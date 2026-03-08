Es youtuber, se mudó del Conurbano a Europa pero hoy no tiene dudas: "No cambio Moreno por nada"

Ezequiel Contreras tiene 35 años, es de Moreno y desde 2021, como un verdadero youtuber, recorre barrios mostrando lo que otros no muestran. Primero lo hizo en el Conurbano bonaerense, donde creció. Desde 2024 lo hace en Europa, donde vive. Su canal de YouTube y su cuenta de Instagram, ambos bajo el nombre Mundo Ezequiel, acumulan una comunidad fiel que lo sigue precisamente por eso: porque no vende postales turísticas.

Hay una imagen que Contreras recuerda con nitidez de su infancia en Merlo: juntar monedas entre los compañeros del colegio para comprar una tortilla de grasa a la salida. "Me quedó muy grabada la solidaridad del grupo para poder tener algo entre todos", dice hoy, desde Berlín, donde está grabando nuevos videos antes de partir hacia Polonia. Ese recuerdo contiene el germen de todo lo que vendría después, una mirada entrenada para encontrar valor en lo cotidiano, en lo que otros desestiman.

Su historia como cronista comenzó durante la pandemia en el 203, el colectivo que tomaba todos los días desde la estación de Moreno —donde se mudó a sus 18 años—, hasta el shopping Terrazas de Mayo, donde estaba la cafetería Havanna en la que trabajaba. "Convivían realidades muy distintas, los que estábamos yendo a trabajar, con los que iban a la cancha y los que iban con toda la familia a Tigre a pasar un día de descanso. Los veías con la caña de pescar y las conservadoras, todas acciones tan distintas en un mismo transporte público", recuerda. De esa observación surgió la idea de crear Mundo Ezequiel en YouTube para registar todo y mostrar el territorio desde adentro; lo mismo que ahora hace del otro lado del Atlántico.

La decisión de emigrar maduró despacio, como suelen madurar las decisiones importantes. "Me sentía en una película que se repetía todo el tiempo. Todos los días eran iguales. Empecé a sentir que se pasaba el tiempo y no avanzaba, o avanzaba uno y retrocedía tres", confiesa.

En junio de 2024, con 34 años, un pasaje de ida y vuelta —porque sin el de vuelta no te dejan pasar en Barcelona—, plata prestada para sostenerse tres meses y una carta de recomendación de Havanna, Ezequiel aterrizó en el principado de Andorra. Solo. Sin plan B. "Era conseguir trabajo o nada", resume.

El comienzo no fue fácil. "La primera experiencia fue malísima. Llegué a prueba a un lugar que no me gustó, me trataron muy mal. Y ahí tenía dos opciones: volver o seguir intentando. Pero como soy del Conurbano, no dudé y seguí intentando, no bajé los brazos."

Eligió vivir en Andorra porque es uno de los pocos países europeos a los que un argentino puede ingresar solo con pasaporte, trabajar presentando solo el certificado de antecedentes penales y, además, comunicarse en español, aunque la lengua oficial sea el catalán. Hoy trabaja en un supermercado, tiene un mes de vacaciones por año y usa cada día libre para agarrar la cámara y salir a buscar lo que nadie muestra de Europa.

La mirada del que viene de abajo

Pero el origen de Mundo Ezequiel hay que buscarlo antes del viaje, en el Conurbano que tanto lo marcó y al que tanto defiende. "Hay mucha estigmatización", dice sin vueltas. "Me ha pasado que un remis no me quiera llevar, o me inventen un corte de ruta para decirme que no puede llevarme, por miedo."

Ezequiel recorre Europa usando el mes de vacaciones que le otorga su trabajo en un supermercado

Fue justamente esa experiencia de ser prejuzgado lo que lo empujó a salir con una cámara a mostrar otra cara de la provincia de Buenos Aires. "La idea era empezar a mostrar nuestro territorio y ponerlo en valor a nivel cultural. Que los demás dejen de ver esos prejuicios y sepan que en Moreno también pasaron cosas interesantes."

Y vaya si pasaron. En uno de sus videos más comentados, Ezequiel reveló que en 1941, el mismísimo Walt Disney visitó Moreno, específicamente para conocer al ilustrador Florencio Molina Campos en su casona "Los Estribos". En otro, mostró la fuente de agua que el creador de Mickey Mouse le obsequió al pintor de los gauchos. "Estaba abandonada en una quinta de Cascallares. Después de publicar el video, el municipio tomó posesión del predio y lo recuperó para ponerlo en valor como patrimonio cultural del lugar. Realmente fue muy loco", dice, todavía sorprendido por el impacto que tuvo su trabajo.

Pero si hay algo que Contreras defiende con especial énfasis es la solidaridad del Conurbano, ese rasgo que, dice, no se replica fácilmente afuera. "La gente del Conurbano es solidaria, están acostumbrados a compartir, a ayudar, y creo que fuera, en la Capital, eso no se ve. Todos son más reservados, están cada uno en la suya, no se ve la solidaridad a flor de piel. En el Conurbano se comparte más y eso nadie lo dice."

Esa solidaridad y sensibilidad se ve claramente en uno de sus videos más vistos: el de la Feria La 50, en Merlo, supera las 40.000 reproducciones. "Las ferias hoy en día no son solamente el sustento de muchas familias, se convirtieron en el shopping de barrio", explica. "Yo siempre tuve un sentimiento especial por las ferias y me encanta recorrerlas y mostrarlas." Un sentimiento que, reconoce, también viene de la infancia cuando le preguntaba a su mamá qué días había feria para ir a comprar frutas o ropa, y del trato diferente que se da entre el vendedor y el comprador que además son vecinos.

Afirma que Europa no es perfecta y que también tiene exclusión y delito

Ni el Conurbano es la selva ni Europa es perfecta, dice contrariando el imaginario colectivo. "En Barcelona hay muchos carteristas. En el transporte público o en el centro tenés que tener mucho cuidado porque te abren las mochilas, te sacan las cosas, te roban así como en Argentina. Además hay mucha gente viviendo en la calle. En París ves mucha gente que viene de África sin nada, arman carpas para vivir y dormir en la vereda. Está descontrolado", describe.

En menos de dos años Contreras recorrió partes de España, Francia, Italia, Bélgica y Marruecos. Tiene 4.500 seguidores en Instagram, 4.100 suscriptores en YouTube y un video en TikTok sobre una casona abandonada de Merlo que llegó a las 600 mil vistas. No vive de las redes —todavía—, pero tampoco descarta que algún día pueda hacerlo. Por ahora, la ecuación es trabajar en Andorra, viajar en sus vacaciones, filmar todo lo que le llama la atención y subirlo a sus redes.

¿Dónde se ve en el futuro? "El único lugar donde me veo viviendo para siempre es el Conurbano, exactamente Moreno. Mi lugar de pertenencia. Si me hacen elegir cualquier lugar de mi país, no cambio Moreno por nada." Y agrega, con una honestidad que desarma: "Extraño mucho Argentina, la familia, el idioma, la comida... Es tan lindo estar en casa, esa sensación no la encontrás en ningún lugar."

"Por más que cambies de lugar, que viajes, vos estás hecho de algo, de tu infancia, de tus experiencias, de tu barrio, y eso no lo borra nadie.", concluye Ezequiel Contreras, el youtuber detrás de Mundo Ezequiel hecho de Conurbano bonaerense aunque hable desde Europa.