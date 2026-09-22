Diego Simeone aparece como favorito de "Chiqui" Tapia si Scaloni deja la Selección

Mientras la dirigencia busca garantizar continuidad en el cuerpo técnico, un nombre de peso internacional reaparece como principal alternativa

Diego Simeone volvió a aparecer como candidato a dirigir la Selección argentina. El nombre del Cholo resonó en las últimas horas como el plan alternativo de Claudio Tapia en caso de que Lionel Scaloni no renueve su contrato, que finaliza en diciembre.

El campeón del mundo con Argentina aún no definió su futuro. En declaraciones recientes no descartó seguir, pero su continuidad es una incógnita. Mientras tanto, el presidente de la AFA preparó un as bajo la manga.

El rumor lo adelantó Hugo Balassone en su programa de YouTube Esto es Fútbol. Según el periodista, Tapia confía en que Scaloni dirá que sí. "Pero en caso de que finalmente diga que no, el nombre que tiene en carpeta Tapia para reemplazarlo es el de Diego Simeone", afirmó.

La revelación sorprende por el timing. No por el nombre en sí: Simeone siempre estuvo en el radar para el puesto. Pero desde que Scaloni asumió en 2018 y se consolidó tras la Copa América 2021, las chances del Cholo parecían haberse esfumado.

Por qué Simeone vuelve a estar en el radar de la AFA

El DT del Atlético de Madrid tiene historia con la Selección argentina. Su nombre resonó antes de 2010, cuando todavía no había llegado al Colchonero (asumió recién en 2012). Lo fueron a buscar en 2017 tras la salida del Patón Bauza, pero él rechazó la oferta.

Ahora hay un dato clave que cambia el panorama: su contrato en el Atlético finaliza en junio de 2027. Esto le dejaría el camino allanado en el corto plazo para asumir en la Albiceleste.

Tapia había sido categórico sobre Scaloni: "Es mi plan A, B y C". Pero al parecer, existiría un plan D y tiene nombre y apellido.

La continuidad del Gringo es el tema central. Su contrato vence en diciembre y todavía no hay señales claras. El ciclo que empezó en 2018 podría cerrarse después de haber alcanzado la gloria máxima.

La Selección se prepara para los últimos amistosos antes de fin de año

Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en la fecha FIFA de septiembre y octubre. El duelo ante el conjunto africano marcará la despedida de Lionel Messi después de 22 años en el combinado nacional.

Esos partidos podrían ser también los últimos del ciclo Scaloni. A esta altura del año, la indefinición domina el panorama. Y mientras tanto, los nombres comienzan a circular.

Simeone aparece ahora como la carta fuerte de Tapia, con el beneplácito del presidente de la AFA y un timing que encaja con el fin de su contrato en Madrid.

Los números que avalan la candidatura del Cholo

Simeone tiene pergaminos de sobra. Lleva más de 800 partidos dirigidos en los 14 años y medio que está en el Atlético. En ese tiempo ganó 8 títulos con el Colchonero:

2 LaLiga

1 Copa del Rey

1 Supercopa de España

2 Europa League

2 Supercopas de Europa

Además fue dos veces subcampeón de la Champions League: en 2014 y en 2016. Esas finales lo instalaron como uno de los técnicos más respetados de Europa.

Su paso por el fútbol argentino también dejó huella. Se consagró campeón de la Primera División con Estudiantes de La Plata en el Apertura 2006 y con River Plate en el Clausura 2008.

La pregunta ahora es si esa experiencia y esos logros serán suficientes para convencer a Tapia de activar el plan D. O si, como espera el Chiqui, Scaloni terminará diciendo que sí y todo quedará en un rumor más del mercado de entrenadores.