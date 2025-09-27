En Mendoza, 1884 combina cocina al fuego y sabores locales con técnicas contemporáneas, ofreciendo una experiencia gastronómica de primer nivel

El restaurante 1884, ubicado en la histórica bodega Escorihuela Gascón en Mendoza y dirigido por Francis Mallmann, se presenta como una opción destacada para disfrutar de la gastronomía argentina y del ocio de un entorno único. Cada plato refleja la impronta del chef, reconocido internacionalmente por su estilo de cocina al fuego, y ofrece un recorrido culinario que rescata ingredientes locales con un enfoque contemporáneo.

En 2014, el restaurante Belgrano 1188, Godoy Cruz (5501, Mendoza) fue reconocido como uno de los 50 mejores de Latinoamérica, según Latin America’s 50 Best Restaurants y, además, obtuvo una distinción por parte de la Guía Michelin.

Menú regular: cómo es el recorrido de siete pasos

El menú estándar de 1884 tiene un valor de $210.000 por persona (sin incluir vinos) y se despliega en siete pasos cuidadosamente diseñados:

Aperitivo: polenta a la plancha con salsa pomodoro, tapenade, orégano fresco y queso cheddar, un inicio cálido y mediterráneo. Entradas: sopa de calabaza e hinojo con sriracha y crutones de brioche, empanada mendocina al horno de barro con salsa llajua, o empanada frita de queso y cebolla roja con ají molido. Plato vegetariano o tradicional: repollo asado con cremoso de cajú y almendras, o tortita al horno de barro con jamón de bellota y manteca casera. Pasta: ñoquis de papa con manteca, arvejas y limón negro; spaghetti con arvejas, orégano y migas de pan con queso cheddar; o ñoquis con centolla patagónica. Mariscos: merluza negra a la plancha con ratatouille y alioli, o pulpo español con papas rotas, tomate seco y pimentón de Murcia. Carnes al fuego: marucha wagyu con papas dominó y chimichurri, cordero al Malbec cocido siete horas y media, o arroz basmati crocante con calabaza, palta y aceite de chile. Postres: selección de quesos argentinos y degustación de postres del Río de la Plata: flan de dulce de leche, crostata de limón, panqueque con dulce de leche, helado artesanal y marquise de chocolate.

Una cena para dos inicia en $420.000, sin contar vinos, y puede superar este monto según la elección de la bodega Escorihuela Gascón.

Menú de invierno y experiencia del restaurante

Durante los meses fríos, 1884 propone un menú de invierno a $240.000 por persona, que incluye:

Vinos de la bodega

Platos de estación como colita de cuadril wagyu con ensalada verde y cordero al Malbec en sus jugos

La experiencia se completa con el clásico cierre de postres del Río de la Plata

El espacio de 1884 integra un comedor de diseño contemporáneo, un bar elegante y una terraza equipada con parrilla, horno de barro y leña, creando un ambiente que refuerza su identidad y brinda a los comensales una experiencia sensorial completa.

El fuego como arte

Francis Mallmann, chef mendocino de renombre mundial, transforma la cocina en una experiencia única. Su estilo se centra en técnicas al fuego, hornos de barro y parrillas, destacándose por su propuesta que celebra sabores locales y la innovación gastronómica.

Nacido en Acassuso y criado en la Patagonia, comenzó su carrera culinaria en 1970, cocinando para turistas en el Lago Nahuel Huapi. A los 20 años, se trasladó a París para perfeccionar su técnica en restaurantes de alta cocina. Tras su regreso a Argentina, abrió su primer restaurante en Buenos Aires en 1983 y, en 1984, publicó su primer libro, La cocina al instante. A lo largo de su carrera, ha dirigido varios restaurantes en Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Francia.