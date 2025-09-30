Homenaje a la Selección: dónde queda la Plaza 18 de diciembre de 2022 en Capital Federal

La Ciudad de Buenos Aires tiene un espacio público que homenajea el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 con una plaza hecha a nueva

El Mundial de Qatar 2022 ha quedado grabado en el recuerdo colectivo de los argentinos para toda la eternidad. La épica conquista del tercer título mundial de la Selección Argentina continúa generando una oleada de afecto y tributos a lo largo y ancho del país. A medida que pasa el tiempo, los homenajes se multiplican, y la Ciudad de Buenos Aires no es la excepción. La capital argentina le ha dedicado un espacio público completamente renovado, que incluye el nombre de la gesta, murales y nuevo equipamiento urbano: la Plaza 18 de Diciembre de 2022.

Este espacio verde es un punto de encuentro y celebración permanente en honor a la "Scaloneta". Recientemente, fue objeto de una importante ampliación que duplicó su superficie y mejoró la fisonomía del barrio, sumando más áreas de recreación y descanso para los vecinos. El proyecto de mejora ha sido clave para consolidar esta plaza como un verdadero punto de referencia en el mapa de los homenajes al equipo que trajo la Copa del Mundo a casa.

Plaza 18 de Diciembre de 2022: el homenaje en la Ciudad de Buenos Aires al Mundial de Qatar

Para todos aquellos que deseen visitar este espacio que rinde tributo a la gloria mundialista, la Plaza 18 de Diciembre de 2022 se encuentra ubicada en el corazón del barrio porteño de Boedo. Específicamente, está situada en la dirección Constitución 3339, en la intersección de las calles Virrey Liniers y Sánchez de Loria. Su fácil acceso la convierte en un destino ideal para rememorar la gesta del 18 de diciembre de 2022, la fecha de la épica final contra Francia.

Messi, la Copa del Mundo y Dibu Martínez, en el mural de la Plaza 18 de diciembre de 2022 en CABA

La intervención en la plaza no solo la dotó de un nombre icónico, sino que también la transformó urbanísticamente. El proyecto permitió incorporar un sector bajo autopista como nuevo espacio verde, sumando más superficie y equipamiento de calidad. Con esta ampliación, la superficie total de la plaza pasó de 665 metros cuadrados a un total de 1.006 metros cuadrados, consolidando un área de esparcimiento mucho más amplia, segura y funcional para el disfrute de la comunidad.

Cómo quedó la Plaza 18 de Diciembre de 2022 en Capital Federal

La ampliación de la plaza se centró en mejorar la calidad del espacio público y la experiencia de los usuarios. Se sumaron 441 metros cuadrados de superficie con césped y 203,42 metros cuadrados de plantación, incluyendo la incorporación de 12 árboles nativos, lo que contribuye a la biodiversidad urbana.

En cuanto al equipamiento, la plaza fue dotada de un área de descanso con mesas y bancos de hormigón prefabricado, que incluye cinco mesas con cuatro bancos cada una, más once bancos individuales. Además, pensando en las familias, se creó un espacio exclusivo para mascotas de 79,17 metros cuadrados, junto a tres canteros elevados de hormigón con bancos integrados de madera sintética. También se construyó una garita de 1,82 metros cuadrados para el guardaparque, asegurando la vigilancia y el mantenimiento del lugar.

En términos de infraestructura, se renovaron las circulaciones principales con solado intertrabado y las secundarias con losetas de hormigón. Además, se modernizó el sistema de riego y se amplió la red de alumbrado público y la cañería pluvial drenante. Esta transformación integral no solo honra a la Selección, sino que también mejora la calidad de vida de los más de 21.000 vecinos del barrio de Boedo.