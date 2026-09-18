Qué es y dónde está el nuevo "microbosque" de la Ciudad de Buenos Aires

En una de las plazas más importantes de la Capital Federal se inauguró un espacio con 240 ejemplares de especies nativas en homenaje a personas donantes

La Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo pulmón verde con un profundo significado simbólico y ambiental. En el marco de la conmemoración del Día de la Persona Donante, el Gobierno porteño llevó a cabo una jornada de plantación participativa para dar origen al Microbosque de la Vida, un espacio de naturaleza urbana ubicado en la emblemática Plaza Irlanda, en la intersección de la avenida Gaona y Donato Álvarez, dentro del barrio de Caballito.

La iniciativa busca transformar el reconocimiento a las personas donantes de órganos y sus familias en un legado ambiental vivo. A través de la incorporación de flora autóctona, la intervención representa valores como la regeneración, la continuidad y la permanencia.

Microbosque en Plaza Irlanda: cómo es la estructura y qué especies incluye

El proyecto contempla una superficie vegetal de aproximadamente 40 metros cuadrados dividida en dos sectores de 20 metros cuadrados cada uno, conectados entre sí por un sendero central de 1,80 metros de ancho. En esta superficie se distribuyeron 240 ejemplares de especies nativas de la región:

Arboles y arbustos autóctonos: Aguaribay, sen de campo, anacahuita, timbó, fumo bravo, ceibo y ceibillo.

Aguaribay, sen de campo, anacahuita, timbó, fumo bravo, ceibo y ceibillo. Flora herbácea y florales: Malva rosa, verbena, lantana blanca, margarita punzó y salvia roja.

Tecnología ecológica y el enfoque "Una Sola Salud"

El desarrollo de este nuevo rincón verde se fundamenta en principios técnicos de restauración biológica urbana pensados para maximizar la biodiversidad en espacios reducidos: