Cuándo es el próximo feriado en Argentina, con otro fin de semana largo
La Argentina acaba de dejar atrás el único feriado previsto para el mes de agosto, correspondiente a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al haber coincidido con un día lunes 17, millones de trabajadores y estudiantes pudieron disfrutar de un gratificante fin de semana largo de tres días, ideal para realizar escapadas turísticas, descansar o participar de los festejos por el Día del Niño. Sin embargo, tras el retorno a la rutina, quienes consultan el almanaque en busca de un nuevo descanso deberán armarse de paciencia, ya que el calendario oficial no contempla ningún feriado a lo largo de todo septiembre.
De esta manera, habrá que esperar casi dos meses para el próximo fin de semana extendido. El siguiente descanso llegará recién en el mes de octubre, más precisamente el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza. Al tratarse de un feriado que cae en la primera jornada de la semana hábil, configurará automáticamente un nuevo fin de semana largo con tres días de descanso consecutivos para impulsar el turismo interno, ya con un clima mucho más agradable en todo el país.
Cuáles son los feriados que quedan en el calendario 2026
Para quienes ya se encuentran planificando las últimas vacaciones o descansos antes del cierre del año, el esquema de feriados nacionales confirmados para lo que resta de 2026 se compone de la siguiente manera:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.