Locanda Punta del Este reabre sus puertas con un resort renovado de 100 habitaciones

En esta nueva etapa, la hospitalidad, el bienestar y la naturaleza convergen en una experiencia renovada, con Spa Locanda como principal novedad

El próximo 1 de noviembre de 2026, Locanda Punta del Este reabrirá sus puertas con un resort completamente renovado de 100 habitaciones, ubicado en el entorno privilegiado de La Barra, entre el bosque y el océano Atlántico.

Con nuevos espacios, servicios y una visión integral del bienestar, el resort redefine su propuesta de hospitalidad para ofrecer una estadía donde el descanso, el diseño, la gastronomía y la naturaleza conviven en perfecta armonía.

Nuevos servicios y amenities para una estadía excepcional

La principal novedad de esta temporada es Spa Locanda, un espacio concebido como un santuario de bienestar integral, donde cada propuesta está diseñada para promover el equilibrio físico, mental y emocional.

El resort cuenta con piscinas interior y exterior. Imagen gentileza de Locanda Punta del Este

Inspirado en los principios de la medicina preventiva, el bienestar consciente y la capacidad restauradora de la naturaleza, el spa propone recorridos personalizados que integran tratamientos de última generación, programas de recuperación física, nutrición inteligente, movimiento, descanso y estímulos sensoriales.

El agua se convierte en el eje central a través de piscinas de hidroterapia, circuitos termales, piscina interior climatizada, circuitos de contraste y espacios de relajación que invitan a disminuir el estrés, mejorar la calidad del sueño y alcanzar un estado de calma profunda.

Además, el spa se complementa con masajes holísticos, tratamientos faciales, terapia de luz roja y de frío, sauna, baño de vapor, salas de tratamiento individuales y para parejas, y un programa de actividades que incluye yoga, meditación, entrenamiento funcional y prácticas al aire libre.

El Universo Cipriani, más allá de la estadía

Harry's Table, el restaurante insignia del resort, celebra la tradición gastronómica italiana con una carta que fusiona recetas emblemáticas y los mejores productos de Uruguay. La oferta se completa con el Lobby Bar, el Pool Bar, el servicio de habitaciones y Casablanca Beach Club, el exclusivo parador frente al mar que ofrece gastronomía, servicio de playa, cócteles y traslado exclusivo para huéspedes.

El resort cuenta con 100 habitaciones. Imagen gentileza de Locanda Punta del Este

La renovación también incorpora La Bottega, con una cuidada selección de productos Cipriani, y Fiori, la florería del resort especializada en diseño floral para eventos y celebraciones.

El resort suma además un gimnasio de última generación, sala de spinning, yoga room, piscinas interior y exterior, canchas de tenis y pádel, bicicletas para recorrer La Barra y amplios espacios destinados a bodas, celebraciones sociales y eventos corporativos, consolidándose como un destino integral para disfrutar durante todo el año.

Una agenda para descubrir y vivir la temporada

Durante la nueva temporada, Locanda desarrollará una agenda propia de experiencias y actividades que acompañará la estadía de huéspedes y visitantes.

La programación de la nueva temporada incluye propuestas de yoga y binestar. Imagen gentileza de Locanda Punta del Este

La programación incluirá DJ Sessions, eventos gastronómicos, activaciones especiales y propuestas de yoga y bienestar, además de diferentes experiencias vinculadas con el destino y el entorno de La Barra.

Con esta nueva temporada, Locanda Punta del Este continúa consolidando una propuesta que invita a vivir La Barra de una manera diferente, combinando bienestar, gastronomía, naturaleza y encuentros en un entorno pensado para disfrutar sin apuro. Una experiencia de inspiración italiana, relajada y auténtica, que encuentra en cada espacio y en cada detalle una nueva forma de descubrir Punta del Este.