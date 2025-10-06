  • 6/10/2025

Las obras de teatro más destacadas de octubre por menos de $10.000: cómo conseguir tus entradas

Durante todo octubre, la cartelera porteña ofrece descuentos que van del 60% al 90% en diversas funciones y espectáculos. Todos los detalles
06/10/2025 - 13:03hs
Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña ya son parte de la nueva edición de "Vení al Teatro", con descuentos del 60 al 90% sobre el valor de sus entradas.

La campaña se realiza todos los martes de octubre en Tickets Bs As (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para poder asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles.

Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.

Para ello, ofrecen más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos. El público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.

Cómo conseguir entradas con descuentos de 60% a 90% en octubre

Las entradas se pueden conseguir los días martes 7,14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas, en Tickets Bs As, ubicado Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco.

Se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI.

Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

Estas son las salas y espectáculos participantes

APOLO

  • Mi querido Presidente

ASTRAL

  • Antología de la zarzuela

ASTROS

  • Había otra vez (Cuentos en pijamas)
  • La llamada
  • La Pilarcita
  • Lo que el río hace
  • Yo no duermo la siesta

BROADWAY

  • Patito Feo

CARLOS CARELLA

  • Cosi fan tutte - La escuela de los amantes
  • Golda Meir. Cuestión de Estado
  • Proyecto Garland

CHACAREREAN

  • El amateur
  • La lengua es un músculo

COLISEO

  • Horacio Lavandera
  • Ráfaga
  • Tigran Hamasyan
  • Volar es humano, aterrizar es divino
  • EL NACIONAL
  • Alejandra
  • El equilibrista
  • La cena de los tontos

KONEX

  • El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus
  • Redonditos de Ricota
  • La bomba de tiempo
  • Vino & Tarot

LICEO

  • Quién es quién

LOLA MEMBRIVES

  • Rocky
  • MAIPO
  • Dalia Gutmann
  • El brote
  • Las hijas

METROPOLITAN

  • Al fin y al cabo es mi vida
  • Chanta
  • Cómica Buenos Aires
  • Cuestión de género
  • Druk
  • El Bulubú
  • Habitación Macbeth
  • Inestable
  • La violencia de la ternura
  • Las cautivas
  • Madre ficción
  • Modelo vivo muerto
  • Petróleo
  • Tirria
  • Una
  • MULTITABARIS
  • Cuando Frank conoció a Carlitos
  • El secreto
  • Viudas e hijas

MULTITEATRO

  • La función que sale mal
  • Mamá
  • Toc Toc

PASEO LA PLAZA

  • Agotados
  • Carmen y Osvaldo
  • El jefe del jefe
  • El show de Nachito Saralegui
  • Gutenberg
  • La ballena
  • Lucas Lauriente
  • Magia blanca
  • Mi amiga y yo
  • Qué olor
  • Querido diario
  • Soltero 2.0
  • Una película sin Julie

PICADERO

  • Alejandro Dolina
  • La última sesión de Freud
  • La vida extraordinaria
  • Martín Dardik
  • Parlamento
  • Prima facie
  • Pundonor
  • Quien sea llega tarde
  • Quiero decir te amo
  • Relatividad
  • Sutottos

PICADILLY

  • Creer y reventar
  • Mr. Splendini
  • Yepeto
  • POLITEAMA
  • Empieza con D

PREMIER

  • Hanukkah
  • Una Navidad de mierda
  • SALA SIN PISO
  • Fuerza bruta - Aven
