En la mayor cita pizarrera de Parma, referentes argentinos deslumbraron con acrobacias y lograron puestos destacados entre 700 participantes

La pizza argentina volvió a subirse al podio mundial. En la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza, que se desarrolló en Parma, Italia, el país logró mantener su racha de tres años consecutivos entre los mejores del planeta.

Esta vez fueron 12 maestros pizzeros argentinos los que viajaron para representar al país. La delegación estuvo seleccionada por APYCE, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina.

El certamen reunió a más de 700 participantes provenientes de 51 países. La competencia se extendió durante tres jornadas completas y exigió meses de preparación previa, con ensayos constantes, pruebas de materias primas y ajustes de maquinaria.

Ezequiel Ortigoza y la actuación que dejó al público de pie

El gran protagonista argentino fue Ezequiel Ortigoza, que quedó segundo en la categoría Freestyle. Se trata de una de las pruebas más exigentes y espectaculares del campeonato mundial.

No es la primera vez que Ortigoza consigue este resultado. Ya había terminado segundo en 2025 en la misma categoría. Este nuevo logro confirma su lugar entre los mejores acróbatas pizzeros del mundo.

Además, ya integra el Hall of Fame del certamen, un reconocimiento que pocos maestros pizzeros logran alcanzar.

Durante la final, Ortigoza presentó una rutina que combinó destreza técnica, riesgo calculado y creatividad pura. La performance incluyó acrobacias con fuego, lanzamientos de masa al aire y un cierre que arrancó la ovación del público.

El momento más impactante llegó al final: hizo girar sobre su cabeza una masa de más de seis kilos de peso y un diámetro que superó el metro y medio, demostrando un nivel de control y equilibrio que solo los mejores del mundo pueden exhibir.

La categoría Freestyle es una de las más demandantes porque combina habilidades acrobáticas con conocimiento técnico de la masa. Los participantes deben dominar tiempos de fermentación, hidratación y elasticidad para poder manipular grandes volúmenes sin que la masa se rompa.

Luciano Grigolato y el top 10 en Pizza Clásica

Argentina tuvo otro resultado destacado gracias a Luciano Grigolato, que terminó noveno en la categoría Pizza Clásica. Esta es una de las pruebas más tradicionales y competitivas del campeonato.

Grigolato compitió contra 354 participantes de todo el mundo. Fue el argentino mejor ubicado en esa categoría durante esta edición.

Actualmente vive en España, donde maneja una pizzería familiar. Su resultado le permitió entrar al top 10 mundial en una prueba que evalúa la perfección técnica, el equilibrio de sabores y la calidad de los ingredientes.

La categoría Pizza Clásica es quizás la más difícil de todas porque no permite márgenes de error. Los jueces evalúan desde el grosor de la masa hasta la distribución del queso y la cocción exacta del tomate.

Tres años consecutivos de presencia argentina en el podio

Los resultados obtenidos en Parma no son casualidad. En los últimos tres años, Argentina logró mantener una presencia constante entre los mejores maestros pizzeros del mundo, algo que solo unas pocas naciones pueden exhibir.

La trayectoria reciente incluye:

En 2024, el país obtuvo el segundo puesto en la categoría Napolitana STG

En 2025, volvió al podio con otro segundo lugar en Freestyle

En 2026, repitió ese puesto y sumó además un top 10 en Pizza Clásica

Desde APYCE aseguran que estos logros son el resultado de años de capacitación continua, entrenamiento intensivo y trabajo en equipo. La preparación para el campeonato comienza meses antes del viaje a Italia.

Los maestros pizzeros argentinos deben ensayar rutinas, perfeccionar recetas y ajustar técnicas con maquinaria específica. También realizan pruebas con distintas harinas, levaduras y tiempos de fermentación.

Con estos resultados, la pizza argentina sigue ganando prestigio internacional y demuestra que puede competir de igual a igual con las grandes potencias históricas del rubro como Italia, Estados Unidos y Japón.