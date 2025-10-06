Las obras de teatro más destacadas de octubre por menos de $10.000: cómo conseguir tus entradas
Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña ya son parte de la nueva edición de "Vení al Teatro", con descuentos del 60 al 90% sobre el valor de sus entradas.
La campaña se realiza todos los martes de octubre en Tickets Bs As (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.
Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.
Para ello, ofrecen más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.
Cómo conseguir entradas con descuentos de 60% a 90% en octubre
Las entradas se pueden conseguir los días martes 7,14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas, en Tickets Bs As, ubicado Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco.
Se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI.
Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.
Estas son las salas y espectáculos participantes
APOLO
- Mi querido Presidente
ASTRAL
- Antología de la zarzuela
ASTROS
- Había otra vez (Cuentos en pijamas)
- La llamada
- La Pilarcita
- Lo que el río hace
- Yo no duermo la siesta
BROADWAY
- Patito Feo
CARLOS CARELLA
- Cosi fan tutte - La escuela de los amantes
- Golda Meir. Cuestión de Estado
- Proyecto Garland
CHACAREREAN
- El amateur
- La lengua es un músculo
COLISEO
- Horacio Lavandera
- Ráfaga
- Tigran Hamasyan
- Volar es humano, aterrizar es divino
- EL NACIONAL
- Alejandra
- El equilibrista
- La cena de los tontos
KONEX
- El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus
- Redonditos de Ricota
- La bomba de tiempo
- Vino & Tarot
LICEO
- Quién es quién
LOLA MEMBRIVES
- Rocky
- MAIPO
- Dalia Gutmann
- El brote
- Las hijas
METROPOLITAN
- Al fin y al cabo es mi vida
- Chanta
- Cómica Buenos Aires
- Cuestión de género
- Druk
- El Bulubú
- Habitación Macbeth
- Inestable
- La violencia de la ternura
- Las cautivas
- Madre ficción
- Modelo vivo muerto
- Petróleo
- Tirria
- Una
- MULTITABARIS
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- El secreto
- Viudas e hijas
MULTITEATRO
- La función que sale mal
- Mamá
- Toc Toc
PASEO LA PLAZA
- Agotados
- Carmen y Osvaldo
- El jefe del jefe
- El show de Nachito Saralegui
- Gutenberg
- La ballena
- Lucas Lauriente
- Magia blanca
- Mi amiga y yo
- Qué olor
- Querido diario
- Soltero 2.0
- Una película sin Julie
PICADERO
- Alejandro Dolina
- La última sesión de Freud
- La vida extraordinaria
- Martín Dardik
- Parlamento
- Prima facie
- Pundonor
- Quien sea llega tarde
- Quiero decir te amo
- Relatividad
- Sutottos
PICADILLY
- Creer y reventar
- Mr. Splendini
- Yepeto
- POLITEAMA
- Empieza con D
PREMIER
- Hanukkah
- Una Navidad de mierda
- SALA SIN PISO
- Fuerza bruta - Aven