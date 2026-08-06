La Fiesta Nacional del Salame Casero ya tiene fecha y lugar en el próximo finde largo

La ciudad que vio nacer a uno de los mejores salames del país confirmó que el próximo fin de semana largo será la edición número 52 del festejo icónico

El calendario federal de las grandes fiestas populares de la Argentina se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del invierno. Durante el próximo fin de semana largo, que comprende los días 14, 15 y 16 de agosto, la localidad cordobesa de Oncativo —histórica cuna de los mejores chacinados del país y tierra de la premiada marca Don Ramón, consagrada una vez más en ferias nacionales por su excelencia en salame picado grueso— se vestirá de fiesta para celebrar la 52° edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero.

La cita reunirá a vecinos y turistas en un predio especialmente acondicionado para vivir tres jornadas plenas de tradición, música en vivo y degustaciones. La propuesta principal del festival cuenta con entrada libre y gratuita, ofreciendo un paseo imperdible para recorrer más de 40 stands de expositores, puestos de artesanías, food trucks y una oferta culinaria centrada en los productos regionales.

Fiesta Nacional del Salame Casero en Oncativo, Córdoba: todo lo que hay que saber

El desarrollo de las actividades en el predio ferial contempla diferentes franjas horarias adaptadas a cada jornada, con un cierre estimativo que suele extenderse según la concurrencia del público:

Viernes 14 de agosto: de 18:00 a 00:00 hs.

Sábado 15 de agosto: de 12:00 a 00:00 hs.

Domingo 16 de agosto: de 10:30 a 00:00 hs.

Como contrapartida a la feria abierta, el plato fuerte del domingo 16 será el tradicional Almuerzo Show, un evento exclusivo con cupos limitados y entrada paga que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Deportivo y Cultural Unión.

Bajo la dirección y producción general de Ángel Carabajal, la jornada contará con un menú completo acompañado por un despliegue artístico de primer nivel. Del encuentro participarán figuras y formaciones como "Mestiza", Mariana Clemensó, Sauda, Achalay, Ale Music, Marina González, Leandro Pignatta y Valentina Duarte, coronando la tarde con un cierre musical masivo y abierto a todo público de la mano de Magui Olave. Las entradas generales tienen un valor de $70.000 para mayores y $35.000 para menores de hasta 11 años, pudiendo reservarse de lunes a viernes (de 14 a 20 hs) al teléfono 3572 61-7335.

Concurso federal: elegí al "Rey del Salame de la Gente 2026"

Uno de los grandes atractivos interactivos de esta 52.ª edición será la votación popular para consagrar al Rey del Salame de la Gente 2026. A través de un código QR disponible en el predio y a través de las redes sociales del evento, los asistentes podrán emitir su voto para elegir a su productor favorito entre los competidores locales, participando además de un sorteo por importantes premios. De esta manera, Oncativo vuelve a rendir culto al esfuerzo de los productores artesanales que mantienen viva la tradición charcutera que enorgullece a la provincia de Córdoba y conquista los paladares de todo el país.