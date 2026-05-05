Cambio el líder: este es el ranking de los alfajores más vendidos en 2026

En la gran competencia por atraer a los millones de argentinos que cada día se deleitan con un alfajor, las grandes marcas siguen buscando más y más ventas

El mercado de los alfajores en la Argentina atraviesa una verdadera era dorada, consolidándose como la golosina predilecta por excelencia. Tras un 2025 marcado por la experimentación con rellenos exóticos como el pistacho y alianzas premium, el 2026 ha devuelto el protagonismo a las marcas que mejor interpretan el paladar y el bolsillo del consumidor local. Las estanterías de los kioscos, termómetro indiscutido del consumo masivo, reflejan hoy una batalla donde la tradición y la relación precio-calidad parecen ganarle a la novedad.

En este escenario, el comportamiento del público frente a la góndola revela una tendencia clara: el regreso a los clásicos que forman parte del ADN cultural del país. Aunque la industria continúa innovando, el consumidor argentino ha demostrado que, en momentos de decisiones rápidas al paso, prefiere los sabores conocidos y las marcas que han sabido acompañarlo durante décadas.

De acuerdo con un reciente relevamiento realizado por el sitio especializado Infokioscos, que consultó a más de 900 kiosqueros de toda la Argentina durante el "mes del alfajor", se ha establecido el ranking definitivo de este año. El informe destaca regresos triunfales a la cima y la consolidación de nuevos fenómenos que ya no son solo una moda de nicho.

Ranking de alfajores más vendidos en Argentina

La gran noticia de este 2026 es el retorno de Guaymallén al puesto número uno del ranking. Tras haber perdido algo de terreno el año pasado, la empresa liderada por la familia Basilotta recuperó el liderazgo absoluto. El secreto de su éxito sigue siendo su fórmula de "alfajor del pueblo": un precio sumamente competitivo, una distribución federal y una fuerte presencia en redes sociales que mantiene el vínculo con el cliente.

El segundo lugar quedó en manos de Fantoche, los creadores del alfajor triple. La marca ha logrado mantenerse en lo más alto gracias a un equilibrio entre la nostalgia y la calidad, utilizando chocolate real que atrae tanto a las nuevas generaciones como a los adultos que buscan una opción contundente.

La medalla de bronce es, quizás, la mayor confirmación de un fenómeno reciente: Rasta se ubicó en el tercer puesto. Lo que comenzó como un producto artesanal de nicho hoy es una potencia de mercado, impulsada por su galleta extremadamente crocante y una generosa cantidad de dulce de leche que ha generado un fanatismo inusual entre los consumidores.

El listado elaborado por Infokioscos demuestra que la mística y la trayectoria siguen siendo activos invaluables en esta industria. A continuación, los diez alfajores que dominan las ventas en 2026:

Guaymallén Fantoche Rasta Jorgito Milka Capitán del Espacio Águila Terrabusi Tatin Jorgelín

Dentro de este grupo, marcas como Jorgito y Terrabusi se mantienen firmes como las opciones seguras para quienes buscan el sabor de su infancia sin sorpresas. Por otro lado, Milka y Águila continúan liderando el segmento de aquellos que buscan un chocolate más intenso o un "permitido" de perfil más sofisticado.

Un caso aparte sigue siendo Capitán del Espacio, que sin realizar grandes campañas de publicidad masiva, sostiene su sexto puesto gracias a una distribución selectiva que lo convierte casi en un objeto de culto. Finalmente, la lista se cierra con Tatín, valorado por su accesibilidad en los barrios, y Jorgelín, el aliado ideal para cuando el hambre aprieta y se busca un tamaño "maxi".