Descuentos y pases libres para jubilados en cines, teatros y centros culturales

La propuesta destinada a facilitar el acceso a la oferta recreativa y artística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un beneficio específico enfocado a los jubilados y pensionados. A través de este programa oficial, quienes cobran sus haberes previsionales dentro del territorio porteño pueden inscribirse para obtener una tarjeta digital que les permite acceder a funciones teatrales, salas de cine y diversos espacios culturales con entradas bonificadas o rebajas significativas.

La iniciativa, que incluye entre otros espacios a los teatros Presidente Alvear, San Martín, de la Ribera, Regio y Sarmiento, busca promover la participación activa de los sectores del régimen pasivo en la agenda cultural porteña, reduciendo el impacto económico de los espectáculos en sus presupuestos mensuales. Para ingresar a esta red de beneficios, la gestión municipal habilitó un trámite que puede hacerse completamente virtual, simplificando la verificación de requisitos y la posterior entrega de la credencial interactiva.

Requisitos y beneficios incluidos en la tarjeta

El programa, denominado Pase Cultural para adultos mayores, brinda un esquema integral de facilidades para el uso de salas independientes, circuitos comerciales y dependencias comunales en todo el ámbito porteño. Entre las principales características y prestaciones disponibles se destacan:

Acceso a entradas bonificadas: disponibilidad de pases sin costo para obras teatrales y ciclos de cine seleccionados dentro de la cartelera oficial y de salas adheridas.

Esquema de promociones: descuentos del 2x1 en la compra de localidades para espectáculos escénicos y proyecciones cinematográficas.

Beneficios en librerías y centros culturales: rebajas especiales en la adquisición de libros, como así también en la inscripción a talleres, cursos y actividades de formación artística.

Alcance del beneficio: la medida está orientada de forma exclusiva a jubilados y pensionados que residan de manera efectiva dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no superen los $600.000 de ingresos, sin contar el aguinaldo.

Cómo realizar el trámite de inscripción paso a paso

La gestión del beneficio se puede efectuar de forma íntegra online mediante la plataforma oficial del Gobierno de la Ciudad. También, para aquellos que prefieren hacer el trámite de manera presencial, la dirección es Avenida de Mayo 575, entre lunes y jueves de 10 a 15. El proceso de tramitación incluye las siguientes instancias de validación y gestión: