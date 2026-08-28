  • 29/8/2026
ALERTA

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires, con mucho tango, moda y más

Las semifinales del Mundial de Tango acaparan la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana, con muchos más planes para disfrutar
iProfesional | Recreo | CABA
Por J.M.
28/08/2026 - 21:25hs
Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires, con mucho tango, moda y más

La Ciudad de Buenos Aires desplegará durante este fin de semana una variada agenda cultural y recreativa para vecinos y turistas, con el tango como gran protagonista. Las instancias semifinales del Mundial de Tango y el cierre del Festival BaTango acapararán la atención en sedes emblemáticas como la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Anfiteatro del Parque Centenario, combinando galas de baile, conciertos magistrales y milongas abiertas al público.

A la propuesta tanguera se sumará una importante oferta astronómica y de arte independiente: el Planetario sacará sus telescopios para la observación del eclipse lunar, La Rural albergará la feria BADA, y las calles de Villa Crespo recibirán una nueva edición del Circuito Outlets en el marco del programa Buenos Aires Está de Moda. A su vez, la celebración del Rosh Hashaná Urbano en Palermo y estrenos teatrales completarán una cartelera pensada para todos los gustos.

image placeholder
El Planetario sacará los telescopios al parque para observar el eclipse lunar más importante del año

La guía completa de actividades para el fin de semana en Capital Federal

Toda la programación y detalles de los eventos organizados en la capital pueden consultarse a través de la plataforma oficial LINDA. A continuación, la nómina de propuestas destacadas:

  • Semifinales del Mundial de Tango en la Usina del Arte: Las eliminatorias de Tango de Pista se realizarán el sábado desde las 12, mientras que las de Tango Escenario tendrán lugar el domingo a la misma hora en Caffarena 1. Las entradas son gratuitas con reserva previa en tangoba.org. Los clasificados competirán en la final del martes y miércoles en el Teatro Gran Rex.
  • Néstor Marconi en el Teatro Colón: El emblemático bandoneonista se presentará al frente de su trío el domingo a las 17:30 en Cerrito 628, interpretando clásicos del 2x4 y obras propias con reserva previa en tangoba.org.
  • Gran Milonga de los Campeones y cierre en la Usina: El domingo a las 20, la orquesta Fabio Haager Sexteto tocará en vivo junto a cuatro parejas consagradas en ediciones anteriores del Mundial. Previamente, de 17 a 20:30, se desarrollará la milonga de cierre en el Salón Mayor con la participación de los bailarines Natacha Poberaj y Jesús Velázquez.
  • Tango en el Anfiteatro del Parque Centenario: El sábado a las 16 se presentarán el Quinteto de La Academia y la Orquesta Típica Malvón (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). El domingo a la misma hora subirá a escena Despelotango, una propuesta festiva que fusiona tango y murga dirigida por Nicolás Tognola.
  • Eclipse lunar en el Planetario: De 23 a 3 de la mañana (entre la noche del jueves y madrugada del viernes), el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) instalará telescopios en el parque para observar la cobertura de más del 90% de la superficie lunar, acompañando la jornada con música y charlas astronómicas.
  • Rosh Hashaná Urbano en Plaza Seeber: La comunidad judía celebrará el año nuevo 5787 este domingo de 12 a 18 en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, con gastronomía típica, música en vivo y talleres familiares.
  • Estreno teatral en el San Martín: Este sábado debuta "La lluvia de fuego", obra inédita de Silvina Ocampo y Juan José Hernández, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Funciones de miércoles a domingos con entradas en complejoteatralgob.ar.
  • Feria BADA en La Rural: La plataforma de venta directa de arte independiente permanecerá abierta hasta el domingo, de 14 a 21, en Av. Sarmiento 2704. Entradas a la venta en laruralticket.com.ar.
  • Camerata Bariloche en el Teatro Colón: La pianista alemana Margarita Höhenrieder se presentará junto a la Camerata Bariloche bajo la dirección de Eugene Tzigane este sábado a las 17 en Cerrito 628, interpretando obras de Beethoven y Mendelssohn.
  • Circuito Outlets en Villa Crespo: Más de 80 locales ofrecerán hasta 70% de descuento en indumentaria, junto con DJ sets, talleres de tote bags y gastronomía este sábado de 15 a 20 en la zona de Gurruchaga y Aguirre.
  • Final del Buenos Aires SimRacing Series: La competencia de automovilismo virtual celebrará su definición este domingo a las 15 en Algarrobo 1041, con simuladores abiertos, DJ en vivo y sorteos con entrada libre.
  • Orquesta Filarmónica de Buenos Aires: Bajo la dirección del maestro Srba DiniÄ y con el pianista Aristo Sham como solista, la orquesta presentará el concierto "Dos Miradas de Rusia" en el Teatro Colón el sábado a las 20 y el domingo a las 11.
Temas relacionados
caba actividades agenda que hacer