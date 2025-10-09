Qué hacer el finde largo en Buenos Aires: dónde es el festival del Asado y la Empanada
Mientras muchos argentinos aprovecharán el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para escapar de la ciudad y desconectarse en la Costa Atlántica, en el campo o donde sea, una gran parte se quedará en casa o llegará desde distintos puntos a recorrer la Capital Federal. En la siempre variada oferta de actividades culturales y gastronómicas, este fin de semana hay un plan imperdible para los amantes de la cocina tradicional argentina: el Festival del Asado y la Empanada.
Esta fiesta federal de la carne y el relleno, de entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en el icónico Hipódromo de Palermo (Avenida Del Libertador y Dorrego). El horario será extendido, de 12 a 23 horas, ofreciendo una alternativa ideal para almorzar, picar algo a media tarde o cerrar el día cenando.
La nueva edición de este festival reunirá a los mejores asadores del país, quienes presentarán un catálogo completo de cortes, métodos de cocción y variedades. Los fanáticos de la parrilla encontrarán desde clásicos costillares, choripanes, ojo de bife y vacíos, hasta bondiolas, matambres, mollejas y achuras.
Festival del Asado y la Empanada en Buenos Aires
El evento no solo se centra en la carne a las brasas. El Festival del Asado y la Empanada se propone ser un espacio verdaderamente federal, en el que se podrán degustar empanadas representativas de todas las regiones argentinas.
En los más de 35 stands y food trucks que conforman la feria, los asistentes podrán encontrar múltiples recetas e ingredientes que demuestran la pasión que genera esta comida bien tradicional. Además, la propuesta gastronómica se complementa con una variada oferta de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.
A continuación, un listado de algunas de las empanadas más destacadas y originales que se podrán probar en esta fiesta:
- Empanadas fritas de osobuco, en AntiGourmet
- Empanada salteña frita, en El Hornero
- Empanadas de carne picante con ají cayena, en La Leñita
- Empanada frita de mortadela con pistacho y muzzarella, en 1980
- Empanada de carne cordobesa, en Tres Fuegos
- Empanadas riojanas, en Todo Brasas
- Empanada de ojo de bife, en La Tranquera
- Empanada de vacío y provoleta, en No es Soberbia
- Empanadas de asado, en Asado Campero
- Empanada de bondiola braseada en barbacoa, en Fierro
- VEGANAS
- Empanada de gírgolas y provoleta, en Jordanas
- Empanadas de vegetales al rescoldo y queso provolone, en Riki Cocinero
- SIN TACC
- Empanadas de carne cortada a cuchillo, en Cocelia