Murió Robert Redford: el galán de Hollywood que transformó el cine independiente en EE. UU

Actor y director que transformó el cine estadounidense, falleció a los 89 años. De los grandes éxitos de taquilla al impulso del cine independiente

Robert Redford, actor y director estadounidense, murió el martes a los 89 años en su residencia en Utah, Estados Unidos, informó Cindi Berger, representante de su firma de relaciones públicas, a The New York Times. Redford falleció mientras dormía, según el comunicado. Su trayectoria se extendió por más de seis décadas y estuvo vinculada tanto a producciones comerciales como al cine independiente.

Nacido en Santa Mónica, California, Redford estudió pintura en la Universidad de Colorado a través de una beca deportiva. Posteriormente ingresó a la Academia Estadounidense de Arte Dramático y debutó en Broadway en 1959. Su carrera cinematográfica comenzó a consolidarse en la década de 1960 con películas como Inside Daisy Clover, This Property is Condemned y The Chase.

En 1967, Redford protagonizó Descalzos en el parque junto a Jane Fonda. Este trabajo fue recordado por la actriz durante el Festival de Venecia, donde mencionó su colaboración en distintas etapas de sus carreras. Redford también se involucró en producciones de contenido político, como The Candidate y All the President’s Men, citadas por The New York Times como relevantes en su filmografía.

Entre 1974 y 1976, Redford se consolidó como uno de los actores con mayor convocatoria en Estados Unidos, participando en tres de las películas más taquilleras de 1974. Durante su carrera, mantuvo una relación profesional con el director Sydney Pollack, que incluyó siete colaboraciones, entre ellas Jeremiah Johnson y Out of Africa.

Redford y su papel en la consolidación del cine independiente

Uno de los papeles más reconocidos de Redford fue el de Sundance Kid en Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill en 1969, junto a Paul Newman. Este filme no solo consolidó su reconocimiento internacional, sino que dio nombre años después al Sundance Institute y al Festival de Cine de Sundance, ambos dedicados al cine independiente en Estados Unidos.

Redford dirigió varios filmes, iniciando con Ordinary People, que obtuvo cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película. Entre sus trabajos como director se encuentran Quiz Show, A River Runs Through It y The Milagro Beanfield War, mencionados por distintos medios internacionales. Su labor como director fue reconocida por la crítica por su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica.

En 1979 fundó el Sundance Institute, con el objetivo de apoyar el cine independiente y brindar oportunidades a nuevos realizadores. Posteriormente, este organismo creó el Festival de Cine de Sundance, uno de los eventos más importantes para producciones alternativas en Estados Unidos. En 2014, la revista Time destacó su papel como referente del cine independiente.

Durante las últimas décadas, Redford continuó participando como actor en producciones como All is Lost, Pete’s Dragon, The Old Man & The Gun, y en películas del universo Marvel, interpretando a Alexander Pierce en Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Endgame.

Reconocimientos y contribuciones fuera de la pantalla

La Academia de Hollywood otorgó a Redford un Oscar honorífico en 2002. En 2016, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del gobierno estadounidense. Además, fue reconocido por su labor en artes y cultura con premios internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y la Legión de Honor francesa.

Redford también participó en producciones destacadas como The Hot Rock, una comedia de atracos, y The Natural, interpretando a un jugador de béisbol. En Brubaker, abordó temáticas relacionadas con el sistema carcelario estadounidense, mientras que en Three Days of the Condor encarnó a un investigador de la CIA en un thriller político.

En Legal Eagles, compartió roles con Debra Winger y Daryl Hannah, explorando el género de la comedia criminal. Posteriormente, en The Great Waldo Pepper, interpretó a un piloto de acrobacias en la posguerra, y en Indecent Proposal, junto a Demi Moore y Woody Harrelson, participó en una producción comercial de los años 90.

Redford también se vinculó con actividades de carácter social, incluyendo la defensa del medio ambiente y los derechos civiles. Estas acciones complementaron su trayectoria profesional, consolidando su perfil como una figura presente tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica.

Filmografía, dirección y legado institucional

Redford trabajó con directores como George Roy Hill y Sydney Pollack en varias ocasiones, consolidando colaboraciones que marcaron la industria estadounidense. Su filmografía abarca desde dramas y comedias hasta películas de corte político y biográfico, evidenciando un recorrido variado en distintos géneros cinematográficos.

En su rol de director, además de Ordinary People, llevó adelante Quiz Show, que abordó escándalos televisivos; A River Runs Through It, basada en la novela homónima; y The Milagro Beanfield War, enfocada en conflictos sociales. Estas obras reflejan su interés por temáticas diversas y la exploración de narrativas distintas dentro del cine estadounidense.

El establecimiento del Sundance Institute en 1979 y la creación del Festival de Cine de Sundance generaron un espacio para realizadores independientes, permitiendo el desarrollo de producciones alternativas. Esta institución también funcionó como plataforma de formación y visibilidad para cineastas emergentes, consolidando un legado que trasciende la actuación y dirección.

A lo largo de su vida, Redford mantuvo presencia en el cine, participando en proyectos recientes que incluyeron franquicias comerciales y producciones independientes, contribuyendo de manera continua al panorama cinematográfico estadounidense.

Redford en la industria y su influencia cultural

La influencia de Redford en la industria se extendió a varias décadas y abarcó diferentes áreas: actuación, dirección, producción y promoción del cine independiente. Su trayectoria incluyó la participación en películas de alta convocatoria comercial y en trabajos que abordaron temas sociales y políticos.

El actor combinó su labor profesional con actividades de carácter social, recibiendo reconocimientos internacionales que destacaron tanto su trabajo artístico como su participación en causas cívicas. Su filmografía, reconocimientos y contribuciones institucionales reflejan una carrera integral, con impacto en distintos sectores de la industria cinematográfica.

Robert Redford falleció dejando un legado que incluye una filmografía extensa, contribuciones al cine independiente, premios nacionales e internacionales y participación activa en la promoción de derechos civiles y ambientales. Su muerte marca el cierre de una trayectoria significativa en la historia del cine estadounidense.