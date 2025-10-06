Otra aerolínea europea anuncia su llegada a Argentina para volar a un destino muy elegido

Cada vez, más compañías aéreas confirman su desembarco en el país y en los últimos días informaron el inicio de los nuevos vuelos a Madrid para mayo

El sector aerocomercial argentino continúa mostrando signos de expansión con el interés creciente de compañías aéreas internacionales que buscan instalarse o ampliar sus operaciones en el país. A las recientes confirmaciones de nuevas rutas y frecuencias, se suma ahora el anuncio de Plus Ultra Líneas Aéreas, una aerolínea española que formalizó su desembarco para conectar Madrid con Buenos Aires.

La noticia, que se difundió durante la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires, confirma que Plus Ultra comenzará a operar la ruta entre el Aeropuerto de Madrid (MAD) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) a partir de mayo de 2026. Aunque la aerolínea ya había manifestado su intención de volar a Argentina anteriormente, esta es la primera vez que se especifica una fecha concreta de inicio y un plan de expansión gradual.

Plus Ultra, otra aerolínea europea que volará a Argentina

Los flyers distribuidos por la aerolínea en el stand de la FIT indican que la operación comenzará con dos frecuencias semanales en mayo de 2026. A partir del mes de julio de ese mismo año, el servicio se incrementará a cuatro vuelos semanales entre ambas capitales, un destino que se mantiene como uno de los más elegidos por los viajeros argentinos.

El anuncio de la nueva ruta se alinea con el ambicioso plan de expansión que Plus Ultra celebra en su 10º aniversario. En un acto conmemorativo realizado recientemente en Madrid, Roberto Roselli, CEO de la compañía, adelantó que la estrategia pasa por "duplicar la flota, abrir nuevos destinos en Iberoamérica e incrementar las alianzas con compañías líderes".

Julio Martínez Sola, presidente y fundador de Plus Ultra, destacó que la empresa mira el futuro "con gran optimismo, con una compañía en crecimiento que despierta el interés de inversores y entidades". La aerolínea, con base en Madrid, ya opera rutas en destinos como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo, y cuenta con una flota compuesta por aviones Airbus A330.

Cuál es la nueva aerolínea española que llega a Argentina y eligió Rosario

De esta manera, Plus Ultra se suma a otra aerolínea española que el año que viene arrancará a volar entre España y Argentina, aunque en este caso a Rosario. La aerolínea española World2Fly también ha puesto fecha de inicio a su esperada operación en Argentina. La compañía, que recibió la autorización del Gobierno Nacional para operar servicios regulares de pasajeros y cargas, anunció que su nueva ruta directa entre Madrid y Rosario comenzará a funcionar a partir del 1 de octubre de 2026.

Esta conexión, que operará con dos frecuencias semanales (martes y jueves), busca ofrecer una alternativa de viaje directa, cómoda y competitiva para los residentes de la provincia de Santa Fe y sus alrededores, sin necesidad de trasladarse hasta el aeropuerto de Ezeiza.

La elección de Rosario marca un hito para la provincia, que por primera vez contará con una conexión directa y regular con Europa. World2Fly, que forma parte del Grupo Iberostar, operará esta ruta con su moderno Airbus A350, un avión reconocido por sus altos estándares de confort. La llegada de esta ruta consolida a Rosario como un destino clave en la estrategia de expansión de World2Fly en Latinoamérica.