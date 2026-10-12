Escapada familiar o con amigos en Luján: un refugio con piscina y parrillas cerca de todo

Un oasis de campo a pasos de Luján, con alojamiento rodeado de verde, molino restaurado único y acceso a localidades rurales icónicas

Las escapadas de fin de semana cerca de Buenos Aires tienen un lugar especial en Luján. Se trata de Descanso del Molino, un lugar con cabañas completas a solo una hora de CABA por Acceso Oeste. El complejo combina tranquilidad, historia rural y servicios pensados para familias y grupos de amigos.

El lugar se destaca por la calidez del trato y la atención al detalle, el verde domina el paisaje y el silencio invita a desconectar del ruido urbano.

La ubicación es estratégica: cerca de la Basílica de Luján, a minutos de las canchas de golf de Open Door y al lado de Carlos Keen, el pueblo gastronómico que atrae visitantes por sus tradicionales tenedores libres de asado.

La historia del molino que le da nombre al complejo

El imponente molino restaurado es el sello distintivo del predio. La estructura rinde homenaje al pasado productivo de la zona, cuando huertas y tierras de cultivo dominaban el paisaje lujanense.

En épocas de cosecha, trabajadores temporales llegaban a estas tierras. El molino funcionaba como punto de encuentro diario para quienes trabajaban el campo. A pocos metros de la ubicación actual del complejo, esa estructura marcaba el ritmo de la jornada rural.

Piscina en el Descanso del Molino. Imagen generada por captura

Hoy, el molino fue recuperado con maestría. Ya no extrae agua, pero funciona como depósito y mantiene viva la memoria del lugar. La estructura le otorga identidad única al paisaje y se convierte en postal obligada para los visitantes.

Instalaciones completas para grupos grandes sin perder privacidad

El complejo logra un equilibrio difícil: ofrece intimidad para cada grupo y espacios comunes amplios para el disfrute compartido. Las 10 cabañas distribuidas en el predio permiten que varias familias o grupos de amigos coincidan sin molestarse.

Cada cabaña tiene su propia parrilla individual. El equipamiento es completo: heladera, microondas, vajilla, ropa de cama. No hace falta traer nada de casa. La autonomía es total desde el momento del ingreso.

El sistema de check-in flexible permite arribar a cualquier hora de la noche, sin las rigideces típicas de los hoteles tradicionales. Un código de acceso independiente elimina la necesidad de coordinar horarios con recepción.

Los espacios comunes están pensados para reuniones grandes. El salón de usos múltiples (SUM) cuenta con mesa de ping-pong y metegol, ideales para las tardes lluviosas o las sobremesas largas. La piscina es amplia y funciona como centro de reunión en los días de calor.

Dos parrillas de gran tamaño completan la propuesta. Fueron diseñadas específicamente para asados multitudinarios, cuando varios grupos deciden compartir la comida. El parque extenso rodea todas las instalaciones y ofrece espacios de sombra bajo los árboles.

Parrilla para realizar un buen asado. Imagen generada por captura

Base perfecta para recorrer el circuito turístico de la zona

La ubicación de Descanso del Molino es clave para quienes planean combinar descanso con actividades. El complejo funciona como punto de partida ideal hacia los principales atractivos de la región.

La Basílica de Luján está a minutos del complejo. El centro histórico de la ciudad permite recorridos a pie por sus museos y comercios tradicionales. El turismo religioso sigue siendo uno de los principales motores que atraen visitantes durante todo el año.

Los golfistas encuentran en las canchas de Open Door un atractivo adicional. La cercanía permite ir y volver en pocos minutos. Muchos aprovechan para jugar temprano y pasar el resto del día en el complejo.

Carlos Keen se convirtió en el pueblo gastronómico de moda de la provincia. Sus tradicionales tenedores libres de asado atraen multitudes los fines de semana, pero el problema es que cuenta con pocas plazas hoteleras. Descanso del Molino resuelve esa ecuación: cenar en Keen y dormir a 10 minutos.

El circuito se completa con estancias históricas, bodegas y otros espacios rurales que ofrecen actividades diurnas. La zona permite armar un fin de semana completo sin repetir planes.

Datos útiles para planificar la escapada

El complejo está ubicado en Las Magnolias (316 bis) y Las Begonias, en Luján. Desde CABA se llega en una hora por Acceso Oeste. La ruta es directa y no presenta complicaciones de tránsito fuera de los horarios pico.

Las reservas se coordinan directamente con los dueños. El trato personalizado permite ajustar detalles según las necesidades de cada grupo. Las cabañas aceptan mascotas en algunas unidades, aunque conviene consultarlo al momento de reservar.

Los precios varían según temporada y cantidad de personas. El complejo ofrece tarifas especiales para grupos grandes o estadías prolongadas. La relación precio-calidad es uno de los puntos más destacados en las reseñas de visitantes anteriores.

El estado de mantenimiento del predio sorprende gratamente. A pesar de los 10 años de funcionamiento, todo se ve nuevo. Las cabañas están impecables y los espacios comunes lucen cuidados. La inversión constante en mejoras se nota a simple vista.