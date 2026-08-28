Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires, con mucho tango, moda y más

Las semifinales del Mundial de Tango acaparan la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana, con muchos más planes para disfrutar

La Ciudad de Buenos Aires desplegará durante este fin de semana una variada agenda cultural y recreativa para vecinos y turistas, con el tango como gran protagonista. Las instancias semifinales del Mundial de Tango y el cierre del Festival BaTango acapararán la atención en sedes emblemáticas como la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Anfiteatro del Parque Centenario, combinando galas de baile, conciertos magistrales y milongas abiertas al público.

A la propuesta tanguera se sumará una importante oferta astronómica y de arte independiente: el Planetario sacará sus telescopios para la observación del eclipse lunar, La Rural albergará la feria BADA, y las calles de Villa Crespo recibirán una nueva edición del Circuito Outlets en el marco del programa Buenos Aires Está de Moda. A su vez, la celebración del Rosh Hashaná Urbano en Palermo y estrenos teatrales completarán una cartelera pensada para todos los gustos.

El Planetario sacará los telescopios al parque para observar el eclipse lunar más importante del año

La guía completa de actividades para el fin de semana en Capital Federal

Toda la programación y detalles de los eventos organizados en la capital pueden consultarse a través de la plataforma oficial LINDA. A continuación, la nómina de propuestas destacadas: