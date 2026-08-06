El restaurante elegido por Rosalía en Palermo y cuánto cuesta comer ahí

Rosalía almorzó en Oli, uno de los restaurantes más elegidos de Palermo. Qué pidió, cuánto cuestan sus platos y cuál es el ticket promedio

Mientras sigue con su serie de recitales en Buenos Aires, Rosalía aprovechó un momento libre para almorzar junto a su círculo íntimo en Oli, uno de los restaurantes más reconocidos de Palermo.

La artista catalana mantuvo un perfil bajo durante toda su estadía en la ciudad, aunque su visita al local gastronómico no pasó inadvertida y rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores, interesados en conocer qué pidió y cuánto cuesta comer allí.

Qué pidió Rosalía en el restaurante Oli y dónde queda

El elegido fue Oli, ubicado en Costa Rica 6020, en pleno barrio de Palermo. El restaurante combina una propuesta de cocina contemporánea con influencias francesas y mediterráneas, además de funcionar como cafetería y espacio de brunch durante gran parte del día.

Su carta ofrece entradas, pastas, carnes, pescados, ensaladas, postres y una amplia selección de cafés, vinos y cócteles. En los últimos años se convirtió en uno de los locales gastronómicos más populares de la zona gracias a su propuesta culinaria y a la fuerte presencia que mantiene en redes sociales.

Según las imágenes que la propia cantante compartió en sus redes sociales, Rosalía eligió el steak frites, uno de los platos más destacados del menú. Se trata de un centro de ojo de bife acompañado por salsa a la pimienta y papas fritas, cuyo valor actual es de $59.100.

El centro de ojo de bife es uno de los platos más pedidos del lugar

Al finalizar el almuerzo, un grupo de fanáticos la esperaba en la puerta del restaurante. La artista se acercó a saludarlos, firmó autógrafos y aceptó sacarse fotografías con varios de ellos antes de retirarse del lugar.

Cuánto cuesta comer en Oli

La carta presenta opciones para distintos presupuestos, aunque el restaurante se ubica dentro del segmento gastronómico premium de Palermo.

Algunas de las entradas ofrecidas son:

Panisse de garbanzos con labneh: $13.700

Sopa de cebollas: $13.500

Carpaccio de centro de ojo de bife: $23.500

Asimismo, dentro de los platos principales se encuentran:

Oli's Burger: $24.500

Spaghetti con polpette al sugo: $23.500

Coq au vin con polenta norteña: $35.800

Trucha a la robata: $36.600

Milanesa de suprema con hueso: $42.000

Steak frites: $59.100

En cuanto a los postres:

Cookie húmeda de chocolate: $8.500

Pecan pie: $8.000

Tarta tibia de manzana: $12.300

Sticky toffee pudding: $12.300

Cheesecake de dulce de leche: $12.400

Finalmente, dentro de la sección de las bebidas se encuentran:

Espresso: $4.400

Flat White: $6.200

Limonada: $6.800

Cócteles clásicos: entre $10.200 y $12.000

Vinos por botella: entre $18.000 y $45.000 según la etiqueta y varietal

Copa de vino: entre $8.200 y $8.800

Es importante mencionar que no es el menú completo, sino algunas de las opciones más populares de su carta.

Por qué Oli se convirtió en uno de los restaurantes más buscados de Palermo

Aunque la visita de Rosalía volvió a poner el foco sobre Oli, el restaurante ya era uno de los lugares gastronómicos más reconocidos de Palermo mucho antes del paso de la cantante española.

El proyecto abrió sus puertas en 2021 y fue creado por la chef y pastelera Olivia Saal, quien se formó en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y luego continuó sus estudios en Le Cordon Bleu de Londres.

Antes de lanzar su propio emprendimiento, también trabajó junto al reconocido chef Fernando Trocca en Mostrador Santa Teresita y en Montauk, Estados Unidos. La propuesta de Oli combina cafetería, panadería artesanal y bistró en un mismo espacio.

Su cocina a la vista, la elaboración propia de panes y laminados, y una carta basada en platos clásicos reinterpretados con productos de alta calidad hicieron que rápidamente se convirtiera en un punto de encuentro para cocineros, referentes gastronómicos y amantes de la buena cocina.

Uno de sus mayores sellos de identidad son las medialunas, consideradas por muchos entre las mejores de Buenos Aires.

Cuál es el gasto promedio para comer en el restaurante

De acuerdo con la carta vigente, una comida completa puede variar considerablemente según la elección de cada cliente.

Como referencia:

Entrada + plato principal + bebida: entre $50.000 y $80.000 por persona

Entrada + principal + postre + bebida: entre $70.000 y $100.000 por persona

Si además se acompaña la comida con una botella de vino, el gasto total puede superar ampliamente ese rango, ya que las etiquetas disponibles oscilan entre $18.000 y $45.000.

Por esa combinación de cocina de autor, ambiente relajado y una carta variada, Oli se consolidó como uno de los restaurantes más elegidos de Palermo tanto por porteños como por turistas y, ahora, también por figuras internacionales como Rosalía.