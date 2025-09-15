Se viene el campeonato mundial de la pizza italiana en Buenos Aires: va a ser gratis para el público

La 5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli reunirá en La Rural a competidores de 9 países y maestros pizzaioli de nivel internacional

El aroma a masa recién horneada y tomate perfumado con albahaca inundará La Rural el próximo 27 y 28 de septiembre. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Buenos Aires recibirá a maestros pizzeros de Argentina y de distintos rincones del mundo para disputar la 5° edición del Campionato Scuola Pizzaioli, el certamen más importante de Sudamérica dedicado a la pizza italiana.

Competidores de nueve países y de varias provincias argentinas pondrán a prueba su técnica, su creatividad y su pasión en una competencia que ya trascendió el ámbito gastronómico para convertirse en un verdadero punto de encuentro cultural. Porque detrás de cada Margherita, cada pizza fritta o cada versión contemporánea, late un pedazo de historia italiana que la Scuola Pizzaioli se propuso preservar y difundir desde su creación en 2021.

"Llegar a la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli es una gran emoción. Cuando comenzamos este camino, soñábamos con valorizar la auténtica pizza italiana en Sudamérica y hoy vemos cómo ese sueño se multiplica", afirma su fundador, Juan Pablo Padrevita, Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Cinco años más tarde, el campeonato no solo logró continuidad, sino que se convirtió en una cita obligada para quienes defienden la tradición pizzera con estándares internacionales. La Scuola Pizzaioli, institución que ya formó a más de 7.000 alumnos en todo el continente, funciona como epicentro de esa red que une a pizzeros, marcas, instituciones y público en general bajo una misma bandera: la de la pizza como ícono cultural y gastronómico.

De Italia al Río de la Plata

La edición 2025 se anuncia con una impronta marcadamente federal: pizzaioli de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe se encontrarán con colegas llegados desde Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela. El resultado será una competencia de escala internacional, donde cada participante intentará dejar su huella en alguna de las doce categorías en juego.

Las más esperadas son las que definen al Campeón Sudamericano 2025: Pizza Margherita STG, la receta reconocida como especialidad tradicional garantizada en Europa; Margherita Contemporánea, que permite mayor innovación; y Romana in Teglia, una preparación en bandeja que exige precisión en fermentación y cocción. El ganador viajará a Italia para vivir una experiencia de formación en la cuna misma de la tradición pizzaiola.

El campeón de pizza 2025 viajará a Italia para capacitarse en la cuna de la tradición pizzaiola

Pero el campeonato no se queda en los clásicos. Habrá espacio para la innovación con la categoría Pizza In Pala, que se hornea sobre pala de madera y presenta formatos más largos y ligeros; o la Pizza Social, pensada para destacar iniciativas con impacto comunitario. También competirán las versiones Gourmet, Fritta, Senza Glutine —una apuesta a la excelencia inclusiva— y Pizza In Due, que pone a prueba el trabajo en dupla.

El espectáculo se completará con desafíos de destreza como Piú Veloce (la pizza más rápida), Piú Lunga (la masa estirada con mayor longitud) y el Freestyle, una disciplina que mezcla acrobacia, ritmo y técnica en un show que siempre arranca aplausos. Para cerrar, los más pequeños tendrán su espacio en la categoría Mini Pizzaioli, donde el futuro de esta tradición comienza a tomar forma.

Jurado internacional y la pizza como lazo entre pueblos

Uno de los puntos más destacados del Campionato será su jurado de excelencia internacional, integrado por más de treinta maestros pizzaioli. Entre los nombres sobresalen figuras italianas de reconocimiento mundial como Vincenzo Capuano, Carmine Candito, Marco Carlesso y Livio Orefice, junto a referentes argentinos como Néstor Gattorna (Siamo nel Forno) y las hermanas Carola y Victoria Santoro (Ti Amo). A ellos se suman los campeones de las ediciones anteriores: Franco Monachesi, Santiago Cenitagoya y Bruno Liska, lo que asegura diversidad de criterios y un nivel de evaluación de máxima exigencia.

El Cónsul General de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, también subraya la relevancia cultural del encuentro: "Nos complace retomar este campeonato que difunde y pone en valor un ícono de la gastronomía italiana, anticipando la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. El Campionato se consolida cada año como vehículo de identidad y creatividad, y esperamos que los amantes de la pizza lo disfruten en familia".

El evento también contará con el apoyo de marcas vinculadas a la industria pizzaiola como Mecnosud, Gustarosso, GI-Metal, Sud Forni, Zuelo, Arrivata, Molino Campodónico, Molino Casillo y Menabrea. Cada una presentará experiencias que apuntan a fortalecer la cadena de valor que sostiene a este universo gastronómico.

Y como contracara solidaria, todas las pizzas elaboradas durante las jornadas serán donadas a la Comunidad de San Egidio, reforzando el vínculo entre excelencia culinaria y compromiso social.

Las pizzas elaboradas en el Campionato serán donadas a la Comunidad de San Egidio

El público podrá acceder de manera gratuita, tanto ingresando con la entrada general de la FIT como por un acceso directo al pabellón del campeonato. Habrá un área de degustación con productos italianos, espacios gastronómicos, talleres y showcookings de reconocidos maestros pizzaioli. En otras palabras, no será necesario competir ni ser jurado para disfrutar: bastará con dejarse llevar por el magnetismo universal de la pizza.

Cinco años después de su primera edición, el Campionato Scuola Pizzaioli ya no es solo un concurso para maestros pizzeros, es una celebración del oficio, un cruce de culturas y una fiesta para el paladar. Un recordatorio de que, aunque cada país le imprima su sello, la pizza italiana sigue siendo un idioma compartido que une a generaciones y fronteras.