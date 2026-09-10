Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: FIBA, Colectividades y más
La Ciudad de Buenos Aires despliega una nutrida agenda cultural para disfrutar durante este fin de semana, con alternativas que van desde grandes festivales internacionales de artes escénicas hasta la gastronomía típica de decenas de países. Con una oferta que incluye música en vivo, propuestas infantiles, espectáculos astronómicos y producciones de ballet de primer nivel, residentes y turistas podrán acceder a múltiples actividades distribuidas en distintos barrios del territorio porteño.
Entre los hitos más relevantes de la cartelera se destaca el inicio de la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), la celebración del Día del Inmigrante en la tradicional Avenida de los Mayo y un estreno mundial con sello borgeano en el escenario del Teatro Colón, que reúne el talento de Julio Bocca, Gustavo Santaolalla y el coreógrafo español Goyo Montero.
Qué hacer este fin de semana en Capital Federal
Para quienes busquen planificar sus salidas de sábado y domingo, las autoridades porteñas destacaron las siguientes propuestas principales:
- Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA): El evento reúne a creadores de 15 países con obras de teatro, danza y música en 35 sedes. Entre las imperdibles se destacan Dorian (basada en Oscar Wilde) en el Teatro Coliseo, La ópera de tres centavos en el Teatro Alvear y la propuesta brasileña EDSON en el Teatro Politeama.
- Celebración del Día del Inmigrante: Este domingo, de 12:00 a 18:00 horas, la Avenida de Mayo (entre Bolívar y Piedras) se transformará en un paseo multicultural con más de 130 stands gastronómicos, artesanías, bailes colectivos y shows en vivo de más de 50 colectividades.
- Estreno en el Teatro Colón: El Ballet Estable, bajo la dirección de Julio Bocca, presenta Principio de Éxtasis, una obra inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges. Cuenta con la coreografía de Goyo Montero y música original compuesta por Gustavo Santaolalla.
- Música y ciencia en el Planetario: Este sábado a las 19:00 horas se presenta el espectáculo musical de Belén Pasqualini sobre la vida de su abuela Christiane, científica pionera en la investigación de la leucemia.
- Recitales al aire libre en el Anfiteatro de Parque Centenario: El sábado a las 16:00 hs se presentará la saxofonista Yamile Burich con un ensamble de jazz y tango, mientras que el domingo a la misma hora se presentará la cantante Noelia Moncada con su quinteto.
- Propuestas infantiles y bienestar: La Usina del Arte ofrecerá el espectáculo teatral e infantil del grupo Capitán Sanata, mientras que en distintas Estaciones Saludables de la Ciudad dará inicio la Semana del Bienestar con clases de baile, talleres y juegos al aire libre.