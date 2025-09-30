Dónde es el Festival del Queso el fin de semana largo de octubre

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, una ciudad se prepara para honrar una tradición que se remonta a más de siete décadas, cuando inmigrantes europeos trajeron consigo un valioso secreto: la receta del queso Gouda. Esta historia de sabores, trabajo artesanal y legado se celebra cada año en el Festival del Queso, un evento que convoca a miles de turistas y que este 2025 se llevará a cabo durante el fin de semana largo de octubre, ofreciendo la picada más esperada del año y una inmersión completa en la cultura quesera.

La localidad anfitriona es Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte. Ubicada a poco más de cuatro horas en automóvil desde el Obelisco porteño, a la vera de la Ruta Provincial N° 65, esta ciudad se transforma en la capital gastronómica de la provincia. La celebración es un homenaje a los vecinos que, con pasión y oficio, transforman la leche en un producto único que es orgullo de la región. El festival no solo rinde tributo al célebre Gouda, sino que también realza la producción local, la historia y el turismo rural.

Los Toldos: capital bonaerense del Gouda y la Ruta del Queso

El Festival del Queso de Los Toldos tendrá lugar el sábado 11 y domingo 12 de octubre, coincidiendo con el fin de semana largo que arrancará el viernes 10. El protagonista indiscutido es el queso Gouda, cuya receta original fue traída por los primeros inmigrantes suizos y holandeses hace más de 75 años. Sin embargo, la tradición quesera en Los Toldos se enriqueció con el tiempo, sumando la elaboración de otros tipos, como el sardo, la provoleta y el parmesano, traídos por inmigrantes españoles e italianos. Incluso los monjes benedictinos del Monasterio Santa María se sumaron al desafío, y hoy la localidad se anima a crear el mejor queso de cabra en varios de sus establecimientos.

Pero el encuentro va mucho más allá del producto estrella. Cada año, la fiesta suma "amigos" de la gastronomía regional, permitiendo a los visitantes descubrir y degustar salamines, conservas, yogures, dulces de leche y alfajores artesanales. Uno de los mayores atractivos es la Ruta del Queso, un recorrido turístico que permite a los visitantes conocer los establecimientos queseros, visitar los tambos y ver de cerca todo el proceso de producción, desde la leche hasta el sabor final, con la posibilidad de participar en degustaciones guiadas.

Festival del Queso 2025: cultura, tradición y una escapada de fin de semana

El Festival del Queso es una propuesta integral para toda la familia, que combina la mejor gastronomía con el entretenimiento. Además de los stands de productores locales, el evento ofrece una amplia agenda cultural que incluye música en vivo, ferias de emprendedores y juegos infantiles. Es la oportunidad ideal para combinar el disfrute de la picada más esperada del año con el turismo rural que ofrece el partido de General Viamonte.

Los Toldos, además de ser reconocida por sus quesos, posee otros atractivos turísticos que invitan a extender la visita más allá del festival. Entre ellos se encuentran el Museo Casa Eva Perón (la casa natal de Evita), la estación ferroviaria, la zona Mapuche y el imponente Monasterio Benedictino Santa María. La relativa cercanía con la Ciudad de Buenos Aires convierte a este viaje en el plan perfecto para una escapada de fin de semana largo, permitiendo a los turistas desconectarse de la rutina y disfrutar del clima primaveral en un entorno de rica historia y tradición bonaerense.