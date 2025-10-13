Este último fin de semana, en La Falda se llevó a cabo una nueva edición de "la fiesta más dulce del país", y hubo entrega de premios

El alfajor es mucho más que una golosina; es un verdadero ícono de la gastronomía y la identidad argentina. A lo largo del año, se multiplican los eventos para homenajearlo, y uno de los más importantes es la Fiesta Nacional del Alfajor, que se celebra en La Falda, provincia de Córdoba. Este último fin de semana se llevó a cabo la 27ª edición, congregando a miles de visitantes y más de 90 expositores en la Avenida Edén.

El festival contó con una variada agenda que incluyó clases de repostería con referentes del rubro y shows de primer nivel como el popular mago Willy Magia, además de grupos musicales destacados como Los Herrera, Agapornis y La Garetto. Sin embargo, el momento cumbre de "la fiesta más dulce del país" fue el concurso que premia al mejor de todos, con un ganador inesperado que se llevó el máximo galardón.

Un alfajor inédito se llevó el Oro en la Fiesta Nacional del Alfajor

El codiciado Alfajor de Oro se entregó en una emotiva ceremonia de premiación que reconoció la creatividad y la calidad entre las 470 variedades presentadas por expositores de todo el país. La marca que se alzó con la distinción máxima fue Tub Vicio, oriunda de Mendoza, con una propuesta que sorprendió al jurado por su originalidad.

El Alfajor de Oro fue otorgado a una innovadora creación a base de chirimoya alegre, una combinación de la fruta tropical con naranja. Este mismo producto ya había conquistado al jurado en la categoría Alfajor Innovador. La marca mendocina, Tub Vicio, además de obtener el máximo galardón, también fue reconocida por tener el Mejor Stand de la feria.

Qué es la chirimoya, la fruta tropical poco conocida

La chirimoya (Annona cherimola) es una fruta tropical originaria de los Andes, aunque su cultivo y consumo no son masivos en Argentina, siendo mucho más popular en otros países de la región. Se caracteriza por su forma acorazonada, piel escamosa de color verde y una pulpa blanca, jugosa y muy aromática. Su sabor es sumamente dulce y suave, con notas que a menudo se describen como una mezcla entre piña, frutilla y banana.

La elección de esta fruta en el alfajor ganador subraya la tendencia a la innovación dentro de la gastronomía argentina, utilizando sabores exóticos y poco convencionales para la receta tradicional del alfajor.

Este es el alfajor de Chirimoya de Tub Vicio (Mendoza) que ganó el premio en la Fiesta Nacional

Fiesta Nacional del Alfajor 2025: ganadores de las principales categorías

El concurso premió la excelencia en diversos rubros, destacando la variedad de la producción alfajorera argentina. Entre los ganadores de las categorías principales se encuentran:

Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

La Fiesta Nacional del Alfajor se consolida como una plataforma clave para el sector, celebrando no solo las recetas tradicionales, sino también las innovaciones que, como el alfajor de chirimoya alegre, buscan conquistar nuevos paladares.