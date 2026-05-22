United Airlines ignoró el reclamo y terminó pagando un costo mucho mayor: el músico Dave Carroll humilló a la fimra ante millones de personas

Lo que comenzó como un reclamo más contra una aerolínea terminó convirtiéndose en uno de los casos de "venganza viral" más famosos de internet. El músico canadiense Dave Carroll logró poner contra las cuerdas a United Airlines después de que empleados de la compañía rompieran su guitarra y se negaran a indemnizarlo.

La historia ocurrió durante un viaje de la banda de Carroll hacia Nebraska. Mientras hacía escala en Chicago, el cantante observó desde la ventana del avión cómo el equipaje era manipulado de forma brutal.

VIDEO | Una aerolínea le rompió la guitarra y se vengó con una canción viral

"¡Dios mío, están arrojando guitarras!", gritó una pasajera al ver cómo los operarios lanzaban los instrumentos sobre la pista.

La víctima fue una guitarra Taylor valuada en miles de dólares, que terminó seriamente dañada. Pero lo peor vino después: según contó el músico, pasó nueve meses intentando obtener una compensación y chocó contra respuestas burocráticas y negativas constantes.

Cansado de reclamar, Carroll decidió tomar otro camino: transformar su bronca en música.

Así nació "United Breaks Guitars", una canción folk con tono irónico que relataba toda la situación y apuntaba directamente contra la empresa aérea. El video fue subido a YouTube y explotó en cuestión de días.

La canción que golpeó más que una demanda

El clip se volvió viral a nivel mundial y acumuló millones de reproducciones. El tema incluso llegó a ubicarse entre los más vendidos en iTunes Canadá, mientras el nombre de la aerolínea quedaba asociado al escándalo en redes y medios de comunicación.

La repercusión fue tan grande que, según trascendió en aquel momento, las acciones de United Airlines sufrieron un impacto negativo tras la ola de críticas públicas.

Recién entonces la empresa reaccionó. La compañía ofreció a Carroll dinero para cubrir los daños de la guitarra y vouchers para vuelos futuros. Pero ya era tarde.

El músico rechazó la propuesta y explicó que ya no buscaba plata, sino exponer el maltrato que había sufrido como cliente.

De escándalo mundial a "caso de estudio"

Lo más insólito llegó después. Lejos de atacar al músico, United Airlines terminó reconociendo el impacto del episodio y aseguró que usaría el video como material de capacitación para mejorar la atención al cliente de sus empleados.

El caso quedó como uno de los primeros grandes ejemplos de cómo una simple publicación en internet podía generar una crisis de reputación global para una empresa multimillonaria.

Y también dejó una lección que todavía sigue vigente: a veces, una canción viral puede hacer más daño que una demanda judicial.