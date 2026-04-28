El festival que homenajea un sabor de pizza en especial: de cuál se trata y cuándo es

La historia de la gastronomía porteña tiene hitos que merecen ser celebrados, y uno de los más importantes ocurrió en las calles de La Boca. Allí, entre el calor de los conventillos y el ingenio de los inmigrantes, nació la fugazzeta, esa combinación perfecta de cebolla, queso y abundancia que hoy es un símbolo de Buenos Aires. Para honrar este legado, los próximos 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el Fugazzeta Fest, el primer festival dedicado íntegramente a esta especialidad.

El evento tendrá lugar en el corazón del barrio, específicamente en el predio de Dr. del Valle Iberlucea 1001, a pocos metros de Caminito y del estadio de Boca Juniors. Durante ambas jornadas, de 12:00 a 18:00, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia que une sabor, historia y cultura. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca reivindicar a la fugazzeta como patrimonio gastronómico y reforzar el vínculo entre el barrio y la pizza argentina.

Organizado por Jorge D'Agostini -autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad- junto a Levadura Productora y con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, el festival contará con la participación de seis pizzerías tradicionales. Estos locales, fundamentales en la identidad de la ciudad, ofrecerán no solo fugazzeta, sino también la clásica fugazza, fainá y otras especialidades que saldrán directo de los hornos al plato de los comensales.

Fugazzeta Fest en La Boca: todo sobre el festival de pizza de ceblloa

"La fugazzeta nació acá. En este barrio, en estas calles, en estos hornos", rezan las redes oficiales del evento. El festival no solo se trata de comer, sino de entender una transformación cultural. La propuesta explica que la fugazzeta fue el encuentro del gusto criollo con el hambre de los inmigrantes que bajaron de los barcos con recetas en los bolsillos. Entre los colores de Quinquela Martín y el tango de Filiberto, la pizza dejó de ser una herencia pasiva para hacerse porteña.

Para acompañar el menú, el Fugazzeta Fest ofrecerá bebidas clásicas que completan la mística de la pizzería de barrio: vermú, soda en sifón, cerveza fría y gaseosas. También habrá opciones dulces y café para el cierre de la jornada, garantizando una propuesta integral para las familias y turistas que recorran la zona.

El Circuito Pizzero: más allá del predio

Además de las actividades en el epicentro del festival, se presentará el Circuito Pizzero, un recorrido diseñado para descubrir La Boca a través de sus locales más representativos. La idea es que los asistentes puedan maridar la gastronomía con los espacios icónicos del barrio, como el Museo Benito Quinquela Martín y La Bombonera.

Con esta primera edición, el Fugazzeta Fest aspira a consolidarse como una cita anual ineludible en la agenda cultural de Buenos Aires. Es, en definitiva, un homenaje a los primeros vendedores callejeros que iniciaron la tradición y una oportunidad única para "jurar con gloria comer" en el lugar donde todo empezó.