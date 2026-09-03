Esta marca de alfajores irá por el Record Guinnes este sábado en Cafecito BA

El ya tradicional evento de cafeterías de especialidad en Buenos Aires tendrá un atractivo particular este sábado, con el alfajor más grande del mundo

La agenda gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires suma un evento imperdible para los amantes del café y la pastelería. Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, la Plaza de las Naciones Unidas —popularmente conocida como la Plaza de la Flor, en Recoleta— será el escenario de una nueva edición de Cafecito BA. El festival al aire libre reunirá a más de 20 expositores, shows en vivo, cine bajo las estrellas, talleres de lectura de borra de café y sets de DJ para celebrar la cultura cafetera porteña.

Sin embargo, el gran atractivo de esta edición ocurrirá el sábado 5, cuando la marca GIGA, cofundada por el popular streamer Spreen, intente romper el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo. Durante toda la jornada, el equipo de elaboración trabajará en vivo a la vista del público desde las 10:30 hasta las 17, momento en que un juez oficial de Guinness World Records evaluará, pesará y certificará la pieza ante la mirada de los asistentes.

Cafecito BA con Spreen buscando el Récord Guinness con su alfajor GIGA: cronograma de actividades, precios y la lista completa de cafeterías

El evento contará con un área gastronómica compuesta por 22 puestos que ofrecerán variedades de café de especialidad con precios desde los $5.000, opciones dulces y saladas a partir de los $4.500 y diversas alternativas de almuerzo. La programación cultural se distribuirá de la siguiente manera:

Sábado 5 de septiembre (10:30 a 19hs): Elaboración del alfajor récord durante la mañana y tarde; clases de cocina patrocinadas por Tregar de 11:00 a 14:00; show de saxo de Jorgelina Avigliano a las 12:30; presentación del cuarteto de cuerdas La Puerta Musical a las 15:30 y la certificación oficial del Récord Guinness a las 17:20.

Domingo 6 de septiembre (10:30 a 18hs): Presentación de Jorgelina Avigliano a las 12:30; show de La Puerta Musical a las 15:00 y cierre a pura música retro con el show en vinilos de los 80s a cargo de Festa Bros a las 17:00.

Cafecito BA renueva su propuesta este fin de semana con la búsqueda del Récord Guinness de Spreen

Las cafeterías y marcas participantes en Cafecito BA

Los visitantes podrán recorrer y degustar las propuestas de 22 establecimientos y marcas del sector que formarán parte de la feria: