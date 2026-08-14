Cuándo y dónde es Carne, el festival gastronómico que homenajea al asado en Capital

Llega a Buenos Aires una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más esperados por el público, lleno de opciones cocinadas a las brasas

Dentro del nutrido calendario de ferias y eventos gastronómicos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del año, hay uno que logra convocar multitudes al rendir tributo a la mayor pasión culinaria de los argentinos: el asado. Este fin de semana, los fanáticos de la cocina a las brasas tendrán su cita obligada con el regreso de "Carne! Festival de Parrillas", el evento dedicado de forma exclusiva a los cortes de carne y las diferentes técnicas de cocción al fuego. La propuesta se desarrollará el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, de 12:00 a 20:00 horas, en la pista y los jardines del Hipódromo de Palermo (con acceso por Avenida Del Libertador y Dorrego), con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia durante la jornada del domingo, la organización confirmó que la segunda fecha se postergará para el lunes 17 de agosto.

El festival desplegará un imponente patio gastronómico compuesto por 35 puestos y food trucks atendidos por los mejores parrilleros y maestros asadores del país. Los asistentes se encontrarán con una amplísima variedad de estilos de cocción que van desde el clásico asador criollo a la estaca, jaulas, fogoneros y parrillas tradicionales, hasta modernos kamados y ahumadores. La oferta de carnes abarcará cortes vacunos, cerdo, cordero, variedades de achuras y chorizos artesanales. Para complementar la experiencia, el predio contará con puestos de picadas, cocina al disco, barras de vinos, variedad de cervezas tiradas, helados, postres tradicionales y shows de música en vivo para amenizar ambas jornadas.

Entre la nómina de establecimientos y proyectos gastronómicos confirmados para esta edición destacan referentes del rubro como Asado Campero, Club Asador, 1980 Parrilla de Culto, Todo Brasas, Los Platitos, La Tranquera, Tres Fuegos, Fierro, The Black, Viento Norte, entre muchos otros.

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Para quienes busquen planificar su recorrido gastronómico y orientar la elección entre la enorme variedad de menús disponibles, la organización dio a conocer una selección con las mejores recomendaciones del fin de semana: