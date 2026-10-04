Burguerpalusa 2026: eligieron a las dos mejores hamburguesas del país y son del Interior

El festival de hamburguesas tuvo lugar este fin de semana en Palermo, con la presencia de más de 100 hamburgueserías de todo el país

La cultura gastronómica nacional celebró este fin de semana una de sus citas más convocantes. Con la asistencia de más de 10.000 personas y un récord superior a las 20.000 hamburguesas vendidas durante dos jornadas, concluyó la 5° edición del Burgerpalusa, la fiesta anual del sector desarrollada en el predio Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo. El evento coronó a las dos mejores hamburguesas del país mediante la Competencia Federal, quedando ambos galardones en manos de exponentes del interior de la Argentina.

El certamen reunió en su etapa inicial la inscripción de más de 100 locales de todo el territorio nacional, derivando en un proceso de selección previo emitido por la plataforma YouTube. Tras sortear las instancias de eliminación directa evaluadas por referentes del rubro y votaciones del público en redes sociales, 12 marcas de provincias como Salta, Mendoza, Chaco, Catamarca, Neuquén, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires llegaron a la gran final presencial en CABA.

Burguerpalusa 2026: las hamburguesas ganadoras, de Salta y Mendoza

El dictamen del jurado de expertos consagró como la Mejor Hamburguesa de la Argentina con el Voto del Jurado a la propuesta "La Segunda de Salta", elaborada por la hamburguesería Burgerteca (Salta). El medallón fue destacado por su combinación de doble carne, queso provolone, panceta, crema de champiñones, cebolla, queso azul y alioli servido en pan clásico. Con este primer puesto, la marca salteña obtuvo un trofeo formal, un premio en insumos de $2.500.000 y el pase directo para competir en representación de la Argentina en el Montevideo Burger Show de Uruguay y en la 10° edición del Perú Burger Fest.

Por su parte, el galardón a la Mejor Hamburguesa elegida por el Voto del Público quedó en manos de Burger Shoppe (Mendoza) gracias a su creación "Crispy Malbec". La receta mendocina conquistó a los asistentes combinando un doble medallón de carne, queso cheddar, pimientos, cebolla crispy, lactonesa y una reducción de vino Malbec en pan slider, obteniendo un premio de $2.800.000 en insumos junto a distinciones de los auspiciantes del festival.

Paseo gastronómico internacional y shows en vivo

El creador del encuentro y dueño de The Food Truck Store (TFTS), Rodo Cámara, celebró el crecimiento exponencial del festival que nació en 2022 con unos 700 asistentes hasta convertirse en un fenómeno masivo. Además de la competencia nacional, el paseo gastronómico contó con puestos de renombre como Pony Line, Ácido, Guita, Fino y opciones gastronómicas sin TACC e inclusivas.

El carácter internacional del predio estuvo dado por la participación de emprendimientos invitados de Estados Unidos (NFA Burger de Atlanta), Brasil (Brasil Burger Tour), Ecuador (Bendito de Guayaquil) y Perú (Boycott y Sr. Honey). El cierre de las jornadas estuvo acompañado por entretenimiento, charlas técnicas y shows musicales en vivo encabezados por Hernán y La Champion Liga en la noche de apertura, y la agrupación Nuestro Romance durante el cierre de la jornada del sábado.