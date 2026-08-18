Cuándo es el próximo feriado en Argentina, con otro fin de semana largo

Tras el feriado del 17 de agosto, que este año cayó lunes y permitió un descanso extendido para la gran mayoría del país, el próximo queda algo lejano

La Argentina acaba de dejar atrás el único feriado previsto para el mes de agosto, correspondiente a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al haber coincidido con un día lunes 17, millones de trabajadores y estudiantes pudieron disfrutar de un gratificante fin de semana largo de tres días, ideal para realizar escapadas turísticas, descansar o participar de los festejos por el Día del Niño. Sin embargo, tras el retorno a la rutina, quienes consultan el almanaque en busca de un nuevo descanso deberán armarse de paciencia, ya que el calendario oficial no contempla ningún feriado a lo largo de todo septiembre.

De esta manera, habrá que esperar casi dos meses para el próximo fin de semana extendido. El siguiente descanso llegará recién en el mes de octubre, más precisamente el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza. Al tratarse de un feriado que cae en la primera jornada de la semana hábil, configurará automáticamente un nuevo fin de semana largo con tres días de descanso consecutivos para impulsar el turismo interno, ya con un clima mucho más agradable en todo el país.

El próximo feriado es el lunes 12 de octubre, con fin de semana largo incluido

Cuáles son los feriados que quedan en el calendario 2026

Para quienes ya se encuentran planificando las últimas vacaciones o descansos antes del cierre del año, el esquema de feriados nacionales confirmados para lo que resta de 2026 se compone de la siguiente manera: