Las mejores habitaciones de cuatro hoteles top en Buenos Aires: precio y qué ofrecen

En un programa de streaming llamaron en vivo a cuatro de los hoteles más exclusivos de la Capital Federal para averiguar por sus hospedajes más lujosos

La Ciudad de Buenos Aires se consolida como un polo de atracción turística y de negocios, y su oferta hotelera premium es un reflejo de ello. Miles de visitantes internacionales y locales buscan experiencias de alto nivel, y los hoteles cinco estrellas de mayor renombre compiten por ofrecer suites que superan los estándares del lujo tradicional, convirtiéndose en verdaderas residencias privadas.

El programa de streaming Pampa y la Vida realizó un llamativo relevamiento en vivo, contactando a cuatro de los hoteles más exclusivos de la ciudad para consultar el precio y los servicios que incluyen sus hospedajes más ostentosos. Los valores, que se miden en miles de dólares por noche, demuestran que la exclusividad trae consigo mayordomos, espacios de más de 300 metros cuadrados y un trato que está muy por encima del servicio de hospitalidad común.

Hoteles de lujo en Buenos Aires: cuánto cuestan las habitaciones más exclusivas

Las suites más costosas en Buenos Aires ofrecen un nivel de privacidad y servicio que es prácticamente inigualable, ubicando el precio de la noche de alojamiento por encima de los 5.000 dólares.

El precio más alto del relevamiento lo ostenta el Four Seasons Hotel con su habitación más exclusiva, ubicada en la histórica Mansión Alzaga Unzué. Este hospedaje tiene un valor de 10.000 dólares más impuestos por noche. La experiencia incluye un trato de huésped VIP en todo el hotel, y la bienvenida es dada personalmente por el gerente general. Además, se puede contratar servicios adicionales de ultra-lujo, como un chef privado o una cata de vinos personalizada.

En el segmento de lujo clásico, el histórico Alvear Palace Hotel ofrece su mejor habitación —situada en el piso 9— por u$s 6.000 más IVA por noche. La suite es una residencia completa que incluye dormitorio, living y comedor. Los servicios son de primer nivel y pensados para la máxima comodidad del huésped: cuenta con servicio de mayordomo y desayuno incluido, además del exclusivo servicio de empaque y desempaque de equipaje. El acceso a las comodidades del hotel, como el spa, la piscina y el gimnasio, también están garantizados.

La tendencia en el lujo moderno se enfoca en ofrecer no solo servicios, sino espacios inmensos que permiten a los huéspedes vivir y trabajar con el máximo confort. El Faena, conocido por su diseño vanguardista en Puerto Madero, se lleva la distinción por ofrecer el espacio más grande del relevamiento. Su suite más exclusiva se extiende a lo largo de 360 metros cuadrados y se distribuye en dos pisos. En el primer nivel, el huésped encuentra una sala de estar muy grande, una cocina totalmente equipada y una sala para cenar. El espacio también posee un balcón aterrazado con vistas. La habitación principal, con cama King size, incluye un baño con jacuzzi. El precio para hospedarse en esta suite es de 5.340 dólares la noche.

Por su parte, el Hilton ofrece una opción de gran amplitud y confort con su Habitación Presidencial. Si bien no alcanza los precios de sus competidores más caros, su valor es de 1.826 dólares por noche. Esta suite se destaca por ser la más grande de la torre, incluyendo un gran balcón privado y un baño con jacuzzi, ofreciendo una opción ideal para ejecutivos y turistas que buscan espacios amplios y servicios de alta gama.