Los precios bajísimos de Kiabi, la nueva marca de ropa tipo H&M que llegó a la Argentina

La cadena de moda low cost desembarcò en el país con la apertura de su primer local y una influencer mostró buena parte de la variedad y precios

El mapa del retail textil en la Ciudad de Buenos Aires sumó un hito de peso internacional con la llegada de Kiabi, la icónica marca francesa de indumentaria caracterizada por su concepto de moda accesible y de bajo costo para toda la familia. La firma desembarcó oficialmente en el país con la apertura de un imponente megaproyecto comercial ubicado sobre la peatonal Florida al 313, en pleno Microcentro porteño. El arribo de la tienda de cuatro niveles no tardó en causar furor entre los buscadores de ofertas, y la creadora de contenido @mamaahorro realizó un exhaustivo recorrido en video mostrando las instalaciones, la variedad de productos y la grilla de precios que sorprendió al mercado local.

El mega establecimiento está distribuido funcionalmente en cuatro plantas bien delimitadas para agilizar las compras. En el Nivel -1 funciona el sector de Hombre con colecciones urbanas, ropa interior y la línea Plus Size (con talles inclusivos que van desde el 3XL hasta el 7XL). El Nivel 0 (planta baja) alberga la propuesta de Mujer, la línea Teen (con talles del XXS al L) y la zona de cajas. Subiendo al Nivel 1 se despliega la indumentaria para Bebés, lencería, sección de Maternidad y la batería de probadores principales. Por último, en el Nivel 2 se ubican las colecciones de Niños, el sector Home con artículos para el hogar, accesorios de licencias oficiales y el punto de retiro para compras digitales.

Kiabi: precios de la ropa para adultos, niños y bebés

Uno de los puntos que mayor repercusión generó entre los consumidores es el nivel de precios hipercompetitivos, especialmente en los básicos de temporada y la ropa infantil. Durante la recorrida audiovisual difundida en Instagram, la influencer remarcó que las prendas cuentan con opciones de financiación de hasta 3 y 6 cuotas sin interés.

Dentro de las diferentes categorías exhibidas en góndolas y percheros, destacan los siguientes valores de referencia: