The Cheesecake Factory en Argentina: probó todas las tortas y reveló si se justifica su precio

La famosa marca norteamericana ya se vende en el Alto Palermo y generó debate en redes. Cuánto sale, cómo es su sabor y qué tener en cuenta al probarlas

La famosa marca estadounidense The Cheesecake Factory Bakery abrió su tienda en Argentina el pasado 25 de septiembre y su llegada no pasó inadvertida. Fanáticos hicieron cola en el stand del Alto Palermo para comprar las tortas y en las redes se abrió un intenso debate.

Es que para muchos el entusiasmo fue desmedido, mientras que otros lo justificaron por el sabor de las famosas tortas norteamericanas. También su precio y su tamaño estuvieron en el centro de la discusión: cada una sale $12.500 y, aseguran, es la mitad de la porción de la que se vende en Estados Unidos.

The Cheesecake Factory en Argentina: probó todos los sabores y dio su veredicto

En ese escenario, el usuario de Instagram @ramitagram probó los tres sabores que vende la marca en el país y evaluó si vale la pena pagar su precio, teniendo en cuenta que son más caras que en Estados Unidos: salen $12.500, unos u$s9,40, pero tienen la mitad del tamaño que en EE.UU, donde cuestan u$s12.

"Gente, llegó The Cheesecake Factory Argentina, y yo sé lo que están pensando: ‘Seguro en alguna panadería de acá están haciendo la cheesecake, la hacen igual y la venden como si fuera la de Estados Unidos’. No, están importando porciones de torta, así como escuchaste", comenzó el video.

"Esto fue manufacturado en Estados Unidos. Lo más loco es que el tamaño de la porción es la mitad y el precio es el doble: $12.500 pagué por esta torta importada de Estados Unidos", continuó.

Al probar la primera de las tortas, señala: "Me hace mal que el cheesecake este no tenga las frutillas encima, pero bueno, voy a pasar por alto ese detalle".

Y evalúa: "Está buena, le falta la frutilla y es exactamente la misma que comí en Estados Unidos".

"Es más chica, es más cara, pero qué buena que está. Pero es muy cara. Me duró 35 segundos. Es muy chiquita. Con una no se te dibuja ni un centímetro de sonrisa", resalta.

Después probó la de chocolate, que "ya dejaría de ser un cheesecake". "La apariencia está bastante bien, teniendo en cuenta que llegó desde la otra punta del mundo y que por lo que me dijeron puedo tenerla en la heladera de 5 a 7 días. La de conservantes y cosas que debe tener esto, incontable".

"Este no me gusta. Es un chocolate un poquito amargo que calculo que vendrá del piso la amargura, pero no. No espero esto de un cheesecake", reseñó.

Además, explicó que "trajeron solo 3 variedades: de queso, la de chocolate y la Rapp Berries Real Cheesecake, que es igual a la original pero con un poquito de fruto rojo y abajo la base de chocolate".

Y al probar ese gusto, señaló: "Está loca. Está rica, pero a ver, si se van a gastar 12.500 pesos en media porción de cheesecake, que sea la original porque esto es como que no le hacen justicia al sabor".

Y para explicar cómo mantiene el mismo sabor del cheesecake en Argentina al de Estados Unidos, señaló: "Tengo entendido que pueden mantener este sabor en todas las sucursales que hay en Estados Unidos porque no hacen el cheesecake en cada local, sino que tienen como dos centros de producción grandes en Estados Unidos y de ahí distribuyen a todas las sucursales. Calculo que de ahí mismo habrá salido esto. Por eso es que el sabor es el mismo".

Y, al analizar si se justifica pagar el precio que vale esta torta importada, sostuvo: "Ahora, siento que es muy probable que por menos dinero consigas un cheesecake igual de rico en cualquier panadería. No sientas que por no ir al Alto Palermo te estás perdiendo comer algo inolvidable. Está muy de moda la tarta de queso en Argentina, o sea que en cualquier cafetería cerca de tu casa la vas a encontrar".

La llegada de The Cheesecake Factory a Argentina

En esta primera etapa, se ofrecen tres sabores clásicos: Original, Chocolate con mousse de chocolate belga y Raspberry Swirl, que combina frambuesa con chocolate blanco.

Finca Rosa SRL, la empresa que opera bajo la licencia de The Cheesecake Factory Bakery en Argentina, importó un lote inicial de 4.500 porciones individuales para su venta exclusiva en el local de Alto Palermo.

Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo, expresó su entusiasmo por la llegada de la marca: "Alto Palermo siempre fue el lugar de encuentro por excelencia, sabemos que también lo es para nuestros clientes el espacio donde se conectan con sus marcas favoritas. Lograr el ingreso de esta propuesta nos permite seguir ofreciéndoles el valor diferencial que nos piden, y a las nuevas marcas brindarles un lugar para abrirse las puertas del mercado argentino".

La historia de The Cheesecake Factory comenzó en 1978 en Beverly Hills, California, Estados Unidos. Desde entonces, la marca se expandió a cerca de 400 locales en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varios países de Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. En Latinoamérica, The Cheesecake Factory ya tiene presencia en México y ahora suma Argentina.

Desde Finca Rosa SRL señalaron: "Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo. Estamos muy ilusionados de traer esta marca y creemos que el pop-up en Alto Palermo es una gran oportunidad para impulsar en el país. A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro".

Y, al llegar a un país con tanta tradición pastelera, el desembarco de The Cheesecake Factory en Argentina no pasó desapercibido. Debates en redes y videos como el de este usuario para definir si vale la pena comprarlas, fueron moneda corriente en los últimos días.