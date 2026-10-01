Dónde queda la golosinería viral con una variedad impresionante de nacionales e importados

Por el posteo de una influencer, en las redes sociales comenzó a hablarse masivamente de este local que es el paraíso de los amantes de lo dulce

Un nuevo fenómeno viral copó las redes sociales en las últimas horas tras la publicación de la creadora de contenido @lachicadelbrunch, quien dio a conocer la apertura de un auténtico "Disney de las golosinas" en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del nuevo local de la cadena Don Yaco (Bosque Urbano), una propuesta de golosinería temática con una ambientación inspirada en Animal Kingdom —uno de los emblemáticos parques temáticos de Disney— que combina troncos gigantes, vegetación de bosque y techos decorados con hongos ilustrados.

Ubicado en pleno barrio de Belgrano (Av. Luis María Campos 1461), el establecimiento causó furor inmediato por la diversidad de su catálogo de golosinas. La influencer destacó no solo el impacto visual de su arquitectura interior, sino también una ventaja competitiva clave para los consumidores porteños: la presencia de marcas internacionales a precios sensiblemente más económicos que los comercializados en los locales gastronómicos del Barrio Chino.

Don Yaco: golosinas importadas, latas coleccionables y el sector Kinder más grande

El recorrido por las góndolas ofrece una selección de productos importados de alta gama difíciles de conseguir en los circuitos tradicionales. Entre las novedades más comentadas por los fanáticos de lo dulce se encuentran el reingreso al mercado de los Pingüinos Marinela, la variedad completa de la marca de manteca de maní Reese's (incluyendo sus versiones White y Big Cup), las tabletas de chocolate suizo Lindt, las galletitas Lotus Biscoff y las Nutella Biscuits.

Asimismo, el local cuenta con una amplia exhibición de chocolates Milka en sus diferentes formatos (incluyendo la línea gigante MMMAX) y exhibe el sector de productos Kinder más extenso de la Capital Federal. Para los nostálgicos y coleccionistas, la tienda incorporó latas metálicas de edición limitada en formato de autos de carreras de Kit Kat, kits de merienda de Chocolinas y cajas metálicas retro de Bay Biscuit.

Más de 200 variedades de alfajores y un dispenser gigante de gomitas en Don Yaco

Uno de los sectores que mayor atención captó entre los visitantes es el mural de alfajorería, que reúne una colección con más de 200 marcas nacionales, artesanales e independientes. La oferta abarca desde el icónico Capitán del Espacio hasta ediciones especiales o virales como el alfajor "El Matilda" (inspirado en la película homónima), "A.F.R. Damas Gratis", "El Barrigón", el alfajor relleno de pistacho y dulce de leche "Zendem", y opciones artesanales de marca "Galan".

El complejo se completa con variantes regionales de Mantecol (en versiones Salted Caramel y Café), la línea entera de alfajores e insumos de Vauquita (incluyendo su dulce de leche en frasco propio y snacks crocantes), la vuelta de las galletitas Tortuguitas, golosinas ácidas internacionales como los Jolly Rancher o Nerds, y el dispenser a granel de gomitas y caramelos Mögul más grande de la ciudad. Desde el local recomendaron asistir con tiempo durante los fines de semana debido a la gran afluencia de público atraída por la novedad viral.