Quién es Maia Reficco, la actriz que confirmó su romance con el piloto Franco Colapinto

La pareja asistió juntos a un almuerzo en la Estancia Vigil, ubicada en Cardales, sellando así los rumores que circulaban desde principios de año

Maia Reficco y Franco Colapinto confirmaron su relación este sábado. La actriz de 25 años y el piloto de Fórmula 1 hicieron pública su historia de amor a través de Instagram, durante el Road Show que el corredor realizó en Palermo. La pareja asistió juntos a un almuerzo en la Estancia Vigil, ubicada en Cardales, sellando así los rumores que circulaban desde principios de año.

Los indicios de un romance comenzaron cuando Colapinto parafraseó un posteo que Reficco había publicado en su perfil. La especulación se intensificó cuando el piloto compartió una foto de ella luciendo su casco. Ahora, con la confirmación oficial, el foco se pone sobre quién es la mujer que conquistó al deportista argentino.

Reficco no es solo "la novia de". Su currículum artístico impresiona por densidad y precocidad. A los 18 años logró lo que muchas actrices persiguen toda su vida. Y su carrera no ha parado de crecer desde entonces.

De Boston a Buenos Aires: quién es Maia Reficco

Maia nació en Boston, Estados Unidos, pero Argentina la formó desde los 7 años. Se crió en Buenos Aires y hoy sostiene una doble nacionalidad, aunque se reconoce argentina de corazón.

Su familia respira arte por los cuatro costados. Su madre, Katie Viqueira, es vocalista de figuras como Tini Stoessel y Abel Pintos. Su hermano, Joaquín Reficco, también eligió el camino actoral y participó en Margarita, la serie de Cris Morena.

La música la atrapó desde chica. Durante su juventud, aprendió a tocar 4 instrumentos diferentes, formando una base que después nutriría su carrera en musicales. Ese entrenamiento temprano resultó clave para su futuro profesional.

Maia nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en Buenos Aires desde los 7 años

El salto a la fama con Kally's Mashup

Su debut actoral llegó en 2017 con la serie Kally's Mashup de Nickelodeon. Interpretó a Kally Ponce, una adolescente con talento musical que debe balancear su vida escolar con su pasión por la música. El show se convirtió en un fenómeno en toda Latinoamérica y catapultó su nombre.

La serie le permitió combinar actuación y música, dos disciplinas que domina con igual destreza. Las canciones del programa se viralizaron y consolidaron su imagen como artista integral. Pero Maia ya miraba más lejos.

Broadway a los 18: el récord que marcó su carrera

En 2019, con apenas 18 años, Maia dio el salto que define carreras. Se convirtió en la primera actriz en interpretar a Evita en el New York City Center, un hito que muy pocas argentinas pueden reclamar a esa edad.

El rol de Eva Perón en un escenario estadounidense no es menor. Representa un cruce entre identidad argentina y reconocimiento internacional. Reficco llevó a Broadway un personaje icónico de su país adoptivo, demostrando que su talento trascendía fronteras.

Ese salto a Estados Unidos marcó un antes y un después. Ya no era solo la estrella de Nickelodeon. Era una actriz capaz de enfrentar los escenarios más exigentes del mundo.

Hollywood y el thriller: Pretty Little Liars en MAX

Con experiencia en Norteamérica, en 2022 fue elegida para el remake de Pretty Little Liars que MAX produjo. El proyecto la introdujo en el género thriller de Hollywood, alejándose de los musicales y demostrando versatilidad actoral.

La serie original había sido un fenómeno global. Participar en su reinvención implicaba presión y expectativas altísimas. Reficco se integró al elenco sin problemas, ganando credibilidad en un género nuevo para ella.

En cine, sumó participaciones estratégicas. Tuvo un papel en Do Revenge, la película de Netflix que mezcla comedia negra con drama adolescente. También protagonizó A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow, explorando narrativas más intimistas.

2024 y Hadestown: el regreso triunfal al musical

Este año, Maia volvió a sus raíces teatrales con fuerza. Protagonizó Hadestown, el musical ganador del Tony, interpretando a Eurídice, uno de los roles más demandantes del teatro musical contemporáneo.

Hadestown reimagina el mito griego de Orfeo y Eurídice en un contexto de crisis climática y desigualdad social. El show exige canto, actuación y presencia escénica impecables. Reficco cumplió con las tres.

Su regreso al teatro musical cierra un círculo. De Kally's Mashup a Broadway, de Hollywood al off-Broadway, su carrera demuestra una construcción deliberada y sólida. A los 25 años, tiene un currículum que muchas actrices tardan décadas en armar.

Ahora, con su relación con Franco Colapinto confirmada, Maia Reficco suma un capítulo más a su vida pública. Pero su identidad profesional ya estaba consolidada mucho antes de este romance. Es, ante todo, una artista completa que conquistó escenarios en dos continentes.