Cuáles son los ocho restaurantes porteños que recibieron el título de "Icónicos"

El listado de restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires reconocidos por su historia y calidad sumó nuevos nombres en distintos barrios

En el marco de la feria de hotelería y gastronomía HotelGa, realizada en el predio de La Rural, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ente de Turismo y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), oficializó la distinción de ocho nuevos establecimientos gastronómicos que pasaron a integrar la prestigiosa nómina de "Restaurantes Icónicos". Con estas incorporaciones, la nómina oficial asciende a un total de 24 locales distinguidos por su historia, menú, arquitectura y aporte al patrimonio cultural porteño.

Al igual que ocurre con los Bares Notables, la distinción busca homenajear a los comedores y bodegones que funcionan como custodios de la identidad gastronómica de la Capital Federal. Para la elección se auditaron la trayectoria, la calidad del servicio, la autenticidad del menú, el diseño de sus salones y el reconocimiento internacional. "Los restaurantes icónicos son custodios de la identidad de Buenos Aires. No se trata solamente de gastronomía: también son espacios donde se transmiten tradiciones, saberes y formas de encontrarnos que pasan de generación en generación", destacó el ministro Hernán Lombardi sobre la iniciativa que promueve fortalecer la promoción turística de la ciudad.

Los ocho nuevos Restaurantes Icónicos de Buenos Aires

Los establecimientos recién incorporados abarcan un recorrido por la gastronomía española, italiana y porteña en distintos barrios de la Ciudad:

Cervecería López (Villa Ortúzar): Inaugurado en 1943, es famoso por sus jamones crudos colgando en todo el local, sus picadas y la cerveza tirada de barril. Fue fundado por el asturiano López y continuado por sus familiares y socios asturianos.

(Villa Ortúzar): Inaugurado en 1943, es famoso por sus jamones crudos colgando en todo el local, sus picadas y la cerveza tirada de barril. Fue fundado por el asturiano López y continuado por sus familiares y socios asturianos. Chiquilín (Tribunales): Desde 1927, generando una alta calidad de servicios y deliciosos platos, conformando no solo un espacio de placer gastronómico, sino también en el lugar de grandes encuentros entre familias y amigos. Recibiendo en nuestra ciudad, con alta calidad de servicio y alegría, a los viajeros del mundo.

(Tribunales): Desde 1927, generando una alta calidad de servicios y deliciosos platos, conformando no solo un espacio de placer gastronómico, sino también en el lugar de grandes encuentros entre familias y amigos. Recibiendo en nuestra ciudad, con alta calidad de servicio y alegría, a los viajeros del mundo. El Globo (Monserrat): Fundado en 1908, es un referente de clásicos españoles como la tortilla con chorizo colorado, el cochinillo y el indiscutido rey del lugar: el puchero, que se ofrece de carne vacuna, cerdo, pollo o una tradicional versión propia (El Globo) que incluye asado, codillo de cerdo, panceta, chorizo tipo candelario, morcilla asturiana, zapallo, acelgas, papas y garbanzos.

(Monserrat): Fundado en 1908, es un referente de clásicos españoles como la tortilla con chorizo colorado, el cochinillo y el indiscutido rey del lugar: el puchero, que se ofrece de carne vacuna, cerdo, pollo o una tradicional versión propia (El Globo) que incluye asado, codillo de cerdo, panceta, chorizo tipo candelario, morcilla asturiana, zapallo, acelgas, papas y garbanzos. Gardiner (Costanera Norte): Gardiner abrió sus puertas en 1989 y, desde entonces, se convirtió en uno de los restaurantes emblemáticos de la Costanera Norte de Buenos Aires. Con más de 35 años de trayectoria en su ubicación de Av. Costanera Rafael Obligado 6311, el restaurante mantiene una identidad que combina gastronomía, diseño, servicio y una privilegiada relación con el entorno. Su propuesta gastronómica tiene como eje una cocina de inspiración mediterránea, con una carta que reúne pescados y mariscos, carnes, pastas y platos elaborados en parrilla y horno de barro, utilizando productos frescos y de estación.

(Costanera Norte): Gardiner abrió sus puertas en 1989 y, desde entonces, se convirtió en uno de los restaurantes emblemáticos de la Costanera Norte de Buenos Aires. Con más de 35 años de trayectoria en su ubicación de Av. Costanera Rafael Obligado 6311, el restaurante mantiene una identidad que combina gastronomía, diseño, servicio y una privilegiada relación con el entorno. Su propuesta gastronómica tiene como eje una cocina de inspiración mediterránea, con una carta que reúne pescados y mariscos, carnes, pastas y platos elaborados en parrilla y horno de barro, utilizando productos frescos y de estación. Piegari Ristorante (Recoleta): Mundialmente reconocido por sus pastas artesanales, risottos y frutos de mar. Un ícono de la gastronomía Italiana en Argentina desde hace más de 30 años.

(Recoleta): Mundialmente reconocido por sus pastas artesanales, risottos y frutos de mar. Un ícono de la gastronomía Italiana en Argentina desde hace más de 30 años. Pucará (Caballito): El Restaurante Pucará de Buenos Aires nació en 1960 cuando dos inmigrantes españoles se instalaron en el barrio porteño de Caballito para abrir un bodegón especializado en pescados, mariscos y recetas de tradición gallega.

(Caballito): El Restaurante Pucará de Buenos Aires nació en 1960 cuando dos inmigrantes españoles se instalaron en el barrio porteño de Caballito para abrir un bodegón especializado en pescados, mariscos y recetas de tradición gallega. Puerto Cristal (Puerto Madero): Puerto Cristal, un Ícono en Puerto Madero, con más de 30 años de historia. Inaugurado en 1995 en pleno proceso de transformación del barrio, hoy es referente por su Cocina de Excelencia y su Especialidad en Pescados y Mariscos, y el único en ofrecer langosta en Buenos Aires.

(Puerto Madero): Puerto Cristal, un Ícono en Puerto Madero, con más de 30 años de historia. Inaugurado en 1995 en pleno proceso de transformación del barrio, hoy es referente por su Cocina de Excelencia y su Especialidad en Pescados y Mariscos, y el único en ofrecer langosta en Buenos Aires. Spiagge di Napoli (Boedo): Corría el año 1926, en una Europa deprimida por la posguerra, un joven Juan Ranieri viajó a Argentina en busca de un mejor porvenir del otro lado del mundo, dejando en Peschici, un pequeño pueblo a orillas del mar Adriático, a su mujer y sus pequeños hijos, con la promesa de volver a buscarlos cuando lograra establecerse en la nueva tierra. Así fue como, encontró un local y comenzó a concretar el sueño de tener su propio restaurante y se instaló aquí mismo. Pasarían más de 20 años y otra guerra, para que finalmente la familia se volviera a reunir.

Restaurantes Icónicos: las 16 opciones que ya integraban el mapa gastronómico porteño

Las ocho incorporaciones se suman a las 16 mesas tradicionales que ya ostentaban la distinción en distintos puntos de la Capital: