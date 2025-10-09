Qué hacer el finde largo en Buenos Aires: dónde es el festival del Asado y la Empanada

El fin de semana largo de octubre llega con un evento gastronómico imperdible para los amantes de dos grandes tradiciones argentinas

Mientras muchos argentinos aprovecharán el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para escapar de la ciudad y desconectarse en la Costa Atlántica, en el campo o donde sea, una gran parte se quedará en casa o llegará desde distintos puntos a recorrer la Capital Federal. En la siempre variada oferta de actividades culturales y gastronómicas, este fin de semana hay un plan imperdible para los amantes de la cocina tradicional argentina: el Festival del Asado y la Empanada.

Esta fiesta federal de la carne y el relleno, de entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en el icónico Hipódromo de Palermo (Avenida Del Libertador y Dorrego). El horario será extendido, de 12 a 23 horas, ofreciendo una alternativa ideal para almorzar, picar algo a media tarde o cerrar el día cenando.

La nueva edición de este festival reunirá a los mejores asadores del país, quienes presentarán un catálogo completo de cortes, métodos de cocción y variedades. Los fanáticos de la parrilla encontrarán desde clásicos costillares, choripanes, ojo de bife y vacíos, hasta bondiolas, matambres, mollejas y achuras.

Festival del Asado y la Empanada en Buenos Aires

El evento no solo se centra en la carne a las brasas. El Festival del Asado y la Empanada se propone ser un espacio verdaderamente federal, en el que se podrán degustar empanadas representativas de todas las regiones argentinas.

En los más de 35 stands y food trucks que conforman la feria, los asistentes podrán encontrar múltiples recetas e ingredientes que demuestran la pasión que genera esta comida bien tradicional. Además, la propuesta gastronómica se complementa con una variada oferta de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.

A continuación, un listado de algunas de las empanadas más destacadas y originales que se podrán probar en esta fiesta: