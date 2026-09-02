Jubilados: cuáles son los cursos gratis que pueden hacer en septiembre

El Ministerio de Capital Humano abrió las inscripciones para capacitaciones virtuales de tecnología y finanzas destinadas a adultos mayores

El Ministerio de Capital Humano abrió las inscripciones para una serie de cursos completamente gratuitos, que pueden realizarse en septiembre, destinados de forma exclusiva a jubilados y pensionados. La intención de la propuesta es acortar la brecha tecnológica y ofrecer herramientas prácticas para el día a día, permitiendo que miles de beneficiarios en todo el país puedan estudiar desde sus hogares sin necesidad de gastar dinero.

El programa, que es 100 por ciento virtual, fue diseñado con contenidos accesibles y dinámicos que no requieren ningún tipo de conocimiento previo. A diferencia de otros trayectos educativos tradicionales, los talleres se centran en el uso seguro de los dispositivos móviles, la gestión de trámites cotidianos y la inserción en el ecosistema digital actual, funcionando como un espacio que propicia tanto la estimulación cognitiva como el desarrollo de la autonomía personal.

Qué cursos pueden hacer gratis los jubilados en septiembre

Las opciones para el noveno mes del año se organizan en torno a habilidades de uso diario, finanzas personales y comunicación digital. El detalle de los cursos ofrecidos es el siguiente:

Billeteras virtuales : Una guía práctica para aprender a utilizar aplicaciones de pago digital, realizar transferencias seguras, pagar servicios y evitar los fraudes virtuales más comunes.

Economía familiar: Orientado a brindar herramientas de organización cotidiana, armado de presupuestos mensuales y administración eficiente de los ingresos del hogar.

¿Qué es WhatsApp Business? y Facebook para emprendedores : Dos talleres complementarios enfocados en aquellos adultos mayores que llevan adelante proyectos productivos o comerciales propios y desean darles visibilidad en internet.

Microsoft Word : Se ofrecen dos cursos complementarios, el primero de habilidades básicas para el trabajo y el estudio y el segundo para ampliar conocimientos en funciones más avanzadas.

Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa : Un espacio inicial para comprender cómo funcionan las nuevas tecnologías de asistencia virtual y cómo aprovecharlas para entretenimiento, consultas y textos.

Descubriendo el mundo digital a través del celular : Pensado especialmente para quienes desean dominar las funciones avanzadas de sus dispositivos, configurar la seguridad y optimizar el almacenamiento.

Introducción a la Lengua de Señas Argentina: Una alternativa de formación inclusiva para aprender las bases de la comunicación gestual y promover la integración comunitaria.

Cursos para jubilados: cómo inscribirse desde la web

El proceso de registro se realiza de manera directa y centralizada a través de internet, sin intermediarios ni gestores desde el siguiente link del Ministerio de Capital Humano: https://formando.capitalhumano.gob.ar/adultos-mayores/