Fuera de Serie (Villa Devoto, Villa Urquiza)

Holy Just Burgers (Versalles)

Lagerhaus (Caballito, Devoto)

Mi Barrio (Belgrano)

Saint Burger (Microcentro)

Shivo’s (Villa del Parque)

The Flour Store (Almagro)

TMT Burgers (Palermo Soho)

What the Burger (Belgrano)

Williamsburg (Palermo chico)

Provincia de Buenos Aires

24th Street Burger (Vicente López)

Big Daddy's Burger (Vicente López)

Burger 54 (Martínez, Nordelta)

Burgas and Fries (Francisco Álvarez)

Cope (Bernal)

CowSins Burgers (La Plata)

Culta Burger (Lanús)

Der Grund Burger House (Banfield)

Dolas (Ezeiza)

DTB Smash Burgers (Don Torcuato)

Frytki (Ezeiza, Tristán Suárez)

Gocha Burgers (La Plata)

Harry´s Killer Burger (Lanús)

Lagerhaus (Ramos Mejía)

LT House (San Martín)

Nosh Up (Bella Vista)

Mar del Plata

Glutton's Burgers

The Box Burger Culture

TMT MDQ

Córdoba

La Mística Arguello

La Mística Poeta Lugones

Rosario

Mitico

RONNIE

Valquiria Burger Bar

Mendoza