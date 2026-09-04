Dónde comprar zapatillas adidas por $60.000, con cuotas sin interés y posible descuento extra

Adidas tiene una agresiva promoción para liquidar su stock en sus locales outlet, donde comprando dos productos se paga el segundo con 80% de descuento

A la hora de renovar el calzado o adquirir indumentaria deportiva de primera marca, las tiendas outlet se convierten en el destino predilecto para cuidar el bolsillo. En esta oportunidad, la firma internacional Adidas lanzó un agresivo esquema de liquidación bajo el marco del adiClub Festival, disponible en sus locales de formato outlet —como el ubicado en el centro comercial Distrito Arcos, en el barrio porteño de Palermo—. La oferta central permite llevar un segundo producto con un 80% de descuento, lo que habilita la posibilidad de conseguir pares de zapatillas desde los $60.000 promedio cada uno. Se trata de un beneficio exclusivo que se extenderá durante todo el mes de septiembre.

El beneficio y la recorrida fueron dados a conocer a través de las redes sociales por la creadora de contenido @ahorraconanabella, especialista en compartir promociones y formas de ahorro. Según detalló en su cobertura, la promoción del 80% de rebaja en la segunda unidad estará vigente a lo largo de todo el mes y abarca a todos los artículos señalizados con la etiqueta "PROMO", permitiendo combinar productos de distintos sectores: calzado para adultos, niños, botines, indumentaria y accesorios.

Outlet adidas con descuento: ejemplos de precios, promociones combinadas y calzado en oferta

Para evidenciar la magnitud de las rebajas, la liquidación incluye promociones cerradas y combinaciones donde el precio final por par se reduce drásticamente al llevar dos unidades iguales o de valor similar:

Packs directos de calzado: La tienda dispone de mesas exhibidoras con la promo "Llevate 2 calzados por $119.999", lo que deja cada par en un valor promedio exacto de $60.000.

La tienda dispone de mesas exhibidoras con la promo "Llevate 2 calzados por $119.999", lo que deja cada par en un valor promedio exacto de $60.000. Calzado infantil: Se encuentran modelos urbanos con abrojo (Advantage) a $74.999. Al llevar dos pares idénticos bajo el 80% en la segunda unidad, el primer par se paga $74.999 y el segundo tan solo $15.000, quedando ambos por un total de $89.999 ($45.000 por par). En tanto, otros modelos infantiles a $89.999 dejan la segunda unidad a $18.000 ($107.999 en total, o $54.000 cada par).

Se encuentran modelos urbanos con abrojo (Advantage) a $74.999. Al llevar dos pares idénticos bajo el 80% en la segunda unidad, el primer par se paga $74.999 y el segundo tan solo $15.000, quedando ambos por un total de $89.999 ($45.000 por par). En tanto, otros modelos infantiles a $89.999 dejan la segunda unidad a $18.000 ($107.999 en total, o $54.000 cada par). Botines de fútbol: Los botines de la línea Messi F50 League para niños, con un precio de etiqueta de $84.999, permiten pagar la segunda unidad a $17.000, logrando llevar dos pares por $101.999 ($51.000 por unidad).

Los botines de la línea Messi F50 League para niños, con un precio de etiqueta de $84.999, permiten pagar la segunda unidad a $17.000, logrando llevar dos pares por $101.999 ($51.000 por unidad). Zapatillas deportivas para adultos: Los modelos de running de alta gama también entran en la rotación. Opciones como las Ultra Energy etiquetadas a $99.999 dejan la segunda unidad a $20.000, promediando $60.000 por par en la compra de dos unidades. En tanto, siluetas técnicas como las Adizero rebajadas a $174.999 permiten llevar el segundo par a $35.000.

Los modelos de running de alta gama también entran en la rotación. Opciones como las Ultra Energy etiquetadas a $99.999 dejan la segunda unidad a $20.000, promediando $60.000 por par en la compra de dos unidades. En tanto, siluetas técnicas como las Adizero rebajadas a $174.999 permiten llevar el segundo par a $35.000. Sector de últimos talles: En los estantes de liquidación final se aplica un 30% de descuento extra sobre el precio ya rebajado.

Adidas: descuentos en indumentaria, accesorios y financiación en cuotas

La liquidación no se limita únicamente al calzado. En los percheros y exhibidores se destacan chombas de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1 rebajadas a $52.499 (con un 30% de descuento sobre su valor original) y las camisetas oficiales de fútbol de River Plate y Boca Juniors a $97.500. Asimismo, las mochilas urbanas e indumentaria de entrenamiento entran dentro del beneficio del 80% de descuento en la segunda unidad.

Para hacer aún más accesible la compra durante todo el mes de septiembre, el local cuenta con planes de 3 y 6 cuotas sin interés según el monto total consumido y la entidad bancaria (como tarjeta Naranja X, ICBC y Banco Supervielle). Además, se suma un beneficio financiero adicional: los días miércoles se aplica un 20% de descuento extra al abonar mediante la aplicación de Mercado Pago con código QR.