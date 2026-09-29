Alfajores: cuáles tienen chocolate genuino y cuáles usan baño de repostería

El análisis de etiquetas expone qué componentes diferencian a los alfajores y cómo se disfrazan los sabores que el público suele consumir

Un relevamiento sobre 154 alfajores argentinos volvió a poner el foco en un aspecto de la composición de estos productos: la diferencia entre una cobertura de chocolate genuino y un baño de repostería. Según el análisis difundido por la cuenta especializada @quienlofabrica, solo 37 productos, menos del 24% de la muestra, utilizan una cobertura elaborada con chocolate genuino.

El relevamiento amplió una investigación anterior que había analizado 83 productos. En esta nueva edición se incorporaron 154 alfajores de distintas marcas y variedades comercializadas en kioscos, supermercados y otros puntos de venta.

Entre los productos identificados con cobertura de chocolate genuino aparecen marcas como:

Havanna

Cachafaz

Lucciano's

Guolis

Chocolezza

La Aldea

La Goulue

Sucesso

También fueron incluidos en esta categoría algunos alfajores de marcas de consumo masivo, entre ellos Aguila, Milka, Shot, Mantecol, Milka Oreo, Toddy y la variedad Platino de Guaymallén. El listado también contempla productos de Sucesso, Dantelli y Full.

La clasificación de los alfajores, según su cobertura (análisis de @quienlofabrica)

Qué diferencia al chocolate genuino del baño de repostería

La principal diferencia está relacionada con los ingredientes utilizados para elaborar la cobertura: en los productos con chocolate genuino, la cobertura contiene manteca de cacao, uno de los componentes característicos del chocolate.

En los productos identificados como elaborados con chocolate genuino, la cobertura contiene manteca de cacao, uno de los componentes característicos del chocolate. Estos productos también pueden incorporar grasas vegetales, de acuerdo con su formulación.

En cambio, el baño de repostería puede contener grasas vegetales y aceites hidrogenados y no utiliza manteca de cacao como componente de la cobertura. También puede incorporar cacao, por lo que la presencia de este ingrediente por sí sola no determina que el producto tenga una cobertura de chocolate genuino.

Por eso, para conocer qué tipo de cobertura tiene un alfajor, es necesario revisar la denominación y el listado de ingredientes que figuran en el envase.

Qué alfajores tienen baño de repostería

De los 154 productos analizados, 117 fueron ubicados en la categoría de alfajores con baño de repostería.

El listado incluye marcas y variedades de amplia presencia en kioscos y supermercados, como:

Capitán del Espacio

Jorgito

Guaymallén

Oreo

Tofi

Pepitos

Fantoche

Vauquita

El relevamiento también señala cambios respecto de la edición anterior. Entre ellos aparece Bagley, tanto en su variedad blanca como negra, que anteriormente había sido incluida entre los productos con chocolate genuino y ahora figura entre los elaborados con baño de repostería.

El mismo cambio fue señalado para el alfajor Bon o Bon.

Por qué es importante mirar la composición del alfajor

La diferencia entre chocolate y baño de repostería no determina por sí misma la calidad general de un alfajor, ya que se trata de formulaciones diferentes. La cobertura es solamente uno de los componentes del producto, junto con las tapas, el relleno y otros ingredientes.

El dato relevado por @quienlofabrica permite, en cambio, distinguir qué productos utilizan manteca de cacao en su cobertura y cuáles recurren a otras materias grasas, información que puede comprobarse en el envase de cada producto.

La información puede comprobarse en el envase de cada producto, donde deben figurar los ingredientes y la denominación correspondiente.

Cuándo será La Noche de los Alfajores 2026

La próxima edición de La Noche de los Alfajores se realizará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre de 2026.

El evento reunirá durante esas dos jornadas a comercios y marcas que ofrecerán promociones y descuentos en alfajores. La propuesta contempla locales físicos, kioscos y otros establecimientos adheridos, además de tiendas online y plataformas de comercio electrónico.

La edición 2026 tendrá además una novedad: el evento incorporará una participación internacional junto con Uruguay.

Qué promociones habrá durante el evento

La Noche de los Alfajores contempla descuentos y promociones especiales en los establecimientos adheridos. También están previstos lanzamientos de productos y degustaciones de marcas y emprendimientos vinculados con la elaboración de alfajores.

La grilla definitiva de comercios y marcas participantes todavía se encuentra en preparación. Las promociones se irán incorporando a medida que se acerque la fecha del evento.

Para quienes quieran participar, será necesario consultar el listado oficial de establecimientos y marcas adheridas antes de realizar las compras, ya que las promociones y condiciones pueden variar según cada comercio.

Alfajores: qué conviene revisar antes de comprar

Además de comparar precios, variedades y promociones, el consumidor puede consultar la información nutricional y el listado de ingredientes que figura en el envase.

En el caso de la cobertura, la diferencia entre chocolate genuino y baño de repostería puede identificarse a partir de la composición declarada por el fabricante. De esta manera, el consumidor puede saber qué tipo de cobertura tiene el alfajor que está comprando.

Con 154 productos incluidos en el último relevamiento, el análisis vuelve a mostrar la diversidad de formulaciones que existe actualmente en el mercado argentino, mientras que La Noche de los Alfajores 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para acceder a promociones y conocer distintas marcas y variedades.