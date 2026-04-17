Con un guiño a Mostaza: las nuevas hamburguesas de McDonald's inspiradas en la Selección

A dos meses del arranque del Mundial, la casa de hamburguesas más popular del mundo anunció el lanzamiento de tres nuevos productos con campeones del mundo

La fiebre mundialista ya se respira en cada rincón de Argentina y las grandes marcas no quieren quedarse afuera de la pasión que genera la Scaloneta. En un movimiento estratégico que combina humor, identidad nacional y una pizca de picardía comercial, McDonald’s presentó su nueva línea de productos inspirada en tres figuras clave del seleccionado nacional: Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La campaña no tardó en viralizarse, no solo por los nombres de los combos, sino por una aparición estelar que sacudió las redes sociales.

A través de un ingenioso spot publicitario, la marca jugó con los apellidos de los jugadores y cómo estos "encajan" perfectamente con el prefijo "Mc". En el video, se puede ver a los futbolistas en un vestuario bromeando sobre quién tiene el honor de tener su propia hamburguesa. "Lo estuvieron pidiendo por 4 años y recién ahora nos dimos cuenta que encaja perfecto", señalaron desde la cuenta oficial de la empresa, haciendo referencia a la coincidencia fonética que dio origen a la McAlvarez y la McFernández. Sin embargo, para evitar "celos" en el equipo, también sumaron la McAllister, completando un trío de ataque gastronómico de lujo.

Pero el detalle que más llamó la atención de los consumidores fue la presencia de Reinaldo Carlos "Mostaza" Merlo en la publicidad. En un clarísimo guiño contra uno de sus principales competidores locales (la cadena de hamburguesas Mostaza), el emblemático exjugador y técnico aparece diciendo: "A mi me hicieron lo mismo. Cuando no la ven, no la ven".

Nuevas hamburguesas en McDonald's de Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández: de qué es cada una

Para los fanáticos que ya están planeando su visita a los locales, cada una de las nuevas opciones ofrece una combinación de sabores distinta, pensada para reflejar, de alguna manera, la personalidad o el gusto de cada jugador. Todas vienen presentadas en el "Pan Grand", el formato de mayor tamaño de la cadena, ideal para calmar el hambre antes de un partido.

A continuación, los detalles de cada uno de los nuevos combos:

McAlvarez: Pensada para los amantes de las texturas, incluye doble carne, queso cheddar melt, pepinos, bacon, queso cheddar tradicional, cebolla crispy y salsa ranch.

Pensada para los amantes de las texturas, incluye doble carne, queso cheddar melt, pepinos, bacon, queso cheddar tradicional, cebolla crispy y salsa ranch. McFernández: Esta opción destaca por el pollo crispy, acompañado de lechuga, tomate, bacon, queso cheddar y un toque especial de salsa ranch.

Esta opción destaca por el pollo crispy, acompañado de lechuga, tomate, bacon, queso cheddar y un toque especial de salsa ranch. McAllister: Una propuesta más robusta con carne, cebolla, lechuga, tomate, bacon, cheddar blanco y una exclusiva salsa ahumada denominada "Mequinese".

Desde la compañía informaron que estas hamburguesas ya se encuentran disponibles en todos los locales del país, incluyendo la posibilidad de pedirlas a través de la aplicación oficial y los servicios de delivery. Con este lanzamiento, la marca busca no solo aumentar sus ventas en el último trimestre del año, sino también fidelizar al público joven que idolatra a los nuevos referentes de la Selección Argentina.

Para los coleccionistas y fanáticos, se espera que este menú sea por tiempo limitado, acompañando todo el trayecto del equipo nacional durante el torneo. La gran pregunta que ahora circula entre los comensales es: ¿Cuál de las tres se convertirá en la favorita del público? Por lo pronto, el vestuario está unido y la mesa servida para esperar el debut de la albiceleste con el sabor de sus protagonistas.