El gasto promedio llega a $57.500 y los juguetes recuperan el primer puesto entre las compras de ladultos, pero los chicos ponen a los videojuegos

El próximo domingo 16 de agosto volverá a poner a prueba al consumo masivo con una de las fechas comerciales más importantes del segundo semestre que se llevará a cabo en medio de una fuerte caída de las ventas y con un escenario en el que las familias continúan cuidando el bolsillo y comparando precios.

En este contexto, el Día del Niño 2026 tendrá un gasto promedio proyectado de $57.500 por regalo, según surge de analizar un relevamiento de Focus Market, realizado sobre 3.003 casos de diferentes grupos etarios de todo el país.

El documento de la consultora que dirige Damián Di Pace permite además observar un fenómeno que va más allá del monto destinado a las compras: no necesariamente coincide lo que los adultos piensan regalar con lo que los chicos quieren recibir.

Mientras los juguetes recuperaron este año el primer lugar entre las categorías elegidas por los mayores, los videojuegos aparecen al frente de las preferencias infantiles y ganan terreno los regalos asociados con educación, deporte y experiencias.

El estudio también detectó otro dato relevante para el comercio ya que, en términos generales, los precios de los regalos relevados aumentaron por debajo de la inflación, aunque existen fuertes diferencias según producto, marca, disponibilidad y demanda.

Los juguetes vuelven a liderar el podio entre los adultos

De acuerdo con Focus Market, los juguetes concentran el 31% de las elecciones de compra para este Día del Niño y desplazan a la indumentaria, que había ocupado el primer puesto el año pasado.

En segundo lugar aparecen los libros didácticos, con el 21%, seguidos por los artículos deportivos, con el 16% y más atrás se ubican la indumentaria, con 12%; informática, con 8%; rodados —como bicicletas y triciclos—, con 6%; y calzado, con 3%, entre otras alternativas.

Para Damián Di Pace, director de Focus Market y autor del relevamiento, detrás de esa distribución aparece un cambio en la manera en que las familias evalúan el regalo.

"La tendencia de consumo en el mercado de regalos muestra un cambio interesante en las prioridades de compra. Si bien los juguetes continúan ocupando un lugar central, se observa un fuerte crecimiento interanual en la elección de libros e indumentaria deportiva", explicó Di Pace.

Según el analista, el fenómeno también tiene una explicación económica ya que "este comportamiento refleja un consumidor que busca combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad".

En ese sentido, agregó que "el crecimiento de los libros puede asociarse a una mayor valoración de productos culturales y educativos, mientras que la indumentaria deportiva gana terreno vinculada a hábitos saludables, actividad física y nuevas formas de consumo".

Una oferta de regalos mucho más amplia que antes

La fotografía que surge del relevamiento muestra así una canasta de regalos más diversificada, en la que el juguete tradicional continúa teniendo peso, pero debe competir cada vez más con otras categorías por una porción del presupuesto familiar.

La diferencia aparece cuando la pregunta deja de estar dirigida a los compradores y pasa a los destinatarios del regalo.

En este sentido, Focus Market consultó, a través de los adultos responsables, qué elegirían los chicos si pudieran quedarse con una sola alternativa, ya fuera un objeto o una experiencia.

El resultado cambia considerablemente el mapa ya que los videojuegos encabezan las preferencias, con el 24%, mientras que el segundo puesto no corresponde a ningún producto físico porque el 20% elegiría una salida a un parque de diversiones.

Recién después aparecen los juguetes, con el 18%; los viajes cortos alcanzan el 14% de las respuestas; tecnología, el 10%; cine, el 7%; restaurantes, el 4%; y teatro, el 3%.

De esta manera, si se suman las distintas opciones vinculadas con salidas y experiencias, aparece una tendencia que obliga al comercio tradicional a competir también con propuestas de entretenimiento y turismo.

"El regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico", resumió Di Pace, para quien "los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa".

Para el director de Focus Market, cada una de las principales elecciones responde a una lógica diferente.

Según su visión, el videojuego representa el componente tecnológico y de entretenimiento individual; el parque de diversiones suma una experiencia compartida; el juguete mantiene su lugar como regalo tradicional, especialmente entre los más pequeños, y el viaje corto incorpora una lógica de regalar una experiencia para recordar.

La batalla por capturar las ventas entre físico y digital

La disputa por ofrecer los regalos se repartirá entre canales físicos y digitales, con los centros comerciales a cielo abierto como la principal opción para comprar los regalos, con el 31% de las preferencias.

Pero el comercio electrónico quedó muy cerca y ya concentra el 28%, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la fecha. Dentro de las compras online, los marketplaces representan el 42%, mientras que los sitios web propios de las empresas alcanzan el 27%.

Instagram concentra otro 20%; otras alternativas, 7%; y Facebook, 4% y por detrás aparecen los shoppings, con 20%; supermercados, con 12%; y outlets, con 9%.

El dato muestra que, pese al avance digital, el comercio físico mantiene una participación decisiva pero también revela que prácticamente tres de cada 10 compradores planean resolver el regalo por Internet, un comportamiento que aumenta la presión sobre precios, promociones y financiación.

Un gasto atado a las ofertas y descuentos

Focus Market proyecta finalmente que cada regalo demandará este año un desembolso promedio de $57.500.

El monto convierte a las promociones bancarias, los descuentos de supermercados y marketplaces y las alternativas de financiación en factores centrales para definir la compra.

Para las familias, la decisión pasa cada vez más por cuánto terminan pagando después del descuento, qué financiación consiguen y qué utilidad esperan obtener del regalo.

Ese comportamiento ayuda a explicar tanto el crecimiento de categorías como libros y artículos deportivos como la búsqueda de promociones antes de llegar al comercio.

Los precios suben menos que la inflación

La otra variable que marcará las compras del Día del Niño 2026 será el comportamiento de los precios en donde Focus Market detectó una particularidad.

Según el informe, en términos generales, los valores de los regalos relevados registraron variaciones inferiores a la inflación, aunque la situación cambia significativamente según el producto.

Para realizar la comparación, la consultora volvió a relevar los precios de los mismos juguetes incluidos en su estudio de 2025.

El objetivo fue obtener una referencia interanual, aunque con una salvedad debido a que los valores pueden estar condicionados por el stock disponible, las promociones, la demanda y la popularidad que tenga cada producto al momento de la medición.

En este sentido, Para Di Pace considera que detrás de esa evolución aparece una combinación entre una oferta más competitiva y consumidores mucho más cuidadosos a la hora de gastar.

"La evolución de los precios de los regalos para el Día del Niño muestra, en términos generales, una variación promedio por debajo de la inflación, lo que refleja un comportamiento más competitivo del mercado y una mayor racionalidad de los consumidores a la hora de definir sus compras", explicó.

El dato resulta relevante porque muestra que la competencia comercial no pasa únicamente por las cuotas y los descuentos ya que los comercios también enfrentan límites para trasladar aumentos a precios.

El efecto de las marcas y los personajes de moda

De acuerdo al trabajo, hay juguetes capaces de escapar de esa dinámica como los relacionados con personajes, franquicias o marcas que atraviesan un momento de fuerte demanda.

"Este promedio presenta algunas excepciones", advirtió Di Pace, quien agrega que "los productos vinculados a franquicias, personajes y marcas de alta demanda pueden registrar aumentos superiores, especialmente cuando la compra se concentra sobre el último momento y la disponibilidad comienza a ser un factor determinante".

El relevamiento utiliza como ejemplo un juguete de El Hombre Araña, cuyo precio registra un incremento del 62% respecto del año pasado.

En 2025, según la consultora, el producto se encontraba en promoción y este año, en cambio, el valor relevado refleja una situación diferente de mercado y una mayor demanda alrededor del personaje.

Para Di Pace, estos casos permiten observar hasta qué punto el precio de determinados regalos puede independizarse parcialmente de la tendencia general.

"Un ejemplo es el universo de productos asociados a El Hombre Araña, impulsado por el lanzamiento de una nueva película, que genera un efecto de novedad y eleva la demanda sobre determinados juguetes y artículos vinculados al personaje", sostuvo.

Videojuegos, el regalo que más quieren los chicos

El relevamiento también pone el foco sobre una categoría que ya no puede considerarse marginal dentro del negocio del Día del Niño.

Los videojuegos fueron elegidos por el 24% de los chicos como la opción que preferirían recibir, por encima de parques de diversiones y juguetes.

Focus Market relevó por ese motivo algunos de los juegos online más utilizados en la Argentina, tanto para consolas como para teléfonos celulares y dentro de las alternativas gratuitas y pagas.

En aquellos casos en los que es necesario comprar el videojuego, el informe ubica los precios alrededor de los u$s60 a u$s70, dependiendo del título.

La dolarización de los precios de buena parte de esta categoría incorpora así otra variable al presupuesto familiar y marca una diferencia con el universo tradicional de juguetes, donde existe una oferta mucho más amplia de productos nacionales e importados y diferentes escalones de precios.

Pero, al mismo tiempo, ayuda a explicar por qué el videojuego ocupa el primer lugar cuando se consulta directamente a los chicos y muestra cómo el negocio del regalo infantil ya no se limita a jugueterías, indumentaria o artículos deportivos, sino que incorpora de lleno al entretenimiento digital.

Las claves para definir la compra en los últimos días

Según el trabajo la estrategia de promociones tendrá un peso importante durante los últimos días previos al domingo 16 de agosto.

Focus Market relevó ofertas y beneficios disponibles a través de entidades bancarias, marketplaces y supermercados, tres actores que buscarán capturar una parte del gasto de las familias.

La combinación de descuentos, reintegros y financiación se transforma así en uno de los elementos que pueden inclinar la decisión hacia un comercio u otro, especialmente en una fecha en la que una misma familia puede necesitar comprar más de un regalo.

También explica parte de la fortaleza del comercio electrónico si se tiene en cuenta que el 28% de los consumidores consultados anticipó que utilizará ese canal, apenas tres puntos porcentuales por debajo de los centros comerciales a cielo abierto.

Dentro del universo digital, además, los marketplaces concentran el mayor peso, con el 42% de las preferencias online.

Para Di Pace "a la hora de elegir qué regalar, las preferencias de los chicos muestran una transformación interesante: los videojuegos, las salidas a parques de diversiones, los juguetes y los viajes cortos aparecen como alternativas cada vez más valoradas".

El fenómeno también modifica la competencia alrededor de una fecha históricamente dominada por las jugueterías.

Hoy, una parte del presupuesto familiar puede terminar en una plataforma de videojuegos, una empresa de entretenimiento, un cine o incluso una escapada.