La confesión de Roberto Carlos: perdió casi toda su fortuna por culpa de su entorno

El histórico lateral analiza cómo el manejo irresponsable y la presión del entorno pueden poner en riesgo el futuro financiero de los deportistas

Roberto Carlos perdió el 99% del dinero que había acumulado como futbolista profesional. El ex defensor brasileño lo reconoció públicamente durante el Portugal Football Summit, donde participó de un panel sobre la construcción de marca y legado fuera de las canchas.

La causa de ese desastre financiero tuvo nombre y apellido: un ex representante y miembros de su entorno familiar. Personas en las que había confiado para administrar sus asuntos terminaron dejando sus cuentas en cero.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 expuso su caso ante una audiencia que escuchó atentamente cómo años de ganancias se esfumaron por decisiones ajenas. La conversación abordó un tema crítico: qué sucede con el patrimonio de los deportistas una vez que cuelgan los botines.

"Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta en cero. Por causa de empresarios y de cuestiones familiares, perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol", declaró Roberto Carlos, según recogió el diario portugués Record.

El ex lateral izquierdo, que brilló durante años en el Real Madrid y la selección brasileña, dejó claro que el golpe no vino de un solo frente. Apuntó directamente contra la gestión de un antiguo empresario.

También mencionó un conflicto familiar que prefirió no detallar. No identificó nombres ni especificó qué documentos recibió o qué operaciones concretas vaciaron sus arcas. Pero sí pintó un panorama desolador.

El día que Roberto Carlos descubrió que había perdido todo

La escena que describió el brasileño refleja la dimensión del shock que sufrió. Una noche se fue a dormir sin sospechar nada. Al día siguiente, su realidad cambió por completo.

"Tuve un problema serio con mi exempresario. Tuve un problema familiar muy grave. Un jueves me fui a dormir a medianoche y el viernes recibí un montón de documentos que ni siquiera sabía que existían. Allí perdí toda mi historia", expresó en el encuentro.

Esos papeles que aparecieron de la noche a la mañana contenían información que Roberto Carlos desconocía. Contratos, operaciones, compromisos financieros que alguien más había firmado en su nombre o sin su consentimiento explícito.

La declaración pone el foco en una situación recurrente entre figuras del deporte profesional. Muchos delegan decisiones patrimoniales en representantes, asesores, familiares o socios comerciales. En el caso de Roberto Carlos, esa falta de control personal sobre aspectos clave de su vida financiera derivó en una pérdida casi total de su fortuna.

Quiénes estuvieron detrás de la debacle financiera

El ex jugador sostuvo que no tuvo un solo responsable. El principal señalado fue su ex empresario, cuya identidad no reveló públicamente. Ese representante manejaba contratos, inversiones y acuerdos comerciales.

Pero también hubo un conflicto familiar grave. Roberto Carlos mencionó "cuestiones familiares" sin dar nombres ni profundizar en la naturaleza del problema. La combinación de ambos frentes generó el desastre.

Lo que quedó claro es que Roberto Carlos no supervisaba de cerca sus finanzas. Confiaba en terceros para esas decisiones mientras él se concentraba en su carrera deportiva. Esa delegación absoluta de poder sobre su patrimonio terminó siendo su perdición.

El brasileño aseguró que había pensado en su futuro post-retiro. Mientras jugaba, buscó prepararse con una licencia de director deportivo. También firmó acuerdos con distintas marcas para mantener ingresos cuando dejara las canchas.

"Siempre pensé en el después de mi carrera. Eso significa construir una historia como jugador y utilizar tu imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya tenía la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas", señaló.

Sin embargo, ese plan no alcanzó. Los problemas con su empresario y familia hicieron trizas cualquier estrategia de protección patrimonial que hubiera intentado construir.

Cómo Roberto Carlos logró reconstruir su vida financiera

La historia no terminó en la ruina total. Roberto Carlos indicó que logró reordenar sus finanzas con ayuda externa. El responsable de ese rescate fue Paul Brighten, su socio en la firma Entourage Sport & Entertainment.

"Paul reorganizó mi vida. Conseguí reestructurar mi vida financiera y familiar", manifestó el ex futbolista. No dio detalles sobre qué pasos específicos tomó Brighten ni cuánto tiempo llevó el proceso de recuperación.

Pero sí dejó claro que necesitó asistencia profesional seria para salir del pozo. La reconstrucción posterior a ese episodio forma parte de su etapa actual, donde trabaja como embajador del Real Madrid, una función que le permitió mantenerse ligado al club donde se convirtió en leyenda entre finales de los 90 y principios de los 2000.

Ese rol le da estabilidad económica y lo mantiene vinculado al fútbol de élite. Es el resultado de haber podido rehacer su situación después del descalabro.

El mensaje de Roberto Carlos para las nuevas generaciones de futbolistas

El ex defensor afirmó que ahora utiliza su experiencia como una advertencia. Sin profundizar sobre causas jurídicas o financieras específicas, comparte los episodios negativos de su vida para que otros jugadores actúen diferente.

"Todo lo malo que me ocurrió en mi vida se lo cuento a los más jóvenes para que no cometan los mismos errores que cometí", declaró. El mensaje está dirigido especialmente a deportistas que alcanzan ingresos elevados a edades tempranas.

Esos futbolistas deben tomar decisiones sobre inversiones, contratos, representación e imagen pública cuando todavía son muy jóvenes. Muchos carecen de educación financiera adecuada. La presión por delegar todo en "expertos" es enorme.

Roberto Carlos representa el ejemplo de lo que puede salir mal. Su caso ilustra los riesgos de confiar ciegamente en representantes y familiares sin mantener control directo sobre el patrimonio.

Durante el mismo panel, Roberto Carlos destacó el manejo empresarial de Ronaldo Nazário, su ex compañero en la selección brasileña. Lo presentó como un caso opuesto al suyo: alguien que supo administrar bien sus negocios.

"Mucha gente piensa que Ronaldo es lento para los asuntos financieros, pero es un gran empresario", sostuvo. Como ejemplo, mencionó las operaciones del ex delantero con Valladolid en España y Cruzeiro en Brasil.

Roberto Carlos afirmó que Ronaldo incrementó el valor de Valladolid durante su período como propietario y luego lo vendió por una cifra superior. También destacó su gestión al frente de Cruzeiro, aunque no ofreció cifras concretas sobre esas transacciones.

Al cierre de la charla, el brasileño aseguró que pudo recuperarse en el plano personal. "Hoy soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan las cosas buenas y malas que ocurrieron en mi vida", concluyó.

Su testimonio queda como advertencia para una industria donde los millones circulan rápido y las malas decisiones pueden costar décadas de trabajo en cuestión de meses.