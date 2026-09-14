Oasis prepara su nueva gira mundial mientras llega al cine con imágenes inéditas

La película muestra la reconciliación entre los Gallagher a través de imágenes desconocidas, a la vez que anuncia la gira que habrá en 2027

Dieciséis años después de una separación que parecía definitiva, Liam y Noel Gallagher de Oasis volvieron a encontrarse. Esta vez no es en un escenario, sino en una película que registra su regreso. Oasis: Don't Look Back in Anger se estrenó esta semana. El filme recorre la gira Live '25, el reencuentro de los hermanos Gallagher con los escenarios y, sobre todo, entre ellos mismos. Durante años, la relación entre ambos estuvo asociada exclusivamente a peleas y desencuentros públicos.

El documental se presentó fuera de competencia en el Festival de Venecia y combina imágenes de conciertos, ensayos, backstage y entrevistas con los protagonistas. La dirección corrió por cuenta de Will Lovelace y Dylan Southern, con guion de Steven Knight.

El registro comienza durante los preparativos del regreso. Acompaña después una gira que llevó a Oasis por distintos continentes ante millones de espectadores.

Qué muestra el documental sobre la reconciliación de los Gallagher

La película toma una decisión narrativa clara. Evita convertir las antiguas disputas entre los hermanos en el eje central de la historia.

En lugar de reconstruir minuciosamente las razones que llevaron a la ruptura de 2009, pone el foco en lo que ocurrió cuando volvieron a compartir escenario. Muestra una relación que se recompone de manera gradual.

Las canciones funcionan como terreno común entre los Gallagher. Ese enfoque explica también el protagonismo que tienen los seguidores en el relato.

El documental incorpora distintas historias para explicar qué significa Oasis para quienes crecieron con sus canciones y para quienes descubrieron la banda muchos años después. La puesta en escena busca transmitir esa experiencia colectiva con un importante despliegue de cámaras durante los conciertos.

El resultado apuesta abiertamente por la emoción y la nostalgia. Para algunos críticos, ese tono puede resultar excesivamente sentimental. Por momentos, dicen, es demasiado complaciente con la idea de una reconciliación casi perfecta.

Pero esa misma elección le permite al filme capturar algo que excede a los Gallagher. La capacidad de una canción para recuperar una época, reunir a desconocidos y convertir un concierto en una experiencia compartida.

Qué canciones de Oasis aparecen en el documental

Entre las canciones que aparecen durante el recorrido están varios de los clásicos que construyeron la identidad de Oasis:

Live Forever

Supersonic

Slide Away

Wonderwall

Champagne Supernova

Don't Look Back in Anger

La película también recupera la importancia de Paul "Bonehead" Arthurs, guitarrista fundamental de la primera etapa del grupo.

Oasis anunció una nueva gira mundial para 2027

La banda británica anunció este lunes una nueva gira mundial. 38 conciertos previstos en Reino Unido, Europa y Estados Unidos para 2027.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher ofrecerán 11 conciertos en su ciudad natal de Manchester, además de actuaciones en Glasgow, Múnich, París, Ámsterdam y Boston, entre otras ciudades.

La gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y concluirá con cuatro conciertos en septiembre en Knebworth, tres décadas después de las históricas presentaciones del dúo en ese recinto situado al norte de Londres.

La banda, responsable de éxitos del britpop como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Supersonic, llevaba semanas insinuando una segunda etapa de su gira de regreso.

Este lunes confirmó la noticia en redes sociales con el mensaje: "¡Que comiencen las celebraciones!"

"Tras un período de reflexión, 'la fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente del Reino Unido' ha decidido que está lista para volver a la acción", escribió el grupo. La frase hace referencia a una antigua crítica que recibieron y que ahora retoman con ironía.

Cómo conseguir entradas para la gira 2027 de Oasis

Los admiradores deberán registrarse para tener la posibilidad de comprar entradas. Saldrán a la venta entre el 25 y el 27 de septiembre.

Los hermanos Gallagher anunciaron en agosto de 2024 el fin de su célebre enemistad de 15 años. La reunión para una gira mundial desencadenó una auténtica carrera por conseguir entradas.

Más de 2 millones de personas asistieron a los 41 conciertos celebrados en Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Los ingresos alcanzaron alrededor de u$s400 M.

Sin embargo, algunos seguidores criticaron las repentinas subidas de precios y los elevados costos de reventa. Eso llevó a la autoridad británica de competencia a abrir una investigación sobre el sistema de venta de entradas.