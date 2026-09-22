Havanna juega al misterio con su nuevo lanzamiento por el Día de la Madre

La popular casa de alfajores comenzó a anticipar el festejo de las madres, pautado para el tercer domingo de octubre, y sacará una nueva golosina

Las vísperas del Día de la Madre suelen reactivar las novedades en el mercado de las golosinas y la repostería de alta gama. Fiel a su estilo de generar altas expectativas en las redes sociales, la emblemática firma marplatense Havanna encendió el entusiasmo de sus seguidores al sugerir la llegada de un nuevo producto diseñado de forma exclusiva para el próximo tercer domingo de octubre. Faltando pocas semanas para la celebración, la marca lanzó una campaña interactiva en sus canales digitales para tentar a sus fanáticos y abrir el juego de las hipótesis sobre de qué se trata su próxima creación.

A través de un escueto pero sugestivo posteo en sus perfiles oficiales, la compañía acompañó una imagen enigmática con la frase: "Mamá se merece algo especialmente pensado para ella y en Havanna lo estamos preparando… ¿Se imaginan qué es?". La fotografía compartida muestra el empaque del producto intencionalmente fuera de foco (blureado), pero deja al descubierto una pista visual ineludible: la presencia de un puñado de pistachos rodeando el envoltorio. La sutil pista confirmó entre los usuarios que el fruto seco del momento volverá a ser protagonista en las góndolas de la marca.

El posteo de Havanna anticipando un nuevo lanzamiento

Havanna: furor por el pistacho y las teorías de los fanáticos en redes

La inclusión del pistacho no es casual. Durante los últimos años, este ingrediente se consolidó como una de las tendencias gastronómicas de mayor crecimiento en el segmento de la chocolatería, la heladería y los alfajores de autor. Tras el rotundo éxito alcanzado por anteriores ediciones especiales y propuestas innovadoras que agotaron stock en todo el país, la firma busca repetir la fórmula del furor apelando a uno de los sabores más demandados por los consumidores actuales.

La publicación no tardó en viralizarse, cosechando cientos de comentarios por parte de los usuarios que intentaron adivinar el producto misterioso: