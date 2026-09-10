Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: FIBA, Colectividades y más

La agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires presenta una variada oferta de actividades para este sábado y domingo, con mucho arte y música

La Ciudad de Buenos Aires despliega una nutrida agenda cultural para disfrutar durante este fin de semana, con alternativas que van desde grandes festivales internacionales de artes escénicas hasta la gastronomía típica de decenas de países. Con una oferta que incluye música en vivo, propuestas infantiles, espectáculos astronómicos y producciones de ballet de primer nivel, residentes y turistas podrán acceder a múltiples actividades distribuidas en distintos barrios del territorio porteño.

Entre los hitos más relevantes de la cartelera se destaca el inicio de la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), la celebración del Día del Inmigrante en la tradicional Avenida de los Mayo y un estreno mundial con sello borgeano en el escenario del Teatro Colón, que reúne el talento de Julio Bocca, Gustavo Santaolalla y el coreógrafo español Goyo Montero.

El Festival Internacional de Buenos Aires, uno de los grandes atractivos de la agenda porteña del fin de semana

Qué hacer este fin de semana en Capital Federal

Para quienes busquen planificar sus salidas de sábado y domingo, las autoridades porteñas destacaron las siguientes propuestas principales: