Havanna juega al misterio con su nuevo lanzamiento por el Día de la Madre
Las vísperas del Día de la Madre suelen reactivar las novedades en el mercado de las golosinas y la repostería de alta gama. Fiel a su estilo de generar altas expectativas en las redes sociales, la emblemática firma marplatense Havanna encendió el entusiasmo de sus seguidores al sugerir la llegada de un nuevo producto diseñado de forma exclusiva para el próximo tercer domingo de octubre. Faltando pocas semanas para la celebración, la marca lanzó una campaña interactiva en sus canales digitales para tentar a sus fanáticos y abrir el juego de las hipótesis sobre de qué se trata su próxima creación.
A través de un escueto pero sugestivo posteo en sus perfiles oficiales, la compañía acompañó una imagen enigmática con la frase: "Mamá se merece algo especialmente pensado para ella y en Havanna lo estamos preparando… ¿Se imaginan qué es?". La fotografía compartida muestra el empaque del producto intencionalmente fuera de foco (blureado), pero deja al descubierto una pista visual ineludible: la presencia de un puñado de pistachos rodeando el envoltorio. La sutil pista confirmó entre los usuarios que el fruto seco del momento volverá a ser protagonista en las góndolas de la marca.
Havanna: furor por el pistacho y las teorías de los fanáticos en redes
La inclusión del pistacho no es casual. Durante los últimos años, este ingrediente se consolidó como una de las tendencias gastronómicas de mayor crecimiento en el segmento de la chocolatería, la heladería y los alfajores de autor. Tras el rotundo éxito alcanzado por anteriores ediciones especiales y propuestas innovadoras que agotaron stock en todo el país, la firma busca repetir la fórmula del furor apelando a uno de los sabores más demandados por los consumidores actuales.
La publicación no tardó en viralizarse, cosechando cientos de comentarios por parte de los usuarios que intentaron adivinar el producto misterioso:
- Especulaciones sobre el formato: Entre las teorías más repetidas por los fanáticos en las redes sociales figuran un nuevo alfajor relleno con crema de pistacho y dulce de leche, una barra de chocolate de edición limitada, un lingote de masa sablé o cajas especializadas con bombones rellenos.
- Expectativa por el packaging: Varios seguidores señalaron la paleta de colores del empaque borroso, intuyendo que se tratará de una caja temática o un envoltorio diferenciado con tonos verdes para acentuar el ingrediente estrella de la temporada.
- Lanzamiento inminente: Si bien desde la empresa no confirmaron la fecha exacta de desembarco en las sucursales, se prevé que la golosina esté disponible en todos los locales del país durante los primeros días de octubre para anticiparse a la demanda de regalos por el Día de la Madre.