Buenos Aires se viste de gala este fin de semana con una agenda que combina lo mejor de la cultura independiente, la gastronomía de autor y espectáculos musicales de primer nivel. El gran protagonista será, sin dudas, el inicio del BAFICI, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica, que desplegará más de 300 películas en las salas de la Ciudad. Pero la oferta no termina en las pantallas: desde recitales gratuitos al aire libre hasta competencias de cocina con técnicas milenarias, la Ciudad propone opciones para todos los gustos y presupuestos.

Entre los imperdibles, destaca el regreso de una de las ferias más queridas por los vecinos: Cafecito BA. El evento, que celebra la identidad porteña a través del grano de especialidad, tendrá su base en la Plaza de las Naciones Unidas con una propuesta que va mucho más allá de una simple infusión. A esto se le suma el despliegue del Museo Moderno por su 70° aniversario y una innovadora ópera rock inspirada en la historia argentina y las canciones de Charly García. A continuación, te detallamos la hoja de ruta definitiva para que no te pierdas nada en estas 48 horas de pura actividad.

Actividades del fin de semana en Buenos Aires con gastronomía y música al aire libre: Cafecito BA y Los Pericos

Uno de los platos fuertes del sábado y domingo será la nueva edición de Cafecito BA. El evento se desarrollará en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2901), el sábado de 10:30 a 20 y el domingo de 10:30 a 18. Con entrada libre y gratuita, el festival reunirá a más de 25 puestos de café de especialidad y pastelería de primer nivel, incluyendo opciones dulces, saladas y sin TACC para que nadie se quede afuera.

El momento más esperado será el sábado a las 18, cuando Los Pericos suban al escenario para brindar un show gratuito al aire libre, repasando sus grandes éxitos de reggae y ska. Además, la feria contará con cine inmersivo, un living-librería para los amantes de la lectura, lectura de la borra del café y un sector de juegos infantiles con inflables y kermés para los más chicos. En paralelo, los fanáticos de la cocina rústica podrán disfrutar del Campeonato Federal de Ahumados este sábado a las 18 en la Costanera Norte (Av. Rafael Obligado 7010), donde seis chefs competirán por el voto del público para coronar el mejor plato ahumado de la temporada.

Fin de semana en Buenos Aires con cultura, cine y teatro: la agenda destacada

Para quienes buscan planes bajo techo o experiencias artísticas profundas, la Ciudad ofrece una variedad envidiable de actividades:

BAFICI: Con más de 300 películas en nueve sedes, el festival de cine independiente ofrece funciones diarias. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial o en las boleterías del Teatro San Martín.

Con más de 300 películas en nueve sedes, el festival de cine independiente ofrece funciones diarias. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial o en las boleterías del Teatro San Martín. Ópera Rock con Charly García: Elena Roger protagoniza un espectáculo sobre las invasiones inglesas en el Teatro San Martín. Con más de 30 artistas en escena, la obra ofrece una mirada moderna a través de la música de Charly. Funciones de miércoles a domingos.

Elena Roger protagoniza un espectáculo sobre las invasiones inglesas en el Teatro San Martín. Con más de 30 artistas en escena, la obra ofrece una mirada moderna a través de la música de Charly. Funciones de miércoles a domingos. 70 años del Museo Moderno: En Av. San Juan 350, el museo celebra su aniversario con DJ sets, conferencias y exposiciones especiales hasta el domingo. Un punto de encuentro para el diseño y el arte contemporáneo.

En Av. San Juan 350, el museo celebra su aniversario con DJ sets, conferencias y exposiciones especiales hasta el domingo. Un punto de encuentro para el diseño y el arte contemporáneo. El Gato con Botas en la Usina: El domingo a las 17 h, la Usina del Arte presenta esta versión musical del clásico infantil. Es ideal para familias, con un gran despliegue audiovisual. La entrada es con reserva previa.

El domingo a las 17 h, la Usina del Arte presenta esta versión musical del clásico infantil. Es ideal para familias, con un gran despliegue audiovisual. La entrada es con reserva previa. Jazz de Nueva York: Sarah Hanahan, figura del jazz internacional, se presentará el martes en la Sala Martín Coronado, pero las entradas ya están en venta para quienes busquen un plan cultural de alto vuelo para cerrar la semana.

Sarah Hanahan, figura del jazz internacional, se presentará el martes en la Sala Martín Coronado, pero las entradas ya están en venta para quienes busquen un plan cultural de alto vuelo para cerrar la semana. Música Clásica en el Colón: Este viernes a las 20 h, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad interpreta a Mozart y Beethoven bajo la dirección de Rebecca Tong.

Agenda del fin de semana: espacios verdes y folclore, el plan del domingo

El domingo por la tarde, el Anfiteatro del Parque Centenario se convertirá en una gran peña al aire libre con la presentación de Antonio Tarragó Ros. El reconocido acordeonista correntino presentará su show "Enchamigación" a las 19, realizando un recorrido emocionante por su vasta obra folclórica. Es una oportunidad única para disfrutar de la música litoraleña en uno de los espacios públicos más lindos de Buenos Aires.

Con esta variedad de propuestas, que incluyen desde la sofisticación del Teatro Colón hasta la distensión de una feria en la plaza, la Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso con el acceso a la cultura. Se recomienda a los asistentes de los eventos gratuitos llegar con antelación, ya que se espera una gran afluencia de público gracias al clima otoñal que acompañará ambas jornadas. Para consultar la programación completa y reservar entradas de los espectáculos con cupo limitado, los interesados pueden ingresar a la plataforma "Descubrir BA" del Gobierno de la Ciudad.