De golosina a alfajor: esta marca saca un producto único, basado en su tradicional tableta

En la intensa competencia por conquistar los paladares de argentinos fanáticos de alfajores, un nuevo producto sale a la cancha cargado de dulce de leche

El mercado de los alfajores en Argentina no da tregua, pero de vez en cuando aparece un lanzamiento que logra romper el molde. Esta vez, la noticia llega de la mano de una de las marcas más queridas y tradicionales del país: Vauquita. La empresa, famosa por sus tabletas de dulce de leche con esa textura azucarada tan característica, decidió llevar su producto insignia a otro nivel con el lanzamiento del Vauquita Sublime, un alfajor que ya está dando que hablar en redes sociales por su composición fuera de lo común.

Lo que hace que el Vauquita Sublime sea "bastante distinto a todo lo que venimos viendo" es la arquitectura de su sabor. A diferencia de los alfajores tradicionales que utilizan una masa de galletita de chocolate o vainilla, este nuevo producto utiliza tapas hechas de la propia tableta de dulce de leche. Sí, leíste bien: son básicamente dos Vauquitas grandes que encierran un corazón de dulce de leche, todo cubierto por un baño de repostería semiamargo.

Esta combinación genera una experiencia de sabor "full intenso" y extremadamente fiel a la esencia de la marca. Al morderlo, se percibe de inmediato esa textura artesanal y ligeramente cristalizada que define a la tableta legendaria, creando una "pasantía bien dulce" donde el chocolate semiamargo intenta, con esfuerzo, equilibrar el potente embate del dulce de leche.

Nuevo alfajor Vauquita Sublime: sin harinas y apto para todos

Más allá de la explosión de sabor, hay un dato técnico que lo posiciona en una categoría muy particular y valorada dentro del mercado actual: el Vauquita Sublime no contiene harina. Al estar compuesto casi íntegramente por dulce de leche y baño de chocolate, es un producto 100% libre de gluten (Sin TACC).

Esta certificación permite que las personas celíacas o aquellas que buscan opciones sin harinas puedan disfrutar de un alfajor de alta gama sin resignar la experiencia clásica. Según los primeros especialistas y cuentas de reseñas como @probandoalfajores, la propuesta es "una mezcla rara pero interesante", que logra transformar un clásico argentino en un formato totalmente renovado.

Vauquita Sublime: un orgullo nacional en el kiosco

El Vauquita Sublime llega para competir en el segmento de los alfajores "premium" o de especialidad, apoyándose en la nostalgia de los consumidores que crecieron con la tableta envuelta en papel metálico. La marca apuesta a que la "doble dosis de placer" (dulce de leche tanto en el relleno como en las tapas) sea el argumento definitivo para conquistar a los paladares más exigentes.

Con este lanzamiento, Vauquita no solo evoluciona su producto estrella, sino que reafirma su lugar como referente del sabor nacional. Para los que siempre se preguntaron por qué la marca no se animaba a convertir su tableta en alfajor, la respuesta ya está en los kioscos y góndolas, prometiendo una experiencia que, tal como indica su nombre, busca ser simplemente sublime.