Cuál es el Municipio del Conurbano que tiene un feriado administrativo la semana que viene

Con motivo del aniversario del partido, el próximo lunes será jornada no laborable y miles de personas tendrán otro fin de semana largo

Mientras gran parte del país acaba de disfrutar de un fin de semana largo, y a nivel nacional aún resta más de un mes para el próximo feriado general, la realidad local presenta diferencias significativas. A lo largo del año, distintos municipios en todo el territorio gozan de días de descanso que no se replican en otros puntos del país, con motivo de fechas especiales, fundaciones o aniversarios distritales.

En este marco, el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de confirmar que uno de los partidos clave del Conurbano tendrá un feriado administrativo la próxima semana. La medida concierne al partido de Ezeiza, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, que celebrará el aniversario de su creación con un día no laborable.

El feriado municipal, que había sido establecido inicialmente con un error administrativo en su fecha, fue corregido por la cartera de Gobierno bonaerense. De esta manera, el asueto oficial se trasladó para consolidar un nuevo fin de semana largo en el distrito, trayendo un respiro extra a miles de habitantes de la zona.

El lunes 20 de octubre será día no laborable en Ezeiza

Según la nueva disposición oficial, el día no laborable por el aniversario del partido de Ezeiza será el próximo lunes 20 de octubre de 2025. La medida, formalizada mediante la Resolución N° 573/2025 firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dejó sin efecto una disposición anterior que había fijado erróneamente la jornada de descanso para el día martes 21.

La importancia del feriado radica en su alcance. El 20 de octubre de 2025 será de cumplimiento obligatorio el día no laborable tanto para la Administración Pública como para el Banco de la Provincia de Buenos Aires que operan dentro del distrito de Ezeiza. Esto implica que las dependencias públicas municipales, provinciales y las sucursales del Banco Provincia no prestarán servicio ese día, garantizando a sus empleados un fin de semana extendido.

Feriado Optativo en Ezeiza: el impacto en el comercio y la industria

La normativa provincial establece una distinción para el sector privado. Para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas dentro de Ezeiza, el día no laborable tendrá el carácter de feriado optativo.

¿Qué significa esto para el sector privado? De acuerdo con la disposición oficial, las empresas, locales comerciales y otras actividades pueden decidir si adhieren o no al asueto. En la práctica, muchos comercios optan por mantener sus puertas abiertas, aunque la decisión final recae en el empleador o los acuerdos sectoriales. No obstante, para los empleados públicos, la eximición de servicio es de cumplimiento ineludible.

El feriado conmemora la fundación del partido de Ezeiza, que fue creado el 20 de octubre de 1994 a través de la Ley Provincial N° 11.550, mediante su desmembración del partido de Esteban Echeverría. Cada año, el municipio celebra su aniversario con actividades culturales, espectáculos y diversos eventos públicos, que suelen concentrar la atención de los vecinos durante la jornada de descanso.