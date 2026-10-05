Cómo conseguir entradas al teatro porteño con hasta 90% de descuento en octubre
La Ciudad de Buenos Aires vuelve a convertirse en la capital teatral de la región con el regreso de "Vení al Teatro", la tradicional campaña de fomento impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) en conjunto con productores, salas asociadas y el Gobierno porteño. La iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura, dinamizar la economía de la noche en el marco del programa BA24HS y permitir que miles de espectadores disfruten de las principales producciones de la cartelera comercial a precios accesibles.
Durante los martes 6, 13, 20 y 27 de octubre, el público podrá acceder a bonos promocionales para más de 80 espectáculos en cartelera, con descuentos reales que van del 60% al 90% sobre el valor de la entrada general. La propuesta abarca una amplia variedad de géneros, desde comedias y grandes musicales hasta obras dramáticas, unipersonales y propuestas de vanguardia.
Entradas baratas para el teatro en octubre: cómo acceder a los bonos y comprar los tickets
El mecanismo de adquisición de las entradas promocionales se realiza de forma presencial en el puesto oficial ubicado en el centro porteño. Para acceder a los beneficios, se deben seguir los siguientes pasos:
- Punto de retiro: Acercarse al puesto de Tickets BsAs, ubicado en la intersección de Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco, cualquier martes de octubre en el horario de 11 a 19 horas. Es requisito obligatorio presentar el DNI físico.
- Adquisición del bono: Elegir el espectáculo deseado para las funciones programadas dentro de esa misma semana (de martes a lunes siguiente). En el puesto se abona un bono de $2.500 por entrada elegida. Se permite retirar un máximo de 4 bonos por persona.
- Medios de pago en el puesto: El bono inicial de $2.500 puede abonarse con dinero en efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales.
- Canje en la sala: Con el bono emitido, el espectador debe dirigirse a la boletería del teatro correspondiente antes de la función. Allí se abona el saldo restante de la entrada con el descuento asignado a la obra (entre el 60% y el 90%), utilizando los medios de pago habituales que acepte cada sala.
Vení al teatro 2026: obras y producciones adheridas
La nómina de más de 80 títulos disponibles durante todo el mes incluye producciones de gran convocatoria y figuras de la escena nacional:
- Obras y musicales destacados: Anastasia, el musical, Annie, Berlin Berlin, Cuando Frank conoció a Carlitos, El curioso incidente del perro a medianoche, La función que sale mal, Las cautivas, Lo que el río hace, Misery, Rocky, Secreto en la montaña, Somos las chicas de la culpa y Modelo vivo muerto (Bla Bla Bla y Cía.).
- Espectáculos y humor: Alejandra (Martín Rechimuzzi), Mamá, soy un idiota (Darío Sztajnszrajber), Paren la mano, Tertawa, El chat de mamis, Cuestión de género, Con la nuestra, Desde el jardín, El estado de la unión, El secreto, Ellas son tango, Por el placer de volver a verla, Saraos uranistas, Sottovoce y Una Navidad de mierda, entre otras.