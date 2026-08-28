Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires, con mucho tango, moda y más
La Ciudad de Buenos Aires desplegará durante este fin de semana una variada agenda cultural y recreativa para vecinos y turistas, con el tango como gran protagonista. Las instancias semifinales del Mundial de Tango y el cierre del Festival BaTango acapararán la atención en sedes emblemáticas como la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Anfiteatro del Parque Centenario, combinando galas de baile, conciertos magistrales y milongas abiertas al público.
A la propuesta tanguera se sumará una importante oferta astronómica y de arte independiente: el Planetario sacará sus telescopios para la observación del eclipse lunar, La Rural albergará la feria BADA, y las calles de Villa Crespo recibirán una nueva edición del Circuito Outlets en el marco del programa Buenos Aires Está de Moda. A su vez, la celebración del Rosh Hashaná Urbano en Palermo y estrenos teatrales completarán una cartelera pensada para todos los gustos.
La guía completa de actividades para el fin de semana en Capital Federal
Toda la programación y detalles de los eventos organizados en la capital pueden consultarse a través de la plataforma oficial LINDA. A continuación, la nómina de propuestas destacadas:
- Semifinales del Mundial de Tango en la Usina del Arte: Las eliminatorias de Tango de Pista se realizarán el sábado desde las 12, mientras que las de Tango Escenario tendrán lugar el domingo a la misma hora en Caffarena 1. Las entradas son gratuitas con reserva previa en tangoba.org. Los clasificados competirán en la final del martes y miércoles en el Teatro Gran Rex.
- Néstor Marconi en el Teatro Colón: El emblemático bandoneonista se presentará al frente de su trío el domingo a las 17:30 en Cerrito 628, interpretando clásicos del 2x4 y obras propias con reserva previa en tangoba.org.
- Gran Milonga de los Campeones y cierre en la Usina: El domingo a las 20, la orquesta Fabio Haager Sexteto tocará en vivo junto a cuatro parejas consagradas en ediciones anteriores del Mundial. Previamente, de 17 a 20:30, se desarrollará la milonga de cierre en el Salón Mayor con la participación de los bailarines Natacha Poberaj y Jesús Velázquez.
- Tango en el Anfiteatro del Parque Centenario: El sábado a las 16 se presentarán el Quinteto de La Academia y la Orquesta Típica Malvón (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). El domingo a la misma hora subirá a escena Despelotango, una propuesta festiva que fusiona tango y murga dirigida por Nicolás Tognola.
- Eclipse lunar en el Planetario: De 23 a 3 de la mañana (entre la noche del jueves y madrugada del viernes), el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) instalará telescopios en el parque para observar la cobertura de más del 90% de la superficie lunar, acompañando la jornada con música y charlas astronómicas.
- Rosh Hashaná Urbano en Plaza Seeber: La comunidad judía celebrará el año nuevo 5787 este domingo de 12 a 18 en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, con gastronomía típica, música en vivo y talleres familiares.
- Estreno teatral en el San Martín: Este sábado debuta "La lluvia de fuego", obra inédita de Silvina Ocampo y Juan José Hernández, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Funciones de miércoles a domingos con entradas en complejoteatralgob.ar.
- Feria BADA en La Rural: La plataforma de venta directa de arte independiente permanecerá abierta hasta el domingo, de 14 a 21, en Av. Sarmiento 2704. Entradas a la venta en laruralticket.com.ar.
- Camerata Bariloche en el Teatro Colón: La pianista alemana Margarita Höhenrieder se presentará junto a la Camerata Bariloche bajo la dirección de Eugene Tzigane este sábado a las 17 en Cerrito 628, interpretando obras de Beethoven y Mendelssohn.
- Circuito Outlets en Villa Crespo: Más de 80 locales ofrecerán hasta 70% de descuento en indumentaria, junto con DJ sets, talleres de tote bags y gastronomía este sábado de 15 a 20 en la zona de Gurruchaga y Aguirre.
- Final del Buenos Aires SimRacing Series: La competencia de automovilismo virtual celebrará su definición este domingo a las 15 en Algarrobo 1041, con simuladores abiertos, DJ en vivo y sorteos con entrada libre.
- Orquesta Filarmónica de Buenos Aires: Bajo la dirección del maestro Srba DiniÄ y con el pianista Aristo Sham como solista, la orquesta presentará el concierto "Dos Miradas de Rusia" en el Teatro Colón el sábado a las 20 y el domingo a las 11.