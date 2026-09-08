Dónde estará el nuevo McDonald’s de Mar del Plata con AutoMac incluido

La casa de comidas rápidas más popular del mundo prepara un nuevo desembarco en La Feliz, en uno de los desarrollos más modernos de la ciudad

El mapa comercial de la Costa Atlántica continúa expandiéndose con propuestas que transforman el entorno urbano de Mar del Plata. En las últimas horas, la cadena de comida rápida más popular del mundo confirmó de forma oficial su próximo desembarco en La Feliz: McDonald’s abrirá una nueva sucursal con servicio de AutoMac en el shopping Bendu, el imponente centro comercial que revolucionó la zona sur al levantarse sobre el predio donde funcionó durante más de medio siglo la histórica "Manzana de los Circos", en el acceso al puerto local.

La novedad fue anunciada a través de las redes sociales del paseo comercial mediante una publicación que despertó entusiasmo entre residentes y turistas: "Los rumores son ciertos. McDonald’s desembarca en Bendu. Quedate pendiente a nuestras redes porque en los próximos días vamos me a revelar la fecha de apertura", adelantaron, acompañando el mensaje con un avance del formato para pedir hamburguesas directamente desde el vehículo.

Bendu confirmó la apertura de un McDonald's en su centro comercial en Mar del Plata

McDonald's en Bendu: un nuevo polo gastronómico en el corazón de la transformación portuaria

El nuevo local formará parte de las fases de ampliación del centro comercial, que ya cuenta con un desarrollo de más de 40.000 metros cuadrados y se extiende a lo largo de 300 metros en paralelo a la Avenida de los Trabajadores:

Infraestructura moderna: Diseñado por el estudio Mariani–Pérez Maraviglia–Cañadas, el complejo presenta una estética metálica con grandes ventanales con vista a la costa y un hall central de doble altura.

Integración gastronómica y recreativa: La llegada del nuevo restaurante convivirá con otras casas de comidas rápidas, cafeterías, restaurantes, el parque de diversiones Neverland y un anfiteatro a cielo abierto para 5.000 personas.

Flujo masivo de visitantes: Con la tracción inicial de la segunda sucursal del supermercado Coto en la ciudad y cerca de 60 locales comerciales activos de indumentaria y servicios, el predio registra un flujo diario que supera las 7.000 personas.

Cuántas sucursales de McDonald’s hay en Mar del Plata y dónde se ubican

Con esta próxima apertura, la franquicia internacional suma un punto de atención estratégico en el sector sur de la ciudad, agregándose a la red de sucursales ya operativas en distintas zonas neurálgicas del ejido urbano: