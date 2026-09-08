Cuándo es la Fiesta del Cine con entradas por $5.000 en salas de todo el país

El evento que nuclea a decenas de cines en todo el territorio argentino llega en los próximos días con el objetivo de promover a la pantalla grande

La pantalla grande se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas por los amantes del séptimo arte. Durante una semana completa, cines de todo el territorio argentino se unirán para llevar adelante la sexta edición de La Fiesta del Cine, una iniciativa que busca incentivar la asistencia a las salas, potenciar la economía del entretenimiento e invitar al público a disfrutar de la experiencia cinematográfica a precios altamente promocionales.

El evento se desarrollará desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026. A lo largo de estas siete jornadas, los espectadores podrán acceder a una variada programación que incluye estrenos de la semana, producciones que continúan en cartelera y reestrenos de clásicos que regresan a las salas por tiempo limitado. Además, la preventa de entradas ya se encuentra habilitada en los canales habituales de cada complejo, recomendándose la compra anticipada ante la alta demanda proyectada.

Del 10 al 16 de septiembre llega la Fiesta del Cine, con entradas a $5.000 en todo el país

Fiesta del Cine 2026: precios promocionales, formatos y combos

Para esta edición 2026, las cadenas de exhibición y salas independientes acordaron un esquema tarifario único para permitir el acceso masivo en distintas tecnologías de proyección:

Salas tradicionales y de confort ($5.000): Aplica para funciones en formatos 2D, 3D, XD y salas Comfort.

Aplica para funciones en formatos 2D, 3D, XD y salas Comfort. Formatos especiales ($10.000): Las proyecciones en salas 4D, D-Box y salas Premier tendrán una tarifa diferencial con descuento.

Las proyecciones en salas 4D, D-Box y salas Premier tendrán una tarifa diferencial con descuento. Confitería y snacks: Cada complejo ofrecerá promociones y descuentos especiales en combos de pochoclos y bebidas durante los días del evento.

Qué cadenas y complejos participan de Fiesta del Cine 2026 en todo el país

La Fiesta del Cine cuenta con la adhesión de las principales cadenas multinacionales, empresas nacionales y salas independientes distribuidas en las distintas provincias. Entre los complejos participantes se destacan: Cinemark Hoyts, Showcase, Cinépolis, Cinemacenter, Multiplex, Atlas Cines, Cinema La Plata, Sunstar Cinemas, Nuevo Cine Rex, Cine Star, Cines de Chivilcoy, Cinema Adrogué, Cines de la Costa, E-Max Cines, Flix Cinema, Cine Renzi, Cinema Concept, Cinema Devoto, CineParis, SudCinemas, Tu Cine, Play Cinema, Cine Barrio 3D, Las Tipas, Nuevo Monumental y Paseo Aldrey Cines.